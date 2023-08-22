Елизавета Худайбердиева: «За три дня до чемпионата России блевала дальше, чем видела. Отравилась, не могла поесть, была просто скелетом»

Худайбердиева рассказала, что на ЧР-2023 выходила на лед с сильным отравлением.

выступает в танцах на льду в паре с . На чемпионате России-2023 их дуэт одержал победу.

«За неделю до чемпионата я заболела гриппом. А за три дня до него блевала дальше, чем видела. Видимо, началась интоксикация от противовирусных, перестала справляться печень, и я отравилась.

Три дня я не ела ничего не из-за РПП (расстройства пищевого поведения), а потому что просто не могла. И на чемпионат приехала с весом в 45 килограммов.

Мне было страшно выступать, потому что в день жеребьевки за завтраком, пока я еще не успела даже глотка воды сделать, меня уже начало тошнить. Через сутки старт, а я поесть не могу. Я была просто скелетом, это было ужасно.

С восстановлением здоровья после гриппа и отравления мне очень помогло руководство федерации в лице Елены Анатольевны Чайковской и врачи ФМБА. Было много проблем – вплоть до того, что я просыпалась с пульсом 98 ударов в минуту при норме для спортсмена в 44. Скакало давление», – сказала фигуристка.

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