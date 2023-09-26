Татьяна Тарасова: «Исинбаева была великой спортсменкой. А что она делает в обыкновенной жизни, меня мало волнует»

Теги Татьяна Тарасова Елена Исинбаева прыжки с шестом Елена Вяльбе Политика Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала слова Елены Вяльбе о Елене Исинбаевой.

«Пускай закроет рот и живет в своей Испании. Какого хрена она была одним из тех, кто писал новую Конституцию?» – сказала глава ФЛГР о двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом.

«Каждый человек живет там, где хочет и может. Почему Исинбаева вызывает у Вяльбе такую реакцию? Даже нет времени в этом разбираться. Это не мой вопрос. Никто не должен оказывать никакого влияния на нашу жизнь.

Исинбаева не сделала ничего противозаконного. Она же не просто обманула государство и уехала. Она поживет там, подумает, и, может быть, вернется. А если не вернется, то не вернется, выучит там детей.

Чужая жизнь меня не волнует. Исинбаева была великой спортсменкой. Она была в одной сборной с моими спортсменами и защищала нашу родину. И не раз, и не два. А то, что она делает в своей обыкновенной жизни, меня мало волнует. При этом я очень хорошо отношусь к Вяльбе», – отметила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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19 комментариев

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ретроградный меркурий
Рекорды Исинбаевой меня не волнуют. А вот последствия её работы над поправками в Конституцию я ощущаю каждый день, пока эта дама нежится на пляжах в Испании
+6
0
+6
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Андрей Яковлев
как раз он просто обмануло государство и уехала. Причем именно обманула, юридически.
+4
0
+4
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Гаммаглобулин
Обычно Татьяна Анатольевна говорит об уехавших, что они не внесли вклада и она их не запомнила ))
+3
0
+3
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Grads
Может, тогда стоит перестать хаить Запад, если столько желающих стремятся туда на ПМЖ? И даже у многих из тех кто продолжает жить в России, там дети, семьи, недвижимость.
+3
0
+3
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Wiley Fox
Чужая жизнь меня не волнует. Исинбаева была великой спортсменкой. Она была в одной сборной с моими спортсменами и защищала нашу родину. И не раз, и не два. А то, что она делает в своей обыкновенной жизни, меня мало волнует.

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Когда деменция приходит под руку с шизофренией

Если бы не волновала, то не комментировала бы
+3
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JL JL
Ответ Grads
Может, тогда стоит перестать хаить Запад, если столько желающих стремятся туда на ПМЖ? И даже у многих из тех кто продолжает жить в России, там дети, семьи, недвижимость.
Не у многих, а, у всех, у кого есть гроши. А у кого они есть, мы их знаем.
+2
0
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Док Аксель
Великим спортсменом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан.
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Grads
Ответ RusVector
Тоже не понимаю, что за травля Исинбаевой? Она какую-то угрозу для безопасности страны несет? У нас, как сказал один зам министра, 150 млн. живет и каждый может иметь свои полит. взгляды и мнение на происходящее, не говоря уже о том, где жить и работать!
Это точно, любой фермер или учитель выбирает где ему жить - в России или в вилле на Западе.
+4
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Wiley Fox
Ответ Кокич
Повесили князя Милославского, а толмача в кипятке сварили.
Точно

Лень исправлять было
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Tata777
Ответ Wiley Fox
Чужая жизнь меня не волнует. Исинбаева была великой спортсменкой. Она была в одной сборной с моими спортсменами и защищала нашу родину. И не раз, и не два. А то, что она делает в своей обыкновенной жизни, меня мало волнует. ---- Когда деменция приходит под руку с шизофренией Если бы не волновала, то не комментировала бы
я тут ранее уже говорила...нет никакого старческого маразма у тат...и вот подтверждение ОЧ или ЧМ и от тат ноль критики.... живет тренер такими категориями...всё..тат выросла в спорте, жила в спорте, стареет в спорте......
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Viks
А что она делает в обыкновенной жизни, меня мало волнует» --- Обыкновенная жизнь - это дома, а Исинбаева лезет в интернет и провоцирует людей.
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Биатлонная зима
Скоро будет извиняться
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Иван Иванов
ТАТ была великим тренером...
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RusVector
Тоже не понимаю, что за травля Исинбаевой? Она какую-то угрозу для безопасности страны несет? У нас, как сказал один зам министра, 150 млн. живет и каждый может иметь свои полит. взгляды и мнение на происходящее, не говоря уже о том, где жить и работать!
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Wiley Fox
Ответ Tata777
я тут ранее уже говорила...нет никакого старческого маразма у тат...и вот подтверждение ОЧ или ЧМ и от тат ноль критики.... живет тренер такими категориями...всё..тат выросла в спорте, жила в спорте, стареет в спорте......
Ты толмача своего тоже на воротах повесила, как Иоанн Васильевич?

Я ничего не понял
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Кокич
Ответ Wiley Fox
Ты толмача своего тоже на воротах повесила, как Иоанн Васильевич? Я ничего не понял
Повесили князя Милославского, а толмача в кипятке сварили.
0
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Wiley Fox
Никто не должен оказывать никакого влияния на нашу жизнь

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Это она против путина или против Байдена выступает?
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