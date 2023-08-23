Светлана Журова: «Думаю, за проезд на красный Загитову оштрафуют, как положено. Да и телефоном вообще‑то нельзя пользоваться за рулем»
Светлана Журова высказалась о видео Алины Загитовой из автомобиля.
Олимпийская чемпионка опубликовала видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.
В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.
«Ей полагается штраф за такое нарушение. Наверное, она не сообразила в этот момент. Нарушение есть нарушение, сейчас везде камеры, думаю, за проезд на красный свет ее оштрафуют, как положено. Не думаю, что этот факт останется пропущенным.
Да и телефоном вообще‑то нельзя пользоваться за рулем. Надо один раз наказать, чтобы потом было неповадно так нарушать», - сказала депутат Госдумы.
Огонь - горячий
Днем светло
Ночью - темно.
Журова пишет прописные истины. Ей так важно засветиться на Загитовой? По другим вопросам интервью не берут?