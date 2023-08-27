«Глебико, поздравляю тебя с 24-летием!» Дэвис поздравила Смолкина с днем рождения на трех языках
Диана Дэвис поздравила Глеба Смолкина с 24-летием на трех языках.
В начале июня стало известно, что танцевальный дуэт перешел в сборную Грузии. Ранее фигуристы представляли Россию.
Пост написан на трех языках – английском, грузинском и русском.
«Глебико, поздравляю тебя с 24-летием!🎉 Самого лучшего, доброго и заботливого.♥️ Будь счастлив😊», – написала Дэвис.
Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?
А уехали бы в Латвию, был бы Гелебикас, наверное.
Пусть так и оставляют - это все, что нужно знать об аскетах.