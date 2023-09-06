Соколовская о Кондратюке: «Сын, спортсмен, друг, партнер – любое слово подходит»

Теги сборная России мужское катание Светлана Соколовская Марк Кондратюк Фигурное катание

Тренер Светлана Соколовская рассказала об отношении к фигуристу Марку Кондратюку.

– Марк сказал, что вы для него как вторая мама.

– Мне приятно это слышать.

– А кто для вас Марк?

– Сын, спортсмен, друг, партнер – любое слово подходит.

– 19 лет парню, есть травмы. Вот я сегодня слышал на прокате, вы ему сказали: не позволяй управлять болью… Как вы мотивируете парня, у которого болит спина.

– Не позволяй какому-либо состоянию руководить тобой. Это не про боль. Бывает же такое, что приходит уставшим. Если ты пришел на тренировку, если нашел в себе силы прийти на тренировку, значит, эта усталость не должна тобой руководить. Ты должен немножко сделать вдох-выдох и отработать.

Если настолько сильно устал, он всегда может мне позвонить и сказать: дайте мне выходной. Я дам выходной и тогда не скажу такую фразу, – сказала Соколовская на ютуб-канале «Россия – это я!»

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16 комментариев

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Беглый*
"Не позволяй управлять болью"! Тут мы с вами услышали волшебную фразу бережного тренера, который никогда никого не погонит с травмой на лёд
+23
-3
+20
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Елена Спирина
Удачи в прдстоящеи сезоне. Пусть добрые отношения между тренером и спортсменом будут только на пользу
+13
-4
+9
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Адриана
По 10 трикселей за деньги прыгать, ещё бы спина не болела. Может Соколовской тоже выдавать денежное вознаграждение за тренировки.
А дочка где? Стала падчерицей.
+12
-4
+8
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Lina T.
Ответ Беглый*
"Не позволяй управлять болью"! Тут мы с вами услышали волшебную фразу бережного тренера, который никогда никого не погонит с травмой на лёд
Она на самом деле сказала очень важную вещь - надо уметь слушать свое тело и уметь определять границы возможного. И вот в этих границах ты должен властвовать над болью (какая-то почти всегда присутствует у спортсменов), над усталостью, не позволять им управлять тобой. А вот брать приступом недоступное - неразумно, в некоторые моменты лучше отступить и сделать перерыв/ взять выходной.
+10
-3
+7
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Беглый*
Ответ Lina T.
Она на самом деле сказала очень важную вещь - надо уметь слушать свое тело и уметь определять границы возможного. И вот в этих границах ты должен властвовать над болью (какая-то почти всегда присутствует у спортсменов), над усталостью, не позволять им управлять тобой. А вот брать приступом недоступное - неразумно, в некоторые моменты лучше отступить и сделать перерыв/ взять выходной.
Апхахаха)
+8
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Lapo Elkann
Каждый раз пишу , у них мачо- дача- хата -хаус . Совет да любовь. Вот как подготовились к сезону , это другое , скоро увидим.
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Аленка_76
Нравятся отношения Соколовской и Марка.
Удачи в сезоне!
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Лия Романова
удачи Марку в сезоне
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Александр Скворцов
Хорошо, когда тренер для профессионального спортсмена - всё в одном флаконе! Тогда и будет взаимопонимание и конечно результат!
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Татьяна Вересова
Ответ Беглый*
"Не позволяй управлять болью"! Тут мы с вами услышали волшебную фразу бережного тренера, который никогда никого не погонит с травмой на лёд
Она поправила журналиста. Ее фраза была не про боль. Посмотрите оригинал.
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Manukello
Эт в чем это он ей партнер?
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mp3yourhead
Ответ Manukello
Эт в чем это он ей партнер?
Хммм....да как бы не половой!
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Док Аксель
Разные методы работы в ТШ и где отношения между тренерами и учениками складываются по-своему. Здесь более доверительные, дружеские, бережные отношения.
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mp3yourhead
Так, так, так.... Тут партнёр, а там значит мама. Это что ж у нас получается, инцест?
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