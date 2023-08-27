Бывшая канадская фигуристка Александра Пол погибла в автокатастрофе в 31 год

Теги происшествия танцы на льду сборная Канады Александра Пол Митчелл Ислам Фигурное катание

Канадская фигуристка Александра Пол погибла в автокатастрофе на 32-м году жизни.

Пол выступала в танцах на льду в дуэте с Митчеллом Исламом. Они участвовали в Олимпиаде-2014, где заняли 18-е место.

Пол и Ислам – серебряные призеры юниорского чемпионата мира-2010, участники двух взрослых ЧМ, чемпионатов четырех континентов, призеры соревнований серии ISU Challenger. 

Танцевальный дуэт завершил карьеру в 2016 году. В 2021-м Пол и Ислам поженились, а в конце 2022-го у них родился сын. 

Авария произошла в поселке Меланктон (провинция Онтарио). По данным полиции, Пол находилась в автомобиле вместе с сыном, когда в ее машину и несколько других врезался грузовик. Ребенок выжил и находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Федерация фигурного катания Канады выразила соболезнования родным и близким спортсменки. 

9 комментариев

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Lana Kazakova
Какая трагедия. Судя по описанию, грузовик въехал в стоящие на парковке машины?
+14
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Мэй Касахара
Какой ужас. Светлая память 🙏
+9
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Наталия Шполиански
Это была очень красивая пара и на льду и в жизни!Помню ушли они когда Тесса и Скот вернулись (уже им было в сборную не попасть ,стали 4 м номером)Александра ,кстати,делала карьеру адвоката..очень жаль...маленький Чарли остался без мамы..
+7
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Аленка_76
Ужас какой!Соболезнования близким!
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Александр Скворцов
Никак не можем помириться с тем,
Что люди умирают не в постели,
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,
Не долечив, не долетев до цели.

К. Симонов.
+2
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Елена Спирина
Как жалко, такая молодая. Ребенок остался без мамы. Трагедия.
+2
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Девушка Безимени
или кто-то игнорирует светофор
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Realist2022
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Ответ Lana Kazakova
Какая трагедия. Судя по описанию, грузовик въехал в стоящие на парковке машины?
Или грузовик вынесло на встречку по причине того, что, например, водителю грузовика стало плохо или он уснул за рулём.
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