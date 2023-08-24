Замгенпродюсера «Матч ТВ» о ситуации с Загитовой: «Удивительно, что Алина до сих пор никак не отреагировала на свой резонансный проезд»

Конов удивлен, что Загитова не реагирует на новости о возможном нарушении ПДД.

Во вторник фигуристка опубликовала в сторис видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама Алина в кадр не попадает.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

В пункте 2.7 Правил дорожного движения говорится, что водителю запрещается «пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».

«Удивительно, что Алина Загитова до сих пор никак не отреагировала на свой резонансный проезд с видеосопровождением.

Неужели некому из окружения подсказать, что принято делать в таких случаях?» – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов в телеграм-канале.

Загитова выложила видео с водительского сиденья: машина проезжает пешеходный переход, когда пешеходам горит зеленый

Появилось новое видео с машиной, откуда Загитова выкладывала сторис. За езду на красный свет водителю грозит штраф в 1000 рублей