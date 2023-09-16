Ксения Синицына: «Настрой боевой, хочется кататься без травм и радовать зрителей своими программами целый сезон»

Ксения Синицына рассказала, какой образ воплощает в короткой программе.

Фигуристка выступила с короткой программой под музыку Фредерика Шопена.

«Образа конкретного нет, мы ставили по музыке, но в процессе мы придумали, что я хожу по подиуму, я модель, вся такая красивая, начинаю показ, потом, когда музыка становится агрессивной, у меня начинается борьба с судьбой, с жизненными обстоятельствами, но все разрешается, заканчивается хорошо.

Настрой боевой, хочется кататься без травм и радовать зрителей своими программами целый сезон. Отсутствие международных стартов не лишило мотивации. Работаем в прежнем режиме, хочется делать это для себя, совершенствоваться в том, что я делаю, планирую усложнение», – сказала .

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