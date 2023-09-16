Щербакова о своих первых контрольных прокатах: «Даже не верится, что в тот год я выиграла чемпионат России, совсем еще малышка была»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова контрольные прокаты Фигурное катание

Анна Щербакова вспомнила свои первые контрольные прокаты сборной.

«Попалось мне тут на просторах интернета интервью перед моими первыми юниорскими контрольными прокатами. 

Даже не верится, что в тот год я выиграла свой первый чемпионат России, совсем еще малышка была», – написала Щербакова

Щербаковой 19 лет, первый чемпионат России она выиграла, когда ей было 14. 

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23 комментария

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Katerina Sunny
5 лет прошло, Аня повзрослела, а отвечала развёрнуто и 5 лет назад.
+16
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EmperorNazer
За эти 5 лет Аня, конечно очень повзрослела, но одно осталось неизменным: ее интервью все так же приятно слушать и смотреть.
+14
-4
+10
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Marya Y
Эх, были времена.)
Было бы хорошо, если не выступающие девчонки(и не только) приходили бы на соревнования в качестве зрителей, хотя бы, и поддерживали выступающих.
+12
-4
+8
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ДИОНИС
Ответ Anna
А раньше говорила, что хочет длинную карьеру)
А у Ани всё хорошо с карьерой. Стала Олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира! А то, что сейчас нет международных соревнований для российских фигуристов - все вопросы к ИСУ!
+12
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777free777
Ответ RusVector
Она вроде бы тоже ведущей будет на прокатах ? Или нет ?
Нет, ведущей будет "Безызбежно лучшая ведущая"!
Включайте прямой эфир на Окко, ржака уже началась!))))
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Tan Tan
Эх Анютий, не хватает тебя💔
+13
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ДИОНИС
Ответ RusVector
Со спортом все? Ты хоть честно сказать можешь? А то твои болельщики еще на что-то надеются ... безумцы ...
Вы бы так переживали за свою любимку, а то она внезапно бросила тренировки и уехала в Мексику, ничего не сказав про свои дальнейшие соревнования! Даже на прямой вопрос корреспондента в Мексике не смогла точно ответить.
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Ева Майская
Ах, Анюта... как летит время (((
Очень скучаю по тебе на соревнованиях, любимая Чемпионка!
+8
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777free777
Ответ RusVector
Щербакова видимо в тарелку кому-то плюнула! Никуда ее не зовут ...
Щербакова слишком хорошо говорит, а Первому каналу нужен кринж и позор в прямом эфире!))))
+3
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EmperorNazer
Ответ Anna
А раньше говорила, что хочет длинную карьеру)
Не будь отстранения, Анина карьера вполне вероятно продолжалась бы. Какой смысл эти слова примерять к текущей ситуации?
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Anna
А раньше говорила, что хочет длинную карьеру)
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Katerina Sunny
Ответ RusVector
Со спортом все? Ты хоть честно сказать можешь? А то твои болельщики еще на что-то надеются ... безумцы ...
Зачем переживать за болельщиков Ани? Болельщики слышат Аню с весны 2022 года.
+4
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ioseph
Да ты и сейчас малышка, Анюта. 😊
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Katerina Sunny
У Ани вся карьера фигуристки с первых шагов на льду прошла в Хрустальном.
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ДИОНИС
Ответ Anna
Длинная карьера - это не про стать ЧМ и ОИ, их можно и за один сезон выиграть
Значит, вам нравится такая карьера фигуристок, как, например, у немки Николь Шотт, которая может хоть до 40 лет кататься, даже на ЧЕ занимая места в конце второй десятки! Или вам нравилось время, когда 15-20 лет назад у нас не было топ-фигуристок, кроме Слуцкой, которая тоже могла кататься сколь угодно долго?
В российской женской одиночке сейчас такая конкуренция, что десять девушек могут претендовать на призовую тройку ЧР. А на главных международных стартах, когда нас туда всё же допустят, мы сможем выставить не более трёх фигуристок. Так что большинство российских квадисток и трикселисток, в любом случае, останется "за бортом"!
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-2
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RusVector
Она вроде бы тоже ведущей будет на прокатах ? Или нет ?
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Anatiana
Малышка Щербакова была прекрасна. Коньки казались ей велики и тяжёлы, это было мило.
Но почему-то малышка росла, а коньки всё так же оставались тяжелы
+11
-11
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