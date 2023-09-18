Татьяна Тарасова: «Валиева выросла в физическом плане, но ее способности от этого никуда не делись»

Теги Татьяна Тарасова сборная России травмы женское катание контрольные прокаты Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что способности Камилы Валиевой «никуда не делись».

16 и 17 сентября фигуристка выступала на контрольных прокатах в Москве.

– Камила Валиева чисто исполнила произвольную программу, как вам ее выступление?

– Все делали то, что могли. Надо понимать, что каждый изменял прыжки, не прыгал максимальные, готовя их к старту сезона. Валиева – талантливый человек, таковой она сегодня себя и показала. Она выросла в физическом плане, но ее способности от этого никуда не делись.

– Камила сказала, что хочет поступать в театральный вуз. Поддерживаете ее в этом начинании?

– Здесь главное ее желание. Если ей этого хочется, то, конечно, пусть поступает, – сказала заслуженный тренер СССР.

Также Тарасова назвала правильным решение Софьи Акатьевой сняться с произвольной программы.

«У Акатьевой случилось повреждение, она катала короткую программу с травмой. Конечно, ей было бы тяжело выступать с произвольной программой. Решение не выступать было правильным», – отметила Тарасова.

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6 комментариев

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margosha58
"Выросла в физическом плане"? Теперь у Тарасовой это так называется? Радионова вышла из чата, хотя до Валиевой ей было как до Китая. Мир действительно меняется, спортивный в том числе. Все вдруг такие толерантные... И только Загитова навсегда - "не та девочка".
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Nokolay Fomi4ev
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Катание то тяжелое стало, прежняя эстетика осталась лишь частично. Зачем Валиева выходила в прошлый сезон и тем более сейчас, если не готова держать себя в оптимальной форме? Цель то какая?
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Бильм@н
Ответ margosha58
"Выросла в физическом плане"? Теперь у Тарасовой это так называется? Радионова вышла из чата, хотя до Валиевой ей было как до Китая. Мир действительно меняется, спортивный в том числе. Все вдруг такие толерантные... И только Загитова навсегда - "не та девочка".
Ещё Трусова для ТАТ "не та девочка". Про них она не стесняясь в выражениях говорит. А тут такие аккуратные формулировки
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Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Не понятно, для чего Хромых Гогой запихнута на прокаты? Ну не готова же явно, зачем издеваться Майе над собой? Чтобы Гога могла потешить самолюбие тем, что у нее больше всех учениц выставлено на прокаты? Тем более такие фигуристки, как Хромых и Усачева это для Тутберидзе второй сорт - их не жалко.
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