Щербакова о своих первых контрольных прокатах: «Даже не верится, что в тот год я выиграла чемпионат России, совсем еще малышка была»
Анна Щербакова вспомнила свои первые контрольные прокаты сборной.
«Попалось мне тут на просторах интернета интервью перед моими первыми юниорскими контрольными прокатами.
Даже не верится, что в тот год я выиграла свой первый чемпионат России, совсем еще малышка была», – написала Щербакова.
Щербаковой 19 лет, первый чемпионат России она выиграла, когда ей было 14.
Было бы хорошо, если не выступающие девчонки(и не только) приходили бы на соревнования в качестве зрителей, хотя бы, и поддерживали выступающих.
Включайте прямой эфир на Окко, ржака уже началась!))))
Очень скучаю по тебе на соревнованиях, любимая Чемпионка!
В российской женской одиночке сейчас такая конкуренция, что десять девушек могут претендовать на призовую тройку ЧР. А на главных международных стартах, когда нас туда всё же допустят, мы сможем выставить не более трёх фигуристок. Так что большинство российских квадисток и трикселисток, в любом случае, останется "за бортом"!
Но почему-то малышка росла, а коньки всё так же оставались тяжелы