Святченко об отношении к россиянам за рубежом: «Если будешь ожидать особого отношения – то и начнешь его во всем искать»
Фигуристы сборной Венгрии рассказали об отношении к россиянам за рубежом.
Представляющие Венгрию в парном катании Мария Павлова и Алексей Святченко в минувшем сезоне заняли седьмое место на чемпионате мира и пятое на чемпионате Европы.
– Все понимают, что вы русские спортсмены, выступающие под венгерским флагом. Из-за этого какое-то особое отношение на чемпионатах Европы и мира к себе почувствовали?
Святченко: Я лично ничего не заметил. Мне кажется, здесь все зависит от того, как себя настроить. Если будешь ожидать такого отношения – то и начнешь его во всем искать. Мы отлично общаемся со всеми спортсменами, на разных языках – на русском, на английском.
– Внутри венгерской команды какие у вас отношения?
Павлова: Очень хорошие. На турнирах всегда друг друга поддерживаем, если есть такая возможность, ходим на трибуны, болеем, когда кто-то из наших катается.
– Часто в Венгрии бываете?
Павлова: В августе ездим на контрольные прокаты. В другое время – на соревнования.
– Чемпионат страны в парном катании там есть?
Святченко: Венгерские фигуристы участвуют в чемпионате четырех стран – Венгрии, Польши, Чехии и Словакии. В прошлом сезоне мы его выиграли.
– Весной пост спортивного директора Федерации фигурного катания Венгрии покинул Гурген Варданян, которого некоторые обвиняли в «русификации» венгерского фигурного катания. Для вас что-то изменилось после его ухода?
Святченко: Для нас с Марусей ничего.
Павлова: Мы просто работаем, готовимся к новому сезону, чтобы показывать хорошие результаты.
«Тут строят новую русскую базу». Наши фигуристы переходят в Венгрию – и это злит местных
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