Щербакова о своих первых контрольных прокатах: «Даже не верится, что в тот год я выиграла чемпионат России, совсем еще малышка была»

Анна Щербакова вспомнила свои первые контрольные прокаты сборной.

«Попалось мне тут на просторах интернета интервью перед моими первыми юниорскими контрольными прокатами.

Даже не верится, что в тот год я выиграла свой первый чемпионат России, совсем еще малышка была», – написала .

Щербаковой 19 лет, первый чемпионат России она выиграла, когда ей было 14.

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