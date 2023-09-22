Даниелян о популярности композиции La Boheme: «Я смотрел контрольные прокаты дома и чуть не разнес всю квартиру»

Артур Даниелян высказался о популярности композиции La Boheme у российских фигуристов.

«По поводу контрольных прокатов — я смотрел дома и чуть не разнес всю квартиру, ха-ха. Когда первый раз услышал — ладно, потом еще, потом вышли мальчики, и там Глеб (Лутфуллин) с классическим вариантом. Это мне что, получается, произвольную менять? Может, не надо? Я был очень удивлен, но что поделать.

Саша Бойкова с Димой Козловским и Лиза Осокина с Артемом Грицаенко будут в парах эту тему катать, мы с Глебом — в мужском короткую и произвольную разделили.

Идея появилась после первого сбора на Алтае в мае, тогда у меня уже была готова короткая программа. Долго искали музыку для произвольной, я два-три альбома сделал, но что-то не подходило, и Валентин Николаевич (Молотов) не хотел, и я думал — видимо, надо что-то более достойное найти. В перерывах переслушал всю «Яндекс.Музыку», вся волна уже из классической музыки пошла, все для программ пошло — и я услышал это.

В прошлом, позапрошлом сезонах я очень хотел кататься под La Boheme Азнавура, у меня мама фанатка, и это такой певец, который близок к Армении. Чувствуется вдохновение, когда это катаешь. Я услышал эту необычную версию, скинул, и Валентину Николаевичу понравилось. Второй сбор у нас был в Ереване, там мы нарезали музыку, Ольга Германовна (Глинка) и Валентин Николаевич очень постарались, добавили классическую версию, чтобы была смена настроения. И вот у нас получилась такая классная программа, поставленная в Ереване под Шарля Азнавура. Я в восторге!

Идея такая — я художник, который находится в поисках вдохновения, что-то рисую, ловлю какие-то мысли. Когда версия меняется с современной на классическую, я уже вдохновлённый, а в конце катаюсь на разрыв.

Не пересматривал олимпийскую короткую программу . В том сезоне, когда он ее катал, я смотрел — и все. Как-то даже подзабыл. Любой фигурист может брать любую музыку. Нэтан — великий фигурист, у него была очень классная программа, я хочу представить эту музыку по-своему. На него не было ориентира», — сказал .