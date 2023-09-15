Лутфуллин о контрольных прокатах: «Настрой, как всегда, боевой. Буду стараться показать свой максимум на данный момент»

Глеб Лутфуллин заявил, что постарается показать максимум на контрольных прокатах.

16 сентября в Москве фигуристы представят короткие программы для нового сезона, 17 сентября – произвольные.

«Настрой, как всегда, боевой! Буду стараться показать свой максимум на данный момент», – сказал фигурист.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал

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