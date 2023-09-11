Меган Дюамель назвала потрясающим уровень выступлений пар на Lombaria Trophy.

Накануне на турнире в Бергамо победил итальянский дуэт Сара Конти – Никколо Мачии. Они набрали 200,35 балла.

«Потрясающий уровень парного катания на Lombardia Trophy возродил мою веру в эту дисциплину», – написала двукратная чемпионка мира в парном катании канадка Меган Дюамель.

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