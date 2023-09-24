Лакерник о поведении украинских фигуристов: «Сначала не здороваются с русскими, теперь не поздравляют грузин, а дальше куда мы пойдем?»

Александр Лакерник назвал некрасивым поведение украинских фигуристов в Будапеште.

Ранее грузинская пара Анастасия Метелкина – Лука Берулава победила на этапе юниорского Гран-при. Занявшие второе место украинцы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять соперников на церемонии награждения.

«Это выглядит некрасиво. Привносить в спорт элементы политики неправильно: сначала не здороваются с русскими, теперь не поздравляют грузин, а дальше куда мы пойдем?

Как ISU (Международный союз конькобежцев) будет на это реагировать, не могу сказать», – сказал почетный вице‑президент ISU Александр Лакерник.

Метелкина выступает за Грузию с 2020 года, Берулава – с 2019-го. Пара тренируется в России у Павла Слюсаренко.