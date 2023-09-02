Святченко об отношении к россиянам за рубежом: «Если будешь ожидать особого отношения – то и начнешь его во всем искать»

Фигуристы сборной Венгрии рассказали об отношении к россиянам за рубежом.

Представляющие Венгрию в парном катании Мария Павлова и Алексей Святченко в минувшем сезоне заняли седьмое место на чемпионате мира и пятое на чемпионате Европы.

– Все понимают, что вы русские спортсмены, выступающие под венгерским флагом. Из-за этого какое-то особое отношение на чемпионатах Европы и мира к себе почувствовали?

Святченко: Я лично ничего не заметил. Мне кажется, здесь все зависит от того, как себя настроить. Если будешь ожидать такого отношения – то и начнешь его во всем искать. Мы отлично общаемся со всеми спортсменами, на разных языках – на русском, на английском.

– Внутри венгерской команды какие у вас отношения?

Павлова: Очень хорошие. На турнирах всегда друг друга поддерживаем, если есть такая возможность, ходим на трибуны, болеем, когда кто-то из наших катается.



– Часто в Венгрии бываете?

Павлова: В августе ездим на контрольные прокаты. В другое время – на соревнования.

– Чемпионат страны в парном катании там есть?

Святченко: Венгерские фигуристы участвуют в чемпионате четырех стран – Венгрии, Польши, Чехии и Словакии. В прошлом сезоне мы его выиграли.

– Весной пост спортивного директора Федерации фигурного катания Венгрии покинул Гурген Варданян, которого некоторые обвиняли в «русификации» венгерского фигурного катания. Для вас что-то изменилось после его ухода?

Святченко: Для нас с Марусей ничего.

Павлова: Мы просто работаем, готовимся к новому сезону, чтобы показывать хорошие результаты.

«Тут строят новую русскую базу». Наши фигуристы переходят в Венгрию – и это злит местных