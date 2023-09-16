Гербольдт о контрольных прокатах: «Насколько знаю, будет много интригующих задумок. Судя по шоу и показательным, все находятся в достаточно хорошей форме»

Катарина Гербольдт рассказала об интриге перед контрольными прокатами фигуристов.

«Думаю, что прокаты будут достаточно интересные. Все готовятся, всегда любопытно посмотреть новые программы. В танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин наконец выйдут после перерыва, очень хочется на них посмотреть.

У девушек будут не все участвовать, но у нас настолько много молодых и хороших подрастающих спортсменок. На них будет не менее интересно посмотреть. Из мужчин вроде бы все будут. Насколько я знаю, будет много интригующих задумок. Судя по шоу и показательным выступлениям, все находятся в достаточно хорошей форме», – сказала экс-фигуристка Катарина Гербольдт.

Также Гербольдт рассчитывает, что на чемпионку России среди юниорок Алину Горбачеву, которая тренируется у Софьи Федченко, не повлияет история с побегом.

«Они готовились и продолжают готовиться. Надеюсь, что эта ситуация никак психологически не отразится. Она в том возрасте, когда физически ничто не должно мешать – только психология», – отметила Гербольдт.

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