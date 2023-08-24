Замгенпродюсера «Матч ТВ» о ситуации с Загитовой: «Удивительно, что Алина до сих пор никак не отреагировала на свой резонансный проезд»

Теги сборная России женское катание Василий Конов Алина Загитова Фигурное катание

Конов удивлен, что Загитова не реагирует на новости о возможном нарушении ПДД.

Во вторник фигуристка опубликовала в сторис видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама Алина в кадр не попадает.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

В пункте 2.7 Правил дорожного движения говорится, что водителю запрещается «пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». 

«Удивительно, что Алина Загитова до сих пор никак не отреагировала на свой резонансный проезд с видеосопровождением.

Неужели некому из окружения подсказать, что принято делать в таких случаях?» – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов в телеграм-канале. 

Загитова выложила видео с водительского сиденья: машина проезжает пешеходный переход, когда пешеходам горит зеленый

Появилось новое видео с машиной, откуда Загитова выкладывала сторис. За езду на красный свет водителю грозит штраф в 1000 рублей

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134 комментария

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Evergreen
Окружение подсказало, что она лучше всех в мире проехала на красный свет, настоящая чемпионка, умница и красавица!
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Лев Бабенко
Потому что прекрасно понимает, что фанбаза настоящей чемпионки, умницы и красавицы обладает памятью золотой рыбки. И если залечь на дно на пару недель, все домохозяйки забудут про стиль вождения своей ненаглядной и начнут вновь отстаивать честь своей любимой спортсменки на всех ресурсах
+122
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+107
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Вечно в бане
Ответ Лев Бабенко
Потому что прекрасно понимает, что фанбаза настоящей чемпионки, умницы и красавицы обладает памятью золотой рыбки. И если залечь на дно на пару недель, все домохозяйки забудут про стиль вождения своей ненаглядной и начнут вновь отстаивать честь своей любимой спортсменки на всех ресурсах
Да тут дело не в памяти золотой рыбки, а в феноменальной способности властительниц поварешек, оправдывать все, что делает их любимица: пение под фанеру, бессвязную чушь в интервью, или нарушения ПДД.

Мне кажется, если Алина выложит в инсте видос, как она жарит на шампуре котенка, часть ее фан-базы, начнёт восхвалять ее кулинарные таланты, и свежий взгляд на шашлыки.
+100
-10
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Aleksey Yashin
Окружение внушило Алиночке, что Алиночка никому ничего не должна, ни останавливаться на красный свет, ни говорить уже существующими словами русского языка
+67
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ЦСКА1960
Ответ Вечно в бане
Да тут дело не в памяти золотой рыбки, а в феноменальной способности властительниц поварешек, оправдывать все, что делает их любимица: пение под фанеру, бессвязную чушь в интервью, или нарушения ПДД. Мне кажется, если Алина выложит в инсте видос, как она жарит на шампуре котенка, часть ее фан-базы, начнёт восхвалять ее кулинарные таланты, и свежий взгляд на шашлыки.
Они и так её оправдывали - "она же никого не сбила, и все же на красный свет ездили, и вообще, добейтесь золота олимпиады, прежде чем критиковать Алиночку!"
+46
-4
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Мурад Сабиев
На удивление, но я абсолютно согласен с одним из руководителей Матч ТВ.
+42
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Вечно в бане
Ответ Oleandra
Да, а вы так надеялись, что она отреагирует.. и так надеялись, и этак.. а Алина всё не реагирует и не реагирует.. может, ещё ждали, что она прибежит к вам оправдываться?)
Я правильно понимаю, что в глазах домохозяек и кататься на красный это норм, и промолчать после этого - символ силы духа?

Рукалицо.
+32
-6
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Вадим Сидоров
"Я персона вип-вип, у меня есть джип-джип")
Дамочка из той песни)
+32
-9
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IlyaGrain
Ответ 22somebody22
Окружение либо реально тупое,либо намеренно создает ей образ безбашенной "звезды",по западному образцу.
Западный образец - это институт репутации! Её бы съели уже во всех СМИ за такие выходки. Как раз только у нас она безызбежная умницакрасавица🤷🏻‍♂️
+32
-10
+22
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fewral
Так окружение в один голос говорит, что все нормально, ничего не было, она не обязана итд.
+32
-10
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3a_3eHuT
Как не отреагировала, в Телеге всех поголовно банят, кто на это указывает, значит Алиночка себя правой считает...
+28
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45_percent
Представляю, если бы она переехала пешехода, как бы его хейтили
+25
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Borsiano
Ей в этой ситуации лучше молчать, а то может стать хуже ) Хотя я всегда с предвкушением слушаю её выступления )
+25
-9
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Gemma157
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Так там корона уже потолок царапает. Самые отпетые разожравшиеся мажорки позавидовать лишь могут..
+21
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Просто Алина не знает как реагировать. Продолжает снимать видосики.Ждёт указаний от своих горе-пиарщиков. Она несамостоятельная и безвольная особа.
+24
-9
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Ярик01
Ответ Сáмсон Самсонов
Комментарий удален модератором
Все нарушают, но только Алиночка додумалась это заснять.

У мужика отбирают абонемент в бассейн.
- За что?
- Ну Вы же писаете в бассейн!
- Ну так все же писают!
- Да, но с вышки, только Вы!
+21
-7
+14
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Perfectooo
Ответ AllaS
Ведь юрист разъяснил , что надо смотреть с камер . На то есть ГИБДД. Как можно судить не зная сути. Ведь водители москвичи уже много раз разъяснили, как проезжают этот перекрёсток и нарушений нет. Что судят эти господа конкуренты . Где номер авто, чей авто, кто за рулем . Неизвестно . Кого судим . По крайнем мере, то что у Алины белый Порше Макан это известно , впервые вижу эту машину.
То есть за ней водится публиковать в своих сториз чужие видео?
+16
-2
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Пылесос
Ответ AllaS
Комментарий скрыт
Действительно, как можно судить о целой обстановке на перекрёстке, когда там всего лишь 1. для пешеходов горит зеленый свет, что ОДНОЗНАЧНО указывает, что для транспорта - красный. 2. машины на встречке с другой стороны перехода стоят. 3. ни одна машина рядом с машиной Загитовой не едет. 4. машина ехавшая за машиной Загитовой остается далеко позади в тот момент, когда машина Загитовой пересекает переход. 5. Водитель в машине Загитовой в такой ситуации ОБЯЗАН проверять пешеходный переход справа от себя, но он этого не делает, потому что в этот момент совершает еще два нарушения: а). держит в руках телефон б). совершает видеосъемку. То есть все вместо создало очень опасную ситуацию на дороге. А в остальном, прекрасная маркиза...
И последнее. Молчание Загитовой и людей вокруг нее практически ясно доказывает, что им либо нечего сказать ввиду очевидности происшествия, либо они еще не придумали очередную глупую отмазу. А то, что по мнению фанатов и вашему вообще не ясно и не доказано, что в машине Загитовой была Загитова выглядит странным на фоне того, что Загитова выложила это видео в своём сторис. Тогда докажите, что там Загитова выкладывает какого-то постороннего, управляющего и снимающего на телефон видео из ее машины. Это же так естественно так делать в своей сторис, и Загитова так постоянно делает.
+17
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calamitas
Ответ Сáмсон Самсонов
Комментарий удален модератором
а вот и Алина высказалась наконец!
+17
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несахар
да, молчание в таких случаях не самый хороший шаг.
ты публичная личность и люди хотят видеть в тебе ответственного гражданина.

загитова плохо себя ведет, снимает видео для инстаграма прямо во время вождения.
и она уже давно выкладывает такие видосики, ей много раз делали замечание, но она и не думала менять свое отношение к съемке видео за рулём, она очевидно считает, что это нормально и правильно.
+19
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Streetbor
так она и не заметила как проехала на зелёный. Может она путает верх и низ светофоров, как верх Москвы 🤷‍♂️
+24
-12
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Тайга86
Ответ Ярик01
А что ей говорить, клятвенно обещать не проезжать на красный свет и не снимать видео в движении? ))
Как минимум: виновата(а ведь так и есть), я что-то расслабилась, а на дороге нужно включать голову, не ведите съемки за рулем, будьте внимательны, берегите себя и других.
+14
-3
+11
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Stewee
Да ей по барабану, что там людишки где-то говорят. Алиночкино чсв уже в космосе. Боюсь представить что будет, когда она станет госдеятелем и/или выйдет замуж за депутата. Все хоркины и кабаевы будут скромняшками на этом фоне.
+17
-6
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Anna
Ей много раз делали замечания по поводу съемок за рулем, но, как мы знаем, всë это просто завистливые хейтеры. Видимо, пока не переедет кого-нибудь (не дай бог), выводов она не сделает
+19
-9
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NTLY
Ответ fewral
Так окружение в один голос говорит, что все нормально, ничего не было, она не обязана итд.
Более того, они считают, что это СМИ должны принести извинения Алине
+12
-3
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