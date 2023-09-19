Ксения Синицына о прокатах: «Очень рада была показать вам новые программы. Спасибо всем болельщикам за поддержку, эмоции, внимание и отдачу!

Фигуристка Ксения Синицына обратилась к болельщикам после контрольных прокатов.

16-17 сентября спортсменка представила в Москве короткую и произвольную программы.

«Вот и подошли к концу контрольные прокаты. Очень рада была показать вам свои новые программы. Спасибо всем болельщикам за поддержку, эмоции, внимание и отдачу!

Отдельно спасибо моей команде за подготовку и поддержку, семье, друзьям и специалистам, которые дали ценные советы и лестные отзывы. Будем работать дальше!» – написала Синицына в соцсетях.