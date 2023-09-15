Лутфуллин о контрольных прокатах: «Настрой, как всегда, боевой. Буду стараться показать свой максимум на данный момент»

Теги сборная России мужское катание контрольные прокаты Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Глеб Лутфуллин заявил, что постарается показать максимум на контрольных прокатах.

16 сентября в Москве фигуристы представят короткие программы для нового сезона, 17 сентября – произвольные.

«Настрой, как всегда, боевой! Буду стараться показать свой максимум на данный момент», – сказал фигурист. 

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал

Онлайн контрольных прокатов в фигурке: Валиева перед судом, Косторная в паре с мужем, новый проект Тутберидзе 

2 комментария

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Адриана
Парни все молодцы, настрой боевой и это радует. Удачи!
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Дружба11
Успехов Глеб!Ты артистичный парень будет интересно-не сомневаюсь!
0
0
0
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