Светлана Журова: «Думаю, за проезд на красный Загитову оштрафуют, как положено. Да и телефоном вообще‑то нельзя пользоваться за рулем»

Светлана Журова высказалась о видео Алины Загитовой из автомобиля.

Олимпийская чемпионка опубликовала видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама в кадр не попадает.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

«Ей полагается штраф за такое нарушение. Наверное, она не сообразила в этот момент. Нарушение есть нарушение, сейчас везде камеры, думаю, за проезд на красный свет ее оштрафуют, как положено. Не думаю, что этот факт останется пропущенным.

Да и телефоном вообще‑то нельзя пользоваться за рулем. Надо один раз наказать, чтобы потом было неповадно так нарушать», - сказала депутат Госдумы.