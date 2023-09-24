Тарасова об отказе украинцев поздравить Метелкину и Берулаву: «В спорт нельзя нести политику. Надо их дисквалифицировать за нарушение правил поведения»
Тарасова призвала дисквалифицировать украинских фигуристов Серову и Хобту.
Ранее на этапе юниорского Гран-при в Будапеште одержала победу грузинская пара Анастасия Метелкина – Лука Берулава. Занявшие второе место украинцы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять соперников на церемонии награждения.
«Да черт с ними! В спорт нельзя нести политику. Надо их дисквалифицировать за нарушение правил поведения на соревнованиях, и вопрос будет решен», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Метелкина выступает за Грузию с 2020 года, Берулава – с 2019-го. Пара тренируется в России у Павла Слюсаренко.
Украинские фигуристы Серова и Хобта отказались поздравлять грузинскую пару Метелкина – Берулава на награждении юниорского Гран-при
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