Лутфуллин о контрольных прокатах: «Настрой, как всегда, боевой. Буду стараться показать свой максимум на данный момент»
Глеб Лутфуллин заявил, что постарается показать максимум на контрольных прокатах.
16 сентября в Москве фигуристы представят короткие программы для нового сезона, 17 сентября – произвольные.
«Настрой, как всегда, боевой! Буду стараться показать свой максимум на данный момент», – сказал фигурист.
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