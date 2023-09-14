Яметова, Садкова, Артемьева и Брюханов не выступят на контрольных прокатах сборной России

Теги сборная России пары женское катание контрольные прокаты Алексей Брюханов Юлия Артемьева Дарья Садкова Вероника Яметова Фигурное катание

Фигуристки Яметова и Садкова пропустят контрольные прокаты сборной России.

Вероника Яметова и Дарья Садкова не приняли участия в жеребьевке стартовых номеров, которая состоялась сегодня в Новогорске.

Также в стартовых списках отсутствует пара Юлия АртемьеваАлексей Брюханов.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16-17 сентября в Москве.

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43 комментария

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Лакс
Ответ 22somebody22
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Будете смотреть Жилину, которая моложе Яметовой на год. Садкова моложе, но не мелкая.
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22somebody22
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Может,позволят другим девушкам принять участие?Посмотрел бы на Гущину и Фролову.
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Anna
Ответ 22somebody22
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На взрослую Жилину смотрите
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Katerina Sunny
Про Артемьеву-Брюханова странно, в конце августа Слюсаренко говорил, что набирают форму и готовятся к КП. Готовились показать четверную подкрутку.
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Адриана
Ответ russalka
У Тутберидзе кто-нибудь нетравмированный есть вообще?
Яметова тоже уже у Тутберидзе? Артемьева - Брюханов?
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Леди Брэкнелл
Жаль Фролову не позвали, говорят у неё классные новые проги.
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Лия Романова
тренер Вероники в недавнем интервью сразу говорила же, что участие в прокатах в Москве под вопросом, так как 19 она будет участвовать на соревнованиях в Екатеринбурге
а у Садковой травма?
Надеюсь больше без снятий остальных
+6
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Ира Полубоярова
Ответ Лия Романова
тренер Вероники в недавнем интервью сразу говорила же, что участие в прокатах в Москве под вопросом, так как 19 она будет участвовать на соревнованиях в Екатеринбурге а у Садковой травма? Надеюсь больше без снятий остальных
У Вероники тоже травма(
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Аленка_76
Всем здоровья! Скорейшего восстановления!
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N-fox
Ответ Jessi
Про Садкову статьи не будет?
А Яметова вас совсем не интересует? Или Артемьева с Брюхановым?
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vb2c2sshnk
А замены
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Marya Y
Ответ Лия Романова
тренер Вероники в недавнем интервью сразу говорила же, что участие в прокатах в Москве под вопросом, так как 19 она будет участвовать на соревнованиях в Екатеринбурге а у Садковой травма? Надеюсь больше без снятий остальных
Странно, что заранее зная об участии в ОП заявились на соревнования.
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vanessa2021
Ответ Леди Брэкнелл
Жаль Фролову не позвали, говорят у неё классные новые проги.
Согласна! Почему на освободившиеся места не пригласили Аню Фролову и Соню Захарову? Тем более, что федра не вчера об этом узнала.
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Katerina Sunny
У Вероники вроде бы соревнования 19 сентября были по плану.
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Адриана
Ответ Jessi
Про Садкову статьи не будет?
Не переживайте, уже.
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Леди Брэкнелл
Ответ Лакс
нет, не выглядит и особенно если говорит что-нибудь. И на льду тоже не выглядит взрослее из-за детского лица.
Не придумывайте, Ника заметно повзрослела и лицом, и фигурой. Но старше Акатьевой она не выглядит.
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ВИван
Как жаль, здоровья всем! Очень хотелось выступления Вероники посмотреть.
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Лакс
про Садкову https://rsport.ria.ru/20230914/figurnoe-katanie-1896300318.html
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Елена Спирина
Есть время восстановиться. Сезон ещё не начался, а прокаты это не соревнования. Желаю всем здоровья и в дальнейшем- без травм
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Док Аксель
Наши опасения были не напрасны, когда был опубликован состав всех участников контрольных прокатов, что не всех мы увидим на самих соревнованиях по разным причинам, к сожалению.
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romeo5555
Восстановления и здоровья девочкам 🔥❤️
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Лакс
Инфа про Веронику:
"Пробили на льду ногу коньком, всего два дня назад вернулись к тренировкам, - сказала Левковец. - Повреждение было серьезное, поэтому выступить никак не получалось. Но рентген показал, что кость цела".
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Лакс
Ответ Лакс
Инфа про Веронику: "Пробили на льду ногу коньком, всего два дня назад вернулись к тренировкам, - сказала Левковец. - Повреждение было серьезное, поэтому выступить никак не получалось. Но рентген показал, что кость цела".
пардон за повтор - показалось что потерли предыдущее
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Marya Y
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Травма ноги у нее. В телеге написали.
Тренер сказал об участии в местном старте, запланированном на сроки ОП ещё до травмы. Не?
Веронике здоровья и восстановления. Но к её ТШ вопросы.
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Леди Брэкнелл
Ответ Marya Y
Тренер сказал об участии в местном старте, запланированном на сроки ОП ещё до травмы. Не? Веронике здоровья и восстановления. Но к её ТШ вопросы.
А разве ОП по желанию у нас?
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