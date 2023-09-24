Лакерник о поведении украинских фигуристов: «Сначала не здороваются с русскими, теперь не поздравляют грузин, а дальше куда мы пойдем?»

Теги сборная России Александр Лакерник сборная Украины пары Гран-при среди юниоров сборная Грузии Политика Лука Берулава Анастасия Метелкина Виолетта Серова Иван Хобта Фигурное катание

Александр Лакерник назвал некрасивым поведение украинских фигуристов в Будапеште.

Ранее грузинская пара Анастасия Метелкина – Лука Берулава победила на этапе юниорского Гран-при. Занявшие второе место украинцы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять соперников на церемонии награждения.

«Это выглядит некрасиво. Привносить в спорт элементы политики неправильно: сначала не здороваются с русскими, теперь не поздравляют грузин, а дальше куда мы пойдем?

Как ISU (Международный союз конькобежцев) будет на это реагировать, не могу сказать», – сказал почетный вице‑президент ISU Александр Лакерник.

Метелкина выступает за Грузию с 2020 года, Берулава – с 2019-го. Пара тренируется в России у Павла Слюсаренко.

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7 комментариев

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Grads
А правда, чего это украинцы так? ведь все хорошо.
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Алексей Виноградов
нафиг мы пойдём, куда же ещё.
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Девушка Безимени
в сад
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versa
Ну мы-то точно никуда не пойдём. Только родные пенаты впереди.
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Анастасия Прудникова
Ответ Grads
А правда, чего это украинцы так? ведь все хорошо.
Метелкина-Берулава уж точно не виноваты в том, что творится в Украине.
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Olga.t
Ответ Анастасия Прудникова
Метелкина-Берулава уж точно не виноваты в том, что творится в Украине.
Грузинская сторона не возмущается, наверное понимает ситуацию, а российская кипит от праведного гнева.
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