Ксения Синицына о прокатах: «Очень рада была показать вам новые программы. Спасибо всем болельщикам за поддержку, эмоции, внимание и отдачу!

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Ксения Синицына Фигурное катание

Фигуристка Ксения Синицына обратилась к болельщикам после контрольных прокатов.

16-17 сентября спортсменка представила в Москве короткую и произвольную программы.

«Вот и подошли к концу контрольные прокаты. Очень рада была показать вам свои новые программы. Спасибо всем болельщикам за поддержку, эмоции, внимание и отдачу!

Отдельно спасибо моей команде за подготовку и поддержку, семье, друзьям и специалистам, которые дали ценные советы и лестные отзывы. Будем работать дальше!» – написала Синицына в соцсетях.

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврора кубик
Скорейшего выздоровления Ксении!! Программы очень понравились!! 😍удачи в сезоне)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mion
Ксюша молодец) КП очень проникновенная, ПП - зажигательная. Накатает, будет бомба
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
Ксюше быстрее восстановиться от травмы и вкатать ее отличные программы! Успехов в сезоне
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Очень понравились программы Ксюши. Легкая, воздушная, невесомая. Здоровья и без травм пройти этот сезон
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lina Dzhanibek
Скорейшего восстановления и удачного сезона! Очаровательная Ксения!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allairina
Желаю Ксюше скорейшего выздоровления, и восстановления. И успехов в сезоне.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FlowerF
Ксюша стала украшением КП. Как, впрочем, и все наши девочки и мальчики (и одиночники, и парники).
Все внесли свой вклад, открыв новый сезон.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Очень люблю Ксению, обе программы прекрасны. Немного напрягает прыжковая часть, надеюсь, связано с началом сезона.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Varfolomeyev
Произвольная просто великолепная, реально штучный товар. И Ксения прекрасно скользит! Хочется больше таких фигуристок.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Удачи. Программы и катание очень понравились, не смотря на набор дупелей.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лакс
Ксения будет на этапах в Омске и Самаре.
Остальная сборная - распределение по этапам:
https://t.me/ruskating/2095
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Приятно было увидеть Ксению. Ровного сезона ей!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий