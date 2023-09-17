Алена Косторная и Георгий Куница рассказали о программе по кино «Голодные игры».

Сегодня пара выступила на контрольных прокатах с произвольной программой под музыку к этому фильму.

– Дизайнер Алена Куклычева анонсировала «платье‑шок» для вашей произвольной программы…

– Нет, оно было для короткой, потому что оно полуголое. Мы пришли в выводу, что можно чуть по‑другому сделать – выразить откровенность платья.

– Платье, в котором мы тебя видели, будет меняться?

– Оно будет меняться.

– А что вы можете сказать про костюмы, которые сейчас на вас?

– Они тоже будут дорабатываться, но основная концепция есть – это броня. Просто нужно более выделить эти моменты, что мы не успели сделать.

– У тебя костюм сойки‑пересмешницы?

— Да. Если потом присмотреться на видео, то можно увидеть, что у тренеров такие же брошки.

– То есть вы прям вжились в роль?

– Да, мы подготовились, и тренеры наши идеи хвалят, поощряют. Почему нет, если идея хорошая? – сказала Косторная.

Куница отметил, что пара посмотрела все части «Голодных игр».

«Совершенно случайно получилось: мы вечером смотрели фильм «Голодные игры». Алена очень понравилось, и она спросила: «Есть еще части?» Мы посмотрели все, что было. И через несколько дней решили, что наша произвольная программа будет наполнена этими саундтреками», – добавил Куница.