«Глебико, поздравляю тебя с 24-летием!» Дэвис поздравила Смолкина с днем рождения на трех языках

Теги танцы на льду сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Диана Дэвис поздравила Глеба Смолкина с 24-летием на трех языках.

В начале июня стало известно, что танцевальный дуэт перешел в сборную Грузии. Ранее фигуристы представляли Россию.

Пост написан на трех языках – английском, грузинском и русском.

«Глебико, поздравляю тебя с 24-летием!🎉 Самого лучшего, доброго и заботливого.♥️ Будь счастлив😊», – написала Дэвис.

Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?

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17 комментариев

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Delirium
Глебико Смолкадзе?!!
+28
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+25
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Olga Komarova
О, уже Глебико! Быстро она в иностранку переродилась.
А уехали бы в Латвию, был бы Гелебикас, наверное.
+19
-2
+17
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garovatat
Ответ Delirium
Глебико Смолкадзе?!!
Смолкинидзе))
+15
-1
+14
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Галина Щетина
Ответ Olga Komarova
О, уже Глебико! Быстро она в иностранку переродилась. А уехали бы в Латвию, был бы Гелебикас, наверное.
Гелебикас это у литовцев бы был, у латышей тупо Глебс
+11
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+11
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MARG-la
Глебико- по отношению к полуеврею Смолкину, мечтающему стать Девисом- это чудо!
+12
-2
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На Пекин
Где же ты, моё Глебико) С днем рождения, Глеб!
+9
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+8
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Александр Шульгин
Это нам тут зачем?
+8
-3
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Amneris
Диано Дэвисшвили и Глебико Смолкинидзе.

Пусть так и оставляют - это все, что нужно знать об аскетах.
+4
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Док Аксель
Глеба с Днём рождения ! Удачи и успеха в спортивной карьере и по жизни !
+8
-5
+3
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Numb
Ответ Delirium
Глебико Смолкадзе?!!
Смолкидзе
+3
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Numb
/Самого лучшего, доброго и заботливого./ а самого "заботливого" это вообще к чему?
+3
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Viks
Глебико Смолкинидзе он станет, если Грузия ему паспорт даст для поездки на олимпиаду. А пока, похоже, ИСУ не дал паре Разрешение выступать за Грузию - пара пропускает два соревнования ИСУ в сентябре.
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kate_ko
Глеба конечно с днем рождения, но ох уж мне эти заигрывания с разными странами, куда эта пара пристраивается во имя карьеры! нет, все понятно, но как-то коробит
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Kareglazaya
Ответ Numb
/Самого лучшего, доброго и заботливого./ а самого "заботливого" это вообще к чему?
Как будто мужа заботливого пожелала найти))
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Lapo Elkann
Ответ Viks
Глебико Смолкинидзе он станет, если Грузия ему паспорт даст для поездки на олимпиаду. А пока, похоже, ИСУ не дал паре Разрешение выступать за Грузию - пара пропускает два соревнования ИСУ в сентябре.
Врядли в грузинском есть такая фамилия Смолкинидзе, а я жду когда же тема паспорта Смолкина надоест и Викс смолкнет.
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