Замгенпродюсера «Матч ТВ» о ситуации с Загитовой: «Удивительно, что Алина до сих пор никак не отреагировала на свой резонансный проезд»
Конов удивлен, что Загитова не реагирует на новости о возможном нарушении ПДД.
Во вторник фигуристка опубликовала в сторис видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама Алина в кадр не попадает.
В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.
В пункте 2.7 Правил дорожного движения говорится, что водителю запрещается «пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».
«Удивительно, что Алина Загитова до сих пор никак не отреагировала на свой резонансный проезд с видеосопровождением.
Неужели некому из окружения подсказать, что принято делать в таких случаях?» – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов в телеграм-канале.
Загитова выложила видео с водительского сиденья: машина проезжает пешеходный переход, когда пешеходам горит зеленый
Появилось новое видео с машиной, откуда Загитова выкладывала сторис. За езду на красный свет водителю грозит штраф в 1000 рублей
Мне кажется, если Алина выложит в инсте видос, как она жарит на шампуре котенка, часть ее фан-базы, начнёт восхвалять ее кулинарные таланты, и свежий взгляд на шашлыки.
Рукалицо.
Дамочка из той песни)
У мужика отбирают абонемент в бассейн.
- За что?
- Ну Вы же писаете в бассейн!
- Ну так все же писают!
- Да, но с вышки, только Вы!
И последнее. Молчание Загитовой и людей вокруг нее практически ясно доказывает, что им либо нечего сказать ввиду очевидности происшествия, либо они еще не придумали очередную глупую отмазу. А то, что по мнению фанатов и вашему вообще не ясно и не доказано, что в машине Загитовой была Загитова выглядит странным на фоне того, что Загитова выложила это видео в своём сторис. Тогда докажите, что там Загитова выкладывает какого-то постороннего, управляющего и снимающего на телефон видео из ее машины. Это же так естественно так делать в своей сторис, и Загитова так постоянно делает.
ты публичная личность и люди хотят видеть в тебе ответственного гражданина.
загитова плохо себя ведет, снимает видео для инстаграма прямо во время вождения.
и она уже давно выкладывает такие видосики, ей много раз делали замечание, но она и не думала менять свое отношение к съемке видео за рулём, она очевидно считает, что это нормально и правильно.