Яметовой повредили ногу коньком, у Садковой – травма голеностопа

Теги сборная России травмы женское катание Елена Левковец контрольные прокаты Дарья Садкова Вероника Яметова Фигурное катание

Стало известно, почему фигуристки Яметова и Садкова пропустят контрольные прокаты.

Вероника Яметова получила серьезное повреждение ноги.

«Пробили на льду ногу коньком, всего два дня назад вернулись к тренировкам. Повреждение было серьезное, поэтому выступить никак не получалось. Но рентген показал, что кость цела», – сообщила тренер спортсменки Елена Левковец.

По информации «Р-Спорта», Дарья Садкова в настоящее время не тренируется из-за травмы голеностопа.

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28 комментариев

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Lana Kazakova
Это с какой силой пробили ногу коньком, что пришлось целостность кости проверять? Скорейшего восстановления Веронике.
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Marya Y
Девчонкам успешного восстановления! Здоровье одно и в жизни после спорта очень пригодится.
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наталья Головченко
Больше всех, пожалуй ждала Садкову. Жаль, что так сложилось...
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Anna
Тимка пишет, что травма у Даши небольшая, будем надеяться, что девочки успеют к эгп восстановиться
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Angry_bear
Ох как некстати эта травма Вероники... Скорейшего выздоровления девочкам!
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Mariaku
Здоровья крепчайшего! Дарья Садкова оставалась одной из немногих, кого до сих пор не доводилось видеть своими глазами с трибун, брала билеты во многом ради неё. Когда Даша катает чисто, как на Первенстве по старшему возрасту, это так красиво!
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vanessa2021
А других девушек можно поставить на прокаты вместо травмированных Даши и Вероники ?
Аню Фролову, Соню Захарову было бы хорошо посмотреть на ОП.
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Даша Лавренова
Ответ Lana Kazakova
Это с какой силой пробили ногу коньком, что пришлось целостность кости проверять? Скорейшего восстановления Веронике.
Если с лицевой стороны стукнули, то где мягкие ткани, там и кость, расстояние минимальное.
Если даже с другой стороны, сам пострадавший может сам не понять, куда и как именно пришелся удар, а болит все (нога).
Рентген в любом случае делают после удара, тем более острым лезвием конька, стандартная процедура. Пропустить возможный перелом или трещину никто не хочет
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olvl
Даше и Веронике поскорее восстановиться.
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Док Аксель
Обидно перед самыми контрольными прокатами получить травму. Веронике и Даше здоровья, успешного лечения и реабилитации.
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Екатерина К
Очень жаль
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Marya Y
Ответ Lana Kazakova
Это с какой силой пробили ногу коньком, что пришлось целостность кости проверять? Скорейшего восстановления Веронике.
На вращении могли, зубцами.
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Лека-Лека
Ох, бедные девчонки.
Как не повезло.
Очень желаю восстановиться к началу сезона.
Удачи, здоровья и не вешать нос!!!
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Jessi
Заметьте, как этично ведут себя поклонники другого штаба. Никто не злорадствует про Садкову, не пишет-«доломал тренер» и т.д. А если бы это было с Титовой, например, представляю сколько бы тут комментов набралось. Жестокое злорадство под маской показной жалости
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наталья Головченко
Ответ Mariaku
Здоровья крепчайшего! Дарья Садкова оставалась одной из немногих, кого до сих пор не доводилось видеть своими глазами с трибун, брала билеты во многом ради неё. Когда Даша катает чисто, как на Первенстве по старшему возрасту, это так красиво!
Присоединяюсь. Ее больше всего хотелось увидеть на этих прокатах!
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Lapo Elkann
Ответ Лиана
Садкова улучшенный клон щербаковой, скольжение красивое
И пропорции лучше, ноги длинные, поэтому и хрупкая.
прыжки не самые лучшие, но смотрится на льду очень красиво.
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garovatat
Веронике скорейшего восстановления! Дашу жаль, опять травма, что ж такое... только в конце прошлого сезона пришла в оптимальную форму и вот снова. хочется пожелать ей терпеливо пройти этот тяжелый период и выйти на свой потенциально высокий уровень, раскрыть себя. Железного здоровья обеим девочкам и терпения!
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Лиана
Садкова улучшенный клон щербаковой, скольжение красивое
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Лия Романова
обидно, что травмы перед самым началом сезона.. хотя они никогда не бывают вовремя
здоровья и Даше и Веронике, и скорейшего восстановления
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N-fox
Сейчас форсировать события не нужно, девочкам спокойно восстановиться, обеих ждем в прекрасной форме на выступлениях!
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Аленка_76
Девочкам скорейшего восстановления!
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Katerina Sunny
Веронике здоровья и полностью восстановиться.
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