Косторная о программе под музыку из «Голодных игр»: «Костюмы будут дорабатываться, но основная концепция есть – броня. Тренеры наши идеи хвалят»
Алена Косторная и Георгий Куница рассказали о программе по кино «Голодные игры».
Сегодня пара выступила на контрольных прокатах с произвольной программой под музыку к этому фильму.
– Дизайнер Алена Куклычева анонсировала «платье‑шок» для вашей произвольной программы…
– Нет, оно было для короткой, потому что оно полуголое. Мы пришли в выводу, что можно чуть по‑другому сделать – выразить откровенность платья.
– Платье, в котором мы тебя видели, будет меняться?
– Оно будет меняться.
– А что вы можете сказать про костюмы, которые сейчас на вас?
– Они тоже будут дорабатываться, но основная концепция есть – это броня. Просто нужно более выделить эти моменты, что мы не успели сделать.
– У тебя костюм сойки‑пересмешницы?
— Да. Если потом присмотреться на видео, то можно увидеть, что у тренеров такие же брошки.
– То есть вы прям вжились в роль?
– Да, мы подготовились, и тренеры наши идеи хвалят, поощряют. Почему нет, если идея хорошая? – сказала Косторная.
Куница отметил, что пара посмотрела все части «Голодных игр».
«Совершенно случайно получилось: мы вечером смотрели фильм «Голодные игры». Алена очень понравилось, и она спросила: «Есть еще части?» Мы посмотрели все, что было. И через несколько дней решили, что наша произвольная программа будет наполнена этими саундтреками», – добавил Куница.
И с Гошей они очень красивая пара, молодцы
Программа понравилась. И ещё Гоша удивил. Мнение о нём кардинально поменялось.