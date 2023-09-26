Татьяна Тарасова: «Исинбаева была великой спортсменкой. А что она делает в обыкновенной жизни, меня мало волнует»

Татьяна Тарасова прокомментировала слова Елены Вяльбе о Елене Исинбаевой.

«Пускай закроет рот и живет в своей Испании. Какого хрена она была одним из тех, кто писал новую Конституцию?» – сказала глава ФЛГР о двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом.

«Каждый человек живет там, где хочет и может. Почему Исинбаева вызывает у Вяльбе такую реакцию? Даже нет времени в этом разбираться. Это не мой вопрос. Никто не должен оказывать никакого влияния на нашу жизнь.

Исинбаева не сделала ничего противозаконного. Она же не просто обманула государство и уехала. Она поживет там, подумает, и, может быть, вернется. А если не вернется, то не вернется, выучит там детей.

Чужая жизнь меня не волнует. Исинбаева была великой спортсменкой. Она была в одной сборной с моими спортсменами и защищала нашу родину. И не раз, и не два. А то, что она делает в своей обыкновенной жизни, меня мало волнует. При этом я очень хорошо отношусь к », – отметила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках