«В спорте ярких побед, только гладкого льда». Команда Тутберидзе поздравила Глеба Смолкина с днем рождения

Команда Этери Тутберидзе поздравила Глеба Смолкина с днем рождения.

Фигуристу исполнилось 24 года.

выступает в танцах на льду в дуэте с дочерью – . Летом этого года они перешли из сборной России в Грузию.

«С Днем рождения, Глеб! Вдохновенья и счастья!

В спорте ярких побед, только гладкого льда!

Много сил и здоровья, тепла и участья!

Пусть сияет в душе твоей солнце всегда!» – говорится в соцсетях Team Tutberidze.

Тутберидзе не смотрела дебют дочери за Грузию, а мы посмотрели. Что нового в катании Дэвис и Смолкина?

Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?