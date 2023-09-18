Музыкальная группа Everybody Loves an Outlaw оценила прокат Валиевой под их песню: «Невероятный артистизм»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева музыка Фигурное катание

Группа Everybody Loves an Outlaw оценила прокат Камилы Валиевой под свою песню.

16 и 17 сентября российская фигуристка участвовала в контрольных прокатах в Москве. Ее короткая программа поставлена под музыку Everybody Loves an Outlaw – I See Red.

«Нам нравится смотреть, как ты катаешься под нашу песню, Камила! Такой невероятный артистизм», – говорится в публикации музыкальной группы в соцсетях.

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21 комментарий

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Ирина Иванова
Оказывается, бывает и в наше время, когда культура, музыка и спорт вне политики.
+28
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+27
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Iomov
Да конечно! А кому бы не понравилась наша Камила? Только разве что слепому?
+26
-4
+22
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arisstopane
они что не читают рудковскую?!...совсем нюх потеряли
+20
-2
+18
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Anisu
Щаз Яну порвет
+18
-1
+17
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Элла Бурс
Уххх сейчас как в Горках то полыхает😂😂😂

Камила правда прекрасна! Бриллиант!
+19
-5
+14
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Lapo Elkann
Кроме " продюсера всея Руси "всем нравится.
+18
-5
+13
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Anisu
Ответ Дарья Виноградова
Надеюсь, что группе не напишут неадекваты
Ну, как же, сейчас синеликая побежит катать протесты в мировое правительство, ООН и гринпис
+12
0
+12
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Raduga
Ответ Lapo Elkann
Кроме " продюсера всея Руси "всем нравится.
Еще Дюамель не высказалась. Наверное, челюсть подбирает от уровня наших пар)
+10
0
+10
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Дарья Виноградова
Надеюсь, что группе не напишут неадекваты
+9
-3
+6
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Eva2426
Щас Рудковские всем кардебалетом под эту песню станцуют...
+4
0
+4
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flyhigh
Ответ arisstopane
они что не читают рудковскую?!...совсем нюх потеряли
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+3
0
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Мурманчанин37
Ответ Алена Иванова
Короткая у Камилы очень даже нравится. Очень надеюсь что и произвольную доведут до ума и сделают поинтереснее.
Всем бы такую хореодорожку как у Валиевой в ПП (которая не особо интересна)
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N-fox
Ох ты, круто! Приятно, что оценили!
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Мурманчанин37
Ответ Anisu
Ну, как же, сейчас синеликая побежит катать протесты в мировое правительство, ООН и гринпис
эта "защитница" несовершеннолетних уже запустила про Громила Валиева и прочее в том же духе. А ее лепший друг Фигурмафия отвлекся с темы защиты прав детей на фантазии о половой жизни Ками
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Мурманчанин37
Ответ Lapo Elkann
Кроме " продюсера всея Руси "всем нравится.
Фраза "Хорошие сапоги - надо брать" как раз про Яну
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Anna Stefan
Ответ Raduga
Еще Дюамель не высказалась. Наверное, челюсть подбирает от уровня наших пар)
Пары просто супер. А чемпионы в сравнении с "мировым уровнем" просто космос, до которого им никогда не дотянуться)))
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Olga Tchistyakov
А нам то как нравится, Камила-волшебство льду.
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N-fox
Ответ Мурманчанин37
Всем бы такую хореодорожку как у Валиевой в ПП (которая не особо интересна)
Мне ПП очень зашла, буду пересматривать.
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Алена Иванова
Короткая у Камилы очень даже нравится. Очень надеюсь что и произвольную доведут до ума и сделают поинтереснее.
+4
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Olga Tchistyakov
Ответ Jessi
Это только Вы приплетаете к каждому сообщению АП) а Камила и правда молодец
Ну если АП влезают в дела ,совершенно их не касающиеся,то почему бы и нет?
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