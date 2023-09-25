Анна Щербакова: «Очень довольна поездкой в Китай. Не верилось в происходящее, когда видела столько болельщиков»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о поездке в Китай в августе.

«Я недавно пошутила, что почувствовала себя там рок-звездой. Не очень верилось в происходящее, когда видела столько болельщиков. Мне безумно приятно, что меня там так тепло встретили. Я очень довольна поездкой. Хотя у меня было очень мало свободного времени, я успела погулять по Шэньчжэню. Он поразил меня большим количеством небоскребов, зеленых парков, красивой набережной.

Что касается китайской кухни, то за эту поездку, мне кажется, я попробовала больше новых блюд, чем за всю свою жизнь. Я совсем не фанат острой еды, но все равно много новых вкусных блюд для себя открыла. В этой поездке нас постоянно сопровождали китайские друзья, мы много общались и расспрашивали их о традициях, правилах поведения в Китае. Оказалось, у нас много общего.

Конечно, очень многое еще хочется посмотреть в Китае, посетить его достопримечательности и просто проникнуться атмосферой этой огромной страны», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

Щербакова съездила в Китай как особый гость – что она там делала?

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9 комментариев

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Лия Романова
Китайцы любят наших фигуристок, тепло встречают
+7
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Bashibuzuck
Ответ Лия Романова
Китайцы любят наших фигуристок, тепло встречают
И не только китайцы
+4
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Огюст
О Китайцы известно давно ,что очень любят "фигурку ",а в ней наших спортсменов ! Молодчика Аня и все ,что в очередной раз очаровали их своими выступлениями и своим присутствием !
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EmperorNazer
Совсем скоро, на шоу в Пекине, у Ани будет еще одна возможность почувствовать себя рок-звездой) Хочется поскорее увидеть новую программу, которую она там представит, надеюсь, будут хорошие записи.
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RusVector
Мама текст сочиняла ?
+6
-5
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ДИОНИС
Аня, еще приезжай в Китай! Там тебя любят и ждут миллионы твоих поклонников!
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Лека-Лека
Анечка, чему ты удивляешься?
Китайские болельщики любят и ценят настоящий талант. А ты - талант.
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