Татьяна Тарасова: «Валиева выросла в физическом плане, но ее способности от этого никуда не делись»

Татьяна Тарасова считает, что способности Камилы Валиевой «никуда не делись».

16 и 17 сентября фигуристка выступала на контрольных прокатах в Москве.

– Камила Валиева чисто исполнила произвольную программу, как вам ее выступление?

– Все делали то, что могли. Надо понимать, что каждый изменял прыжки, не прыгал максимальные, готовя их к старту сезона. Валиева – талантливый человек, таковой она сегодня себя и показала. Она выросла в физическом плане, но ее способности от этого никуда не делись.

– Камила сказала, что хочет поступать в театральный вуз. Поддерживаете ее в этом начинании?

– Здесь главное ее желание. Если ей этого хочется, то, конечно, пусть поступает, – сказала заслуженный тренер СССР.

Также Тарасова назвала правильным решение Софьи Акатьевой сняться с произвольной программы.

«У Акатьевой случилось повреждение, она катала короткую программу с травмой. Конечно, ей было бы тяжело выступать с произвольной программой. Решение не выступать было правильным», – отметила Тарасова.

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