Анна Щербакова: «Очень довольна поездкой в Китай. Не верилось в происходящее, когда видела столько болельщиков»

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о поездке в Китай в августе.

«Я недавно пошутила, что почувствовала себя там рок-звездой. Не очень верилось в происходящее, когда видела столько болельщиков. Мне безумно приятно, что меня там так тепло встретили. Я очень довольна поездкой. Хотя у меня было очень мало свободного времени, я успела погулять по Шэньчжэню. Он поразил меня большим количеством небоскребов, зеленых парков, красивой набережной.

Что касается китайской кухни, то за эту поездку, мне кажется, я попробовала больше новых блюд, чем за всю свою жизнь. Я совсем не фанат острой еды, но все равно много новых вкусных блюд для себя открыла. В этой поездке нас постоянно сопровождали китайские друзья, мы много общались и расспрашивали их о традициях, правилах поведения в Китае. Оказалось, у нас много общего.

Конечно, очень многое еще хочется посмотреть в Китае, посетить его достопримечательности и просто проникнуться атмосферой этой огромной страны», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

Щербакова съездила в Китай как особый гость – что она там делала?