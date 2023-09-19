Букин об отцовстве: «Недосыпов не случается. У меня лайфхак – я сплю в другой комнате»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Александра Степанова и Иван Букин рассказали, каково им быть родителями.

Фигуристы являются пятикратными призерами чемпионатов Европы в танцах на льду. У Степановой в марте 2023 года родилась дочь, а у Букина в январе 2022-го – сын.

– Как боретесь с недосыпом, если недосып случается? Какие-то, может быть, лайфхаки?

Букин: Ну, у меня лайфхак – это то, что я сплю в другой комнате, ха-ха! Так что недосыпов не случается. Но, наверное, больше ответственности стало, я отношусь вообще чуть-чуть по-другому. Тема растет, он становится взрослым, и это очень круто и приятно, на самом деле, видеть.

К сожалению, есть минус: ты замечаешь, как быстро летит время. Вот-вот «недавно», а уже – почти два года. Немножко мне грустно становится. А все остальное – это только радость. Сегодня с утра он первый раз сказал «папа». Я его заставил, ха-ха! Я ему такой на ухо говорю «па-па», и он такой: «Папа». И я радовался!

Степанова: У меня нет такого момента, что я сплю где-то в другой комнате. Я сплю в одной комнате с ребенком. И, конечно, недосып есть – все как у всех, наверное.

Но безумно радостно, когда ты приходишь домой или с утра ты не можешь выехать из дома просто потому, что вот это вот: утро, и когда она (дочь) просыпается и тебе улыбается – и ты весь такой в нежности расплываешься и в счастье. Это незабываемые эмоции.

Я все время говорю: так жалко, что она это не запомнит. Детки в таком возрасте маленьком – они же этого всего не помнят, а родители помнят. И вот не знаю, как бы это так пронести через всю жизнь. Это очень теплые чувства, невероятные.

13 комментариев

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Мэй Касахара
Как удобно быть папой)
+26
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Kasztelan
Можно ещё в другой квартире спать...
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Jessi
Как-то нечестно по отношению к жене.
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Гаммаглобулин
Батя года
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Gemma157
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Мама встает по ночам, а папа спит? Некрасивенько как-то
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Товарищ Майор.
"Ах ты хитрая ж...!"))
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Anatiana
Мило)
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Большое Путешествие Рузика
У меня у мужа на работе коллега ещё беруши в уши вставлял, что б наверняка. Этот помимо того, что он ещё и спал в другой комнате. А мой ни разу не ушёл, даже когда совсем тяжко было. Правда, один раз на работу не смог пойти, прогулял, потому что не спали три ночи - младший жару давал. После этого случая я стала с ребёнком по ночам в другую комнату уходить, когда он плакал. Муж начал высыпаться, но не сразу понял почему. Думал, ребёнок стал лучше спать)
Не знай, как Саша тренируется с недосыпом. Это очень сложно. Неудивительно, что она так похудела.
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Lapo Elkann
Как прекрасно охаректизировала Степанова этот период. такой чудесный и незабываемый.
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unknownman
Ничто так не побуждает плодотворно трудиться на работе, как рождение ребенка
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Lapo Elkann
Ребенку понравился прокат папы ?
По алиновской логике он должен был смотреть прокат СБ.
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Анна Лисина
Правильно, что Ваня спит в другой комнате. Ему нужно высыпаться. Но а у Саши надеюсь, что хорошие помощники..Все таки это очень тяжело грудничка совмещать со спортивной карьерой.
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Mion
Ответ Lapo Elkann
Ребенку понравился прокат папы ? По алиновской логике он должен был смотреть прокат СБ.
У меня дочь в 2 года с удовольствием смотрела ФК, крутилась и пыталась сделать ласточку) согласна, что вопрос глупый, но не безнадежный
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