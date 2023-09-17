Евгений Семененко: «Нужно стремиться к чему‑то большему. Можно усложнять контент, прибавлять в артистизме»

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Евгений Семененко считает, что может усложнять контент и прибавлять в артистизме.

Сегодня чемпион России по фигурному катанию выступил с произвольной программой на контрольных прокатах. 

– Как дела со здоровьем?

– Неплохо, все потихоньку.

– С каким настроением входишь в сезон?

– Нужно не сбавлять обороты, стремиться к чему‑то большему. Можно усложнять контент, прибавлять в артистизме, – ответил Семененко.

1 комментарий

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Мурманчанин37
Про артистизм - здравые рассуждения, такой самоанализ с критических позиций только на пользу. Хотя в онлайн-ветке прокатов:
"как всегда очень артистично" (с) Пилясов
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