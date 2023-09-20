Евгения Тарасова стала студенткой Российского международного олимпийского университета

Евгения Тарасова поступила в Российский международный олимпийский университет.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

«Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Тарасова и призер чемпионатов Европы и России, тренер стали студентами Российского международного олимпийского университета (РМОУ).

Вместе с фигуристами обучение по трем флагманским программам дополнительного образования университета – русскоязычных «Мастер спортивного администрирования» и «Мастер спортивного управления», а также международной Master of Sport Administration – начали 78 слушателей из 11 стран», – говорится в сообщении.