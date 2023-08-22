Илья Княжук: «Во время пандемии у нас не было льда, каток закрыли. Тренировали поддержки на огороде родителей Хабибуллиной между грядок»

Хабибуллина и Княжук рассказали, как тренировались во время пандемии ковида.

– Насколько сильно давит на вас отсутствие международных стартов?

: Вообще не было обиды из-за того, что нас куда-то не допускают. В этом плане нам пришлось сложнее в последнем юниорском сезоне. Мы понимали, что он последний, поэтому хотелось выступить и на юниорском первенстве мира, и в финале Гран-при.

: Но случилась пандемия, и все планы накрылись. Вот это было по-настоящему обидно. Но даже при этом нам грех жаловаться: за тот сезон мы успели проехаться по многим турнирам, причем успешно.

– Читала в каком-то интервью, что во время пандемии вы тренировались в Ижевске, когда в Москве уже было все закрыто, и вспомнила историю о пловце, который тайком приходил в бассейн, открывал дверь своим ключом и плавал в полном одиночестве.

Княжук: Нам повезло меньше – льда у нас, считайте, не было. Успели провести в Ижевске только три тренировки, после чего каток закрыли. Мы стали ездить на стадион, но вскоре закрыли и его.

– И вы перебрались на огород на дачном участке Наташиных родителей?

Княжук: Да. Март месяц, грязь кругом, а мы поддержки тренируем между грядок. Вечером шли в баню. Классное время было, несмотря на пандемию.

Хабибуллина: На тот момент мы катались в паре всего год, только начинали учить парные элементы, Сергей Владимирович Доброскоков скидывал нам видео разных танцев, и мы их разучивали. Было очень интересно и весело.

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