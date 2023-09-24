Тарасова об отказе украинцев поздравить Метелкину и Берулаву: «В спорт нельзя нести политику. Надо их дисквалифицировать за нарушение правил поведения»

Теги Татьяна Тарасова сборная Украины Гран-при среди юниоров сборная Грузии Политика Лука Берулава Анастасия Метелкина Виолетта Серова Иван Хобта Фигурное катание

Тарасова призвала дисквалифицировать украинских фигуристов Серову и Хобту.

Ранее на этапе юниорского Гран-при в Будапеште одержала победу грузинская пара Анастасия Метелкина – Лука Берулава. Занявшие второе место украинцы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять соперников на церемонии награждения.

«Да черт с ними! В спорт нельзя нести политику. Надо их дисквалифицировать за нарушение правил поведения на соревнованиях, и вопрос будет решен», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Метелкина выступает за Грузию с 2020 года, Берулава – с 2019-го. Пара тренируется в России у Павла Слюсаренко.

Украинские фигуристы Серова и Хобта отказались поздравлять грузинскую пару Метелкина – Берулава на награждении юниорского Гран-при

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12 комментариев

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Мэй Касахара
Сказали мы и отменили Раммштайн, сплели маскировочные сети для военных и сходили на встречу с президентом. Двойные стандарты? Не, это только на Западе.
+16
-4
+12
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Лиана
Почему наши олимпийцы тогда на митингах выступают, гос награды получают, под политиков прогибаются, тат настолько лицемерна
+12
-3
+9
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Shveddka
а бабулю не пора дисквалифицировать? Она тоже нарушает правила поведения-жаргон, проклятия....
+10
-5
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KMR
Ответ Идеальный шторм
Поддерживаю Татьяну Анатольевну
Ее возить надо,а не поддерживать
+5
0
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Tatiana Klm
КР вроде за Грузию выступают - снова не то для украинцев?
+5
-3
+2
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JL JL
Я, конечно, не смогу проверить, но, все-равно уверена, как минимум, еще лет сто, украинские фигуристы будут отказываться поздравлять спортсменов из некоторых стран. Можно будет заставить, но...
+3
-2
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spf12
Ответ Tatiana Klm
КР вроде за Грузию выступают - снова не то для украинцев?
Тренируются в России.
+1
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Viks
Ответ Val5995
Какая пропаганда? Тут все просто - открыл глаза и видишь все своим собственным глазами
И что ты видишь, глядя на Метёлкину и Берулаву?
+3
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Viks
Если исполняют чьи-то указания, то что с них взять - подневольные. А если их мозги утонули а пропаганде, то тоже не исправить уже.
+2
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София Хайн
Ответ Tatiana Klm
КР вроде за Грузию выступают - снова не то для украинцев?
Тама черепа не той конфигурации, у тех грузин
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Val5995
Ответ Viks
Если исполняют чьи-то указания, то что с них взять - подневольные. А если их мозги утонули а пропаганде, то тоже не исправить уже.
Какая пропаганда? Тут все просто - открыл глаза и видишь все своим собственным глазами
+2
-2
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