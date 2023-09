Музыкальная группа Everybody Loves an Outlaw оценила прокат Валиевой под их песню: «Невероятный артистизм»

Группа Everybody Loves an Outlaw оценила прокат Камилы Валиевой под свою песню.

16 и 17 сентября российская фигуристка участвовала в контрольных прокатах в Москве. Ее короткая программа поставлена под музыку Everybody Loves an Outlaw – I See Red.

«Нам нравится смотреть, как ты катаешься под нашу песню, Камила! Такой невероятный артистизм», – говорится в публикации музыкальной группы в соцсетях.

