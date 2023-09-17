Евгений Семененко: «Нужно стремиться к чему‑то большему. Можно усложнять контент, прибавлять в артистизме»
Евгений Семененко считает, что может усложнять контент и прибавлять в артистизме.
Сегодня чемпион России по фигурному катанию выступил с произвольной программой на контрольных прокатах.
– Как дела со здоровьем?
– Неплохо, все потихоньку.
– С каким настроением входишь в сезон?
– Нужно не сбавлять обороты, стремиться к чему‑то большему. Можно усложнять контент, прибавлять в артистизме, – ответил Семененко.
"как всегда очень артистично" (с) Пилясов