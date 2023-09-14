Яметова, Садкова, Артемьева и Брюханов не выступят на контрольных прокатах сборной России
Фигуристки Яметова и Садкова пропустят контрольные прокаты сборной России.
Вероника Яметова и Дарья Садкова не приняли участия в жеребьевке стартовых номеров, которая состоялась сегодня в Новогорске.
Также в стартовых списках отсутствует пара Юлия Артемьева – Алексей Брюханов.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16-17 сентября в Москве.
Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS
а у Садковой травма?
Надеюсь больше без снятий остальных
"Пробили на льду ногу коньком, всего два дня назад вернулись к тренировкам, - сказала Левковец. - Повреждение было серьезное, поэтому выступить никак не получалось. Но рентген показал, что кость цела".
Веронике здоровья и восстановления. Но к её ТШ вопросы.