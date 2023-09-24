Тарасова призвала дисквалифицировать украинских фигуристов Серову и Хобту.

Ранее на этапе юниорского Гран-при в Будапеште одержала победу грузинская пара Анастасия Метелкина – Лука Берулава. Занявшие второе место украинцы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять соперников на церемонии награждения.

«Да черт с ними! В спорт нельзя нести политику. Надо их дисквалифицировать за нарушение правил поведения на соревнованиях, и вопрос будет решен», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Метелкина выступает за Грузию с 2020 года, Берулава – с 2019-го. Пара тренируется в России у Павла Слюсаренко.

Украинские фигуристы Серова и Хобта отказались поздравлять грузинскую пару Метелкина – Берулава на награждении юниорского Гран-при