Алексей Железняков: «Никто не тянул Дюамель за язык, не заставлял говорить гадости про Россию и про наших спортсменов»
Железняков отреагировал на решение запретить фигуристкам Дюамель и Вирту въезд в Россию.
Олимпийские чемпионки Меган Дюамель и Тесса Виртью попали в число граждан Канады, которым запрещен въезд в РФ.
«Правильное решение, полностью поддерживаю его, это ответная мера на их слова.
Никто не тянул Дюамель за язык, не заставлял говорить гадости про Россию и про наших спортсменов», — сказал хореограф Алексей Железняков.
Канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тессе Виртью запретили въезд в Россию
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Наконец-то хоть как-то начали метить Чертей.
не знаю, что вы там за туры смотрели... но ценник там реально может быть заоблачным, в некоторые районы, т.к. единственный транспорт, на котором можно добраться до некоторых населённых пунктов - вертолёт...