Ксения Синицына о прокатах: «Очень рада была показать вам новые программы. Спасибо всем болельщикам за поддержку, эмоции, внимание и отдачу!
Фигуристка Ксения Синицына обратилась к болельщикам после контрольных прокатов.
16-17 сентября спортсменка представила в Москве короткую и произвольную программы.
«Вот и подошли к концу контрольные прокаты. Очень рада была показать вам свои новые программы. Спасибо всем болельщикам за поддержку, эмоции, внимание и отдачу!
Отдельно спасибо моей команде за подготовку и поддержку, семье, друзьям и специалистам, которые дали ценные советы и лестные отзывы. Будем работать дальше!» – написала Синицына в соцсетях.
Все внесли свой вклад, открыв новый сезон.
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