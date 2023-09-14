Яметовой повредили ногу коньком, у Садковой – травма голеностопа
Стало известно, почему фигуристки Яметова и Садкова пропустят контрольные прокаты.
Вероника Яметова получила серьезное повреждение ноги.
«Пробили на льду ногу коньком, всего два дня назад вернулись к тренировкам. Повреждение было серьезное, поэтому выступить никак не получалось. Но рентген показал, что кость цела», – сообщила тренер спортсменки Елена Левковец.
По информации «Р-Спорта», Дарья Садкова в настоящее время не тренируется из-за травмы голеностопа.
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Аню Фролову, Соню Захарову было бы хорошо посмотреть на ОП.
Если даже с другой стороны, сам пострадавший может сам не понять, куда и как именно пришелся удар, а болит все (нога).
Рентген в любом случае делают после удара, тем более острым лезвием конька, стандартная процедура. Пропустить возможный перелом или трещину никто не хочет
Как не повезло.
Очень желаю восстановиться к началу сезона.
Удачи, здоровья и не вешать нос!!!
прыжки не самые лучшие, но смотрится на льду очень красиво.
здоровья и Даше и Веронике, и скорейшего восстановления