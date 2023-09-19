Букин об отцовстве: «Недосыпов не случается. У меня лайфхак – я сплю в другой комнате»

Александра Степанова и Иван Букин рассказали, каково им быть родителями.

Фигуристы являются пятикратными призерами чемпионатов Европы в танцах на льду. У Степановой в марте 2023 года родилась дочь, а у Букина в январе 2022-го – сын.

– Как боретесь с недосыпом, если недосып случается? Какие-то, может быть, лайфхаки?

Букин: Ну, у меня лайфхак – это то, что я сплю в другой комнате, ха-ха! Так что недосыпов не случается. Но, наверное, больше ответственности стало, я отношусь вообще чуть-чуть по-другому. Тема растет, он становится взрослым, и это очень круто и приятно, на самом деле, видеть.

К сожалению, есть минус: ты замечаешь, как быстро летит время. Вот-вот «недавно», а уже – почти два года. Немножко мне грустно становится. А все остальное – это только радость. Сегодня с утра он первый раз сказал «папа». Я его заставил, ха-ха! Я ему такой на ухо говорю «па-па», и он такой: «Папа». И я радовался!

Степанова: У меня нет такого момента, что я сплю где-то в другой комнате. Я сплю в одной комнате с ребенком. И, конечно, недосып есть – все как у всех, наверное.

Но безумно радостно, когда ты приходишь домой или с утра ты не можешь выехать из дома просто потому, что вот это вот: утро, и когда она (дочь) просыпается и тебе улыбается – и ты весь такой в нежности расплываешься и в счастье. Это незабываемые эмоции.

Я все время говорю: так жалко, что она это не запомнит. Детки в таком возрасте маленьком – они же этого всего не помнят, а родители помнят. И вот не знаю, как бы это так пронести через всю жизнь. Это очень теплые чувства, невероятные.