Евгения Тарасова стала студенткой Российского международного олимпийского университета

Теги сборная России Юрий Ларионов пары Евгения Тарасова Фигурное катание

Евгения Тарасова поступила в Российский международный олимпийский университет.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России. 

«Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Тарасова и призер чемпионатов Европы и России, тренер Юрий Ларионов стали студентами Российского международного олимпийского университета (РМОУ).

Вместе с фигуристами обучение по трем флагманским программам дополнительного образования университета – русскоязычных «Мастер спортивного администрирования» и «Мастер спортивного управления», а также международной Master of Sport Administration – начали 78 слушателей из 11 стран», – говорится в сообщении. 

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7 комментариев

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FS.Nika1
Поздравляю Женю.
Желаю отличной учебы!
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Lapo Elkann
Не развивается по всем фронтам , а учится. Еще и остается в своей сфере.
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RusVector
Даже Женя понимает, что надо учиться и развиваться! Чтобы однажды не стать #безызбежностью ! Умница, мои поздравления!
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Маргарита В Сафронова
Женя, хорошо, что ты остаӗшься в спорте. Нам такие нужны.
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Jessi
Правильно Женя делает-учится, ещё и материнство нужно планировать
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olvl
Успехов Жене во всех начинаниях. Рада, что у неё всё хорошо.
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Kareglazaya
Впервые слышу об этом университете. Женя молодец, наши поздравления!
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