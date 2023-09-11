Меган Дюамель: «Потрясающий уровень парного катания на Lombardia Trophy возродил мою веру в эту дисциплину»

Теги сборная Канады Меган Дюамель пары Lombardia Trophy Фигурное катание

Меган Дюамель назвала потрясающим уровень выступлений пар на Lombaria Trophy.

Накануне на турнире в Бергамо победил итальянский дуэт Сара Конти – Никколо Мачии. Они набрали 200,35 балла.

«Потрясающий уровень парного катания на Lombardia Trophy возродил мою веру в эту дисциплину», – написала двукратная чемпионка мира в парном катании канадка Меган Дюамель.

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14 комментариев

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Док Аксель
Хочешь увидеть потрясающий уровень парного катания, дождись контрольных прокатов наших фигуристов, а потом смотри этапы ГП, ЧР, и т.д. Всё познаётся в сравнении.
+21
-2
+19
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пазл сошёлся
О, Меган, с возвращением! Давно не было слышно её язвительных комментариев. Наверное копила яд всё лето, готовилась 🤭
+15
-2
+13
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Anatiana
Да она это написала из вонючего своего характера. Лишь бы не Россия.
+8
-1
+7
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Irinka-kartinka
Потрясающий забыла в кавычки поставить
+7
-1
+6
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Сережа-молодец!
Радует, что Меган еще следит за чем-то кроме всех внутрироссийских стартов.
+7
-2
+5
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Anatiana
Ответ Ирина С
200 баллов при рекорде в 240 - это для Дюамель "потрясающий уровень"? И, собственно, чем "потрясающий"? Дюамель вообще в каком году последний раз смотрела соревнования по фигурному катанию?
Зачем? В последнее время её русофобия волнует больше спортивных достижений.
+4
0
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76yjgh98tr675dyt45
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Какой позор
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Ирина С
200 баллов при рекорде в 240 - это для Дюамель "потрясающий уровень"? И, собственно, чем "потрясающий"? Дюамель вообще в каком году последний раз смотрела соревнования по фигурному катанию?
+4
-1
+3
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Девушка Безимени
больше-больше рахат лукуму
+5
-3
+2
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Raduga
Второе место - у Володина из России, а первое место - а у пары, где партнёрша чуть с поддержки не разбилась.
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juliamart
Для ломбардии трофи 200 баллов это, действительно, потрясающий уровень. Но смотреть всё равно не тянет(
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Леличек
Ну если для Дюамель это потрясающий уровень…. Интересно, для себя с Эриком она ЭТО тоже посчитала бы потрясающим?)))
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galik55
Меган, дождались. Лукавишь. Если сравнивать ваше с Редфордом катание и "потрясающий уровень", то прям сама опустила вас с Эриком. А объективно вы были классной парой, круче этого уровня.
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