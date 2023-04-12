Алексей Железняков: «Никто не тянул Дюамель за язык, не заставлял говорить гадости про Россию и про наших спортсменов»

Железняков отреагировал на решение запретить фигуристкам Дюамель и Вирту въезд в Россию.

Олимпийские чемпионки Меган Дюамель и Тесса Виртью попали в число граждан Канады, которым запрещен въезд в РФ.

«Правильное решение, полностью поддерживаю его, это ответная мера на их слова.

Никто не тянул Дюамель за язык, не заставлял говорить гадости про Россию и про наших спортсменов», — сказал хореограф Алексей

Канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тессе Виртью запретили въезд в Россию

Меган Дюамель не только ворчит на Валиеву с Тутберидзе. Она ценит Туктика, пары Москвиной и продвигает классные реформы