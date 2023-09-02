Святченко об отношении к россиянам за рубежом: «Если будешь ожидать особого отношения – то и начнешь его во всем искать»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Венгрии пары Алексей Святченко Мария Павлова Гурген Варданян Фигурное катание

Фигуристы сборной Венгрии рассказали об отношении к россиянам за рубежом.

Представляющие Венгрию в парном катании Мария Павлова и Алексей Святченко в минувшем сезоне заняли седьмое место на чемпионате мира и пятое на чемпионате Европы.

– Все понимают, что вы русские спортсмены, выступающие под венгерским флагом. Из-за этого какое-то особое отношение на чемпионатах Европы и мира к себе почувствовали?

Святченко: Я лично ничего не заметил. Мне кажется, здесь все зависит от того, как себя настроить. Если будешь ожидать такого отношения – то и начнешь его во всем искать. Мы отлично общаемся со всеми спортсменами, на разных языках – на русском, на английском.

– Внутри венгерской команды какие у вас отношения?

Павлова: Очень хорошие. На турнирах всегда друг друга поддерживаем, если есть такая возможность, ходим на трибуны, болеем, когда кто-то из наших катается.
 
– Часто в Венгрии бываете?

Павлова: В августе ездим на контрольные прокаты. В другое время – на соревнования.

– Чемпионат страны в парном катании там есть?

Святченко: Венгерские фигуристы участвуют в чемпионате четырех стран – Венгрии, Польши, Чехии и Словакии. В прошлом сезоне мы его выиграли.

– Весной пост спортивного директора Федерации фигурного катания Венгрии покинул Гурген Варданян, которого некоторые обвиняли в «русификации» венгерского фигурного катания. Для вас что-то изменилось после его ухода?

Святченко: Для нас с Марусей ничего.

Павлова: Мы просто работаем, готовимся к новому сезону, чтобы показывать хорошие результаты.

«Тут строят новую русскую базу». Наши фигуристы переходят в Венгрию – и это злит местных

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1 комментарий

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Katerina Sunny
Почему так волнует отношение к фигуристам из России, представляющим другую страну? Тренеры из России, тренирующие фигуристов, представляющих другую страну, тоже продолжают ездить на международные соревнования.
+3
0
+3
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