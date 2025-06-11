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Багин об обвинениях в блате: «Есть целая куча фигуристов, у кого родственники в тренерах или судьях. Но почему-то мне доставалось всегда особенно»

Фигурист Андрей Багин высказался об обвинениях в блате.

Багин выступал в танцах на льду с Аннабель Морозов и Софьей Тютюниной.

– Слушаю вас, и возникает ощущение, что Аннабель вас так и не отпустила.
 
– Это правда, не отпустила.

– А что случилось-то?

– Да на самом деле много чего. Главное – наверное, я слишком долго доходил до того, что нужно делать. Очень много плохого из того, что предрекал Николай, сейчас сбывается.

Я отставал от Аннабель. Недавно на тренировке объяснял что-то ребятам, решил ради примера включить наш с ней прокат. Смотрю на себя и думаю – господи, ну какое же дерево! Почему-то только после нашего расставания я начал понимать, как это – чувствовать себя свободно на льду. Сейчас выступаю в шоу, и все очень легко. Тогда я осознавал, что нужно делать так же, но просто почему-то не мог. <...>

– У нас раздолбайства больше, что ли?

– Даже не знаю, как сказать... Я сам всегда раздолбаем был, так что как могу кого-то осуждать? Многие раздолбаи – кому-то хватает таланта не упахиваться и выглядеть классно, а кому-то нет.

Сейчас, наверное, хейта много будет... Меня вообще всю дорогу все ненавидят. То из-за того, что у меня дедушка в федерации, то еще что-то я не так сделал. Да, я косячил, но если бы сейчас у меня была партнерша, все было бы иначе. <...>

– Вы упомянули хейт – дескать, за то, что у вас дедушка в федерации. А я не понимаю – неужели это кого-то удивляет? Мне кажется, в танцах это вообще одна из основ.

– Да. Думаю, ни для кого не секрет, что у каждой пары что-то как-то решается.

– В танцах, кажется, вообще нет простых людей.

– Я бы сказал, что в целом в фигурном катании. А меня хейтили, потому что я не очень катался. Ладно бы был кривой-косой, но везде ездил, а так... Да, у меня дедушка. Какие-то новости я от него узнавал. Но в закулисную движуху я никогда не лез, и мне не докладывали и не показывали. Да и помимо меня есть целая куча фигуристов, у кого родственники в тренерах или в судьях. Но почему-то мне доставалось всегда особенно.

Могу понять еще, когда мы были с Аннабель. Понятно, что у нее папа – Николай Морозов и все в этом духе. Тогда еще говорили – мол, у нас в танцах есть две дочери, и сравнивали, чья круче – Морозова или Этери Тутберидзе (Диана Дэвис). Обе уехали из России в итоге... – сказал Багин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoсборная России
logoАннабель Морозов
logoАндрей Багин
logoНиколай Морозов
танцы на льду
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