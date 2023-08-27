«В спорте ярких побед, только гладкого льда». Команда Тутберидзе поздравила Глеба Смолкина с днем рождения

Теги танцы на льду Этери Тутберидзе сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Команда Этери Тутберидзе поздравила Глеба Смолкина с днем рождения.

Фигуристу исполнилось 24 года. 

Смолкин выступает в танцах на льду в дуэте с дочерью ТутберидзеДианой Дэвис. Летом этого года они перешли из сборной России в Грузию. 

«С Днем рождения, Глеб! Вдохновенья и счастья!

В спорте ярких побед, только гладкого льда!

Много сил и здоровья, тепла и участья!

Пусть сияет в душе твоей солнце всегда!» – говорится в соцсетях Team Tutberidze. 

Тутберидзе не смотрела дебют дочери за Грузию, а мы посмотрели. Что нового в катании Дэвис и Смолкина?

Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?

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15 комментариев

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Александр Шульгин
Ответ Владислава Крюкова
Дочка взрослая замужняя девушка. Самостоятельная личность. У нас родители за взрослых замужних детей не отвечают.
Сказки не рассказывайте дочка без Тудберидзе как была пустое место в фигурном катании так и остаётся. Все завязано только на маму. Понять Тудберидзе конечно можно она хочет успеха своей единственной дочке но как мать она просто слепа по отношению к ней. Вся эта история ещё непременно очень сильно негативно повлияет на Тудберидзе как тренера в России
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Александр Шульгин
Главный позор Тудберидзе это ситуация с ее дочкой она никогда от этого не отмоется это будут помнить всегда, вопрос к Тудберидзе стоило ли этого. Дочка никогда не будет в призах на серьезных турнирах, стоило ли это?
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Syndycate
Кто такой Смолкин? Грузин?
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Анна Беляева
Ответ Александр Скворцов
«С Днем рождения, Глеб! Вдохновенья и счастья! В спорте ярких побед, только гладкого льда! Много сил и здоровья, тепла и участья! Пусть сияет в душе твоей солнце всегда!» ______________________________________________________ Пусть твоя ненаглядная Диша Расцветает прекрасной девичьей красой Верю, что спортивные гены родителей Диши Вас ведут к мировому успеху ближайшей весной!
Ну, именно спортивные гены у Дианы неоднозначные. Больших спортивных успехов у родителей не наблюдалось, но если характер и работоспособность мамины, то успех в спорте вполне ожидаем.
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Viks
Пусть сияет в душе твоей солнце всегда!» – говорится в соцсетях Team Tutberidze. --- " Ваше кредо? - Всегда! "
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Viktoria dek
Ответ Viks
Пара пропускает два ближайших соревнования ИСУ в сентябре: в Италии и в Канаде, хотя так рвались на лёд... Это навевает подозрения, что у Смолкина до сих пор нет гринкарт для выезда из США или ИСУ пока не дал паре Разрешения выступать на своих соревнованиях за Грузию.
Грин—карту Глеб уже получил, в интервью сказал)
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Viktoria dek
Ответ Александр Шульгин
Сказки не рассказывайте дочка без Тудберидзе как была пустое место в фигурном катании так и остаётся. Все завязано только на маму. Понять Тудберидзе конечно можно она хочет успеха своей единственной дочке но как мать она просто слепа по отношению к ней. Вся эта история ещё непременно очень сильно негативно повлияет на Тудберидзе как тренера в России
Как повлияет эта история на Тутберидзе в России? Тутберидзе без проблем получает государственные награды, каток её имени в сентябре откроется
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Александр Шульгин
Ответ Viktoria dek
В чем позор? В том, что ребята хотят кататься на международке, а не ездить по "мордовским узорам"?!
А все остальные наши спортсмены не хотят?
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Александр Шульгин
Ответ Viktoria dek
Как повлияет эта история на Тутберидзе в России? Тутберидзе без проблем получает государственные награды, каток её имени в сентябре откроется
Повлияет, подождем пару лет
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