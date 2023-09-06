Соколовская о Кондратюке: «Сын, спортсмен, друг, партнер – любое слово подходит»

Тренер Светлана Соколовская рассказала об отношении к фигуристу Марку Кондратюку.

– Марк сказал, что вы для него как вторая мама.

– Мне приятно это слышать.

– А кто для вас Марк?

– Сын, спортсмен, друг, партнер – любое слово подходит.

– 19 лет парню, есть травмы. Вот я сегодня слышал на прокате, вы ему сказали: не позволяй управлять болью… Как вы мотивируете парня, у которого болит спина.

– Не позволяй какому-либо состоянию руководить тобой. Это не про боль. Бывает же такое, что приходит уставшим. Если ты пришел на тренировку, если нашел в себе силы прийти на тренировку, значит, эта усталость не должна тобой руководить. Ты должен немножко сделать вдох-выдох и отработать.

Если настолько сильно устал, он всегда может мне позвонить и сказать: дайте мне выходной. Я дам выходной и тогда не скажу такую фразу, – сказала Соколовская на ютуб-канале «Россия – это я!»