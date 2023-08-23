Светлана Журова: «Думаю, за проезд на красный Загитову оштрафуют, как положено. Да и телефоном вообще‑то нельзя пользоваться за рулем»

Теги сборная России Светлана Журова женское катание Матч ТВ Алина Загитова Фигурное катание

Светлана Журова высказалась о видео Алины Загитовой из автомобиля.

Олимпийская чемпионка опубликовала видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

«Ей полагается штраф за такое нарушение. Наверное, она не сообразила в этот момент. Нарушение есть нарушение, сейчас везде камеры, думаю, за проезд на красный свет ее оштрафуют, как положено. Не думаю, что этот факт останется пропущенным.

Да и телефоном вообще‑то нельзя пользоваться за рулем. Надо один раз наказать, чтобы потом было неповадно так нарушать», - сказала депутат Госдумы. 

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12 комментариев

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Лека-Лека
Вода мокрая
Огонь - горячий
Днем светло
Ночью - темно.

Журова пишет прописные истины. Ей так важно засветиться на Загитовой? По другим вопросам интервью не берут?
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mtoo
Когда проедет на красный, тогда и оштрафуют.
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Viks
Откуда Загитовой знать, что нельзя ехать на красный? Она что, Правила учила?
+1
0
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Brokkoli
Все-таки начинать обучение ей надо с начальной школы, очень много пробелов и пустот
+6
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Barsa! bolshe chem klub
мдааа
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PerfectSvendsen
1000 рублей для Загитовой не наказание. Для нее даже если права заберут, это наказанием не станет. Были бы у неё приличные спонсоры - разорвали бы контракты. Но спонсоров нормальных уже давно нет, так что никак её не накажешь
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aza.nova
Ответ Гаммаглобулин
И жених за такое не полагается )) Огласите весь список, пожалуйста, кому звонили.
Да подождите вы - всё сразу! Надо же на неделю интригу растянуть.))
+2
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Anna Stefan
Ответ aza.nova
Да подождите вы - всё сразу! Надо же на неделю интригу растянуть.))
По такому жирному поводу на неделю маловато будет. "Безызбежно" дольше обсасывали. А это на месяц-два (если заказ не отменят), да и время от времени вспоминать будут ещё несколько лет.
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PerfectSvendsen
Ответ Лека-Лека
Вода мокрая Огонь - горячий Днем светло Ночью - темно. Журова пишет прописные истины. Ей так важно засветиться на Загитовой? По другим вопросам интервью не берут?
Загитова сама подкидывает поводы на ней светиться
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