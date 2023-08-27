Бывшая канадская фигуристка Александра Пол погибла в автокатастрофе в 31 год

Канадская фигуристка Александра Пол погибла в автокатастрофе на 32-м году жизни.

Пол выступала в танцах на льду в дуэте с Митчеллом Исламом. Они участвовали в Олимпиаде-2014, где заняли 18-е место.

Пол и Ислам – серебряные призеры юниорского чемпионата мира-2010, участники двух взрослых ЧМ, чемпионатов четырех континентов, призеры соревнований серии ISU Challenger.

Танцевальный дуэт завершил карьеру в 2016 году. В 2021-м Пол и Ислам поженились, а в конце 2022-го у них родился сын.

Авария произошла в поселке Меланктон (провинция Онтарио). По данным полиции, Пол находилась в автомобиле вместе с сыном, когда в ее машину и несколько других врезался грузовик. Ребенок выжил и находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Федерация фигурного катания Канады выразила соболезнования родным и близким спортсменки.