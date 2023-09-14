Стало известно, почему фигуристки Яметова и Садкова пропустят контрольные прокаты.

получила серьезное повреждение ноги.

«Пробили на льду ногу коньком, всего два дня назад вернулись к тренировкам. Повреждение было серьезное, поэтому выступить никак не получалось. Но рентген показал, что кость цела», – сообщила тренер спортсменки Елена Левковец.

По информации «Р-Спорта», в настоящее время не тренируется из-за травмы голеностопа.

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