Косторная о программе под музыку из «Голодных игр»: «Костюмы будут дорабатываться, но основная концепция есть – броня. Тренеры наши идеи хвалят»

Теги сборная России пары Георгий Куница контрольные прокаты Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница рассказали о программе по кино «Голодные игры».

Сегодня пара выступила на контрольных прокатах с произвольной программой под музыку к этому фильму.

– Дизайнер Алена Куклычева анонсировала «платье‑шок» для вашей произвольной программы…

– Нет, оно было для короткой, потому что оно полуголое. Мы пришли в выводу, что можно чуть по‑другому сделать – выразить откровенность платья.

– Платье, в котором мы тебя видели, будет меняться?

– Оно будет меняться.

– А что вы можете сказать про костюмы, которые сейчас на вас?

– Они тоже будут дорабатываться, но основная концепция есть – это броня. Просто нужно более выделить эти моменты, что мы не успели сделать.

– У тебя костюм сойки‑пересмешницы?

— Да. Если потом присмотреться на видео, то можно увидеть, что у тренеров такие же брошки.

– То есть вы прям вжились в роль?

– Да, мы подготовились, и тренеры наши идеи хвалят, поощряют. Почему нет, если идея хорошая? – сказала Косторная.

Куница отметил, что пара посмотрела все части «Голодных игр».

«Совершенно случайно получилось: мы вечером смотрели фильм «Голодные игры». Алена очень понравилось, и она спросила: «Есть еще части?» Мы посмотрели все, что было. И через несколько дней решили, что наша произвольная программа будет наполнена этими саундтреками», – добавил Куница.

9 комментариев

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Алоэ Вера
Алёна, конечно, невозможно красивая. Она повзрослела и приобрела какой-то лоск, утонченный шик. Глаза ещё эти зелёные прямо в душу смотрят.
И с Гошей они очень красивая пара, молодцы
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tanya_1111
Ребята прям с головой погрузились в процесс, очень приятно видеть как горят Алена с Гошей, а главное результат - шикарный.
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galik55
КК умники, время есть , 3Ф здорово, задумка замечательная, Бетина напридумает. ТШ креативит
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oldparakhod
Костюмы выглядят гармонично. В комбезе Аленка выглядит отпадно.
Программа понравилась. И ещё Гоша удивил. Мнение о нём кардинально поменялось.
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alexnew
Программа хороша, как по мне. Дорабатывать есть, что. Но фишечки также уже присутствуют.
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alexnew
Ответ oldparakhod
Костюмы выглядят гармонично. В комбезе Аленка выглядит отпадно. Программа понравилась. И ещё Гоша удивил. Мнение о нём кардинально поменялось.
Не все получилось, но я бы не сказал, что проблемы у пары непреодолимые. Перспективная пара. :)
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anna_yagunova@icloud.com
Ребята хороши 👏👏Программа огонь 🔥 3 раза пересмотрела
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Olga Krayz
Алёне очень идёт костюм ПП!
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S Olga
Очень мне понравилась программа у ребят. Стильно!
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