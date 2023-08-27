«В спорте ярких побед, только гладкого льда». Команда Тутберидзе поздравила Глеба Смолкина с днем рождения
Команда Этери Тутберидзе поздравила Глеба Смолкина с днем рождения.
Фигуристу исполнилось 24 года.
Смолкин выступает в танцах на льду в дуэте с дочерью Тутберидзе – Дианой Дэвис. Летом этого года они перешли из сборной России в Грузию.
«С Днем рождения, Глеб! Вдохновенья и счастья!
В спорте ярких побед, только гладкого льда!
Много сил и здоровья, тепла и участья!
Пусть сияет в душе твоей солнце всегда!» – говорится в соцсетях Team Tutberidze.
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