Алексей Железняков: «Никто не тянул Дюамель за язык, не заставлял говорить гадости про Россию и про наших спортсменов»

Теги Тесса Виртью сборная России танцы на льду сборная Канады Меган Дюамель пары Политика Алексей Железняков Матч ТВ Фигурное катание

Железняков отреагировал на решение запретить фигуристкам Дюамель и Вирту въезд в Россию.

Олимпийские чемпионки Меган Дюамель и Тесса Виртью попали в число граждан Канады, которым запрещен въезд в РФ.

«Правильное решение, полностью поддерживаю его, это ответная мера на их слова.

Никто не тянул Дюамель за язык, не заставлял говорить гадости про Россию и про наших спортсменов», — сказал хореограф Алексей Железняков.

Канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тессе Виртью запретили въезд в Россию

Меган Дюамель не только ворчит на Валиеву с Тутберидзе. Она ценит Туктика, пары Москвиной и продвигает классные реформы

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12 комментариев

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Yumi
А за какие части тела и кто вечно тянет Жулина открывать рот? Кстати, ему запретили въезд во все страны, спортсменов которых он пытался оскорбить? (Пытался, так как то, что вылетает из его рта, говорит лишь о нем самом)
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Роман Волков
Ответ Алеся Ткаченко
Какая ответная мера?Этот хореографа кусок хоть понимает что Меган Дюамель пофиг на эти санкции,она в Россию раньше не собиралась и сейчас не собирается?
Эта мера прежде всего для Нас.
Наконец-то хоть как-то начали метить Чертей.
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B.Jones
Ответ Девушка Безимени
а тебя-то кто тянет
Да. Хозяйке это не должно понравиться.
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Alexander X
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
у них бы на него и раньше денег не хватило, посмотри сколько туда стоят туры
🤔 я в Северодвинске вырос😔
не знаю, что вы там за туры смотрели... но ценник там реально может быть заоблачным, в некоторые районы, т.к. единственный транспорт, на котором можно добраться до некоторых населённых пунктов - вертолёт...
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76yjgh98tr675dyt45
Ответ Alexander X
угу... отдых на Белом море отменяется🤦
у них бы на него и раньше денег не хватило, посмотри сколько туда стоят туры
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Девушка Безимени
Ответ Val5995
Ну все, доигрались Тесса с Мэган
)
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Девушка Безимени
а тебя-то кто тянет
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Alexander X
угу... отдых на Белом море отменяется🤦
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Viks
"это ответная мера на их слова." --- На слова ответом должны быть слова - это называется адекватность.
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Val5995
Ну все, доигрались Тесса с Мэган
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+7
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Алеся Ткаченко
Какая ответная мера?Этот хореографа кусок хоть понимает что Меган Дюамель пофиг на эти санкции,она в Россию раньше не собиралась и сейчас не собирается?
+7
-4
+3
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andrej shabanov
ну, так-то он прав...
+2
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