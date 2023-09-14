Фигуристки Яметова и Садкова пропустят контрольные прокаты сборной России.

и не приняли участия в жеребьевке стартовых номеров, которая состоялась сегодня в Новогорске.

Также в стартовых списках отсутствует пара – .

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16-17 сентября в Москве.

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