Гербольдт о контрольных прокатах: «Насколько знаю, будет много интригующих задумок. Судя по шоу и показательным, все находятся в достаточно хорошей форме»

Теги Катарина Гербольдт сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин контрольные прокаты Фигурное катание

Катарина Гербольдт рассказала об интриге перед контрольными прокатами фигуристов.

«Думаю, что прокаты будут достаточно интересные. Все готовятся, всегда любопытно посмотреть новые программы. В танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин наконец выйдут после перерыва, очень хочется на них посмотреть.

У девушек будут не все участвовать, но у нас настолько много молодых и хороших подрастающих спортсменок. На них будет не менее интересно посмотреть. Из мужчин вроде бы все будут. Насколько я знаю, будет много интригующих задумок. Судя по шоу и показательным выступлениям, все находятся в достаточно хорошей форме», – сказала экс-фигуристка Катарина Гербольдт.

Также Гербольдт рассчитывает, что на чемпионку России среди юниорок Алину Горбачеву, которая тренируется у Софьи Федченко, не повлияет история с побегом.

«Они готовились и продолжают готовиться. Надеюсь, что эта ситуация никак психологически не отразится. Она в том возрасте, когда физически ничто не должно мешать – только психология», – отметила Гербольдт.

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1 комментарий

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Ayla
Поеду в мегаспора сегодня) и вот кстати на Горбачеву совсем не хочется смотреть, выйду за чаем на ней)
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