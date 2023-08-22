Елизавета Худайбердиева: «За три дня до чемпионата России блевала дальше, чем видела. Отравилась, не могла поесть, была просто скелетом»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Худайбердиева рассказала, что на ЧР-2023 выходила на лед с сильным отравлением.

Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. На чемпионате России-2023 их дуэт одержал победу. 

«За неделю до чемпионата я заболела гриппом. А за три дня до него блевала дальше, чем видела. Видимо, началась интоксикация от противовирусных, перестала справляться печень, и я отравилась.

Три дня я не ела ничего не из-за РПП (расстройства пищевого поведения), а потому что просто не могла. И на чемпионат приехала с весом в 45 килограммов.

Мне было страшно выступать, потому что в день жеребьевки за завтраком, пока я еще не успела даже глотка воды сделать, меня уже начало тошнить. Через сутки старт, а я поесть не могу. Я была просто скелетом, это было ужасно.

С восстановлением здоровья после гриппа и отравления мне очень помогло руководство федерации в лице Елены Анатольевны Чайковской и врачи ФМБА. Было много проблем – вплоть до того, что я просыпалась с пульсом 98 ударов в минуту при норме для спортсмена в 44. Скакало давление», – сказала фигуристка. 

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27 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Рукалицо. И это речь чемпионки России,гордости страны.
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Мурманчанин37
И так весь сезон?
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Лиля Симонова
Отравление, конечно, вещь печальная и не предсказуемая, но и тащиться на соревнование в таком состоянии не обязательно было. Очень медаль хотелось, любым способом. Понимала, что при любом прокате дадут, что и произошло. Если спортсмен болен, он снимается со старта, если не снялся - не ной и выступай молча. Вопрос, настолько ли нужна была эта медаль, чтобы потом всё время вспоминали, каким прокатом она заработана. Так себе чемпионы получились.
+22
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Катэ))
Фу, как неприятно читать такие вещи от Чемпионки России, никакого воспитания((
+17
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Наталья Трофимова
От Худы уже даже не удивительно слышать что-то подобное. Ну не понимает человек, что не всем интересно читать про её "прекрасный" внутренний мир.
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Док Аксель
Лексика и словарный запас от которого тошнит... А потом будут хвалиться своими полученными дипломами и какие они книжки читают. Тургеневская Лиза упала бы в обморок услышав эту речь.
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Светлана Менова
А на стартах до ЧР Лиза чем травилась?
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AAPolyansky
Худайбердиева в своем репертуаре
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Идеальный шторм
Даже, если Лизе не хватает воспитания не выражаться в интервью, то журналист мог бы и исправить. Все-таки культурное (вроде бы) издание. Удивляюсь.
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Ритт
Охотно верю, что Лизу тошнило три дня и что она переболела гриппом. Но и РПП здесь тоже присутствует.
Ну, и колбасило ее, наверное, еще и из за мужа. Что уж там было между ними, не наше дело, но сказалось на Лизе это 100500.
Надеюсь ее коучи (прости господи) ей помогут.
+13
-4
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unknownman
А перед финалом Гран-При в марте видимо вообще при смерти была, раз там даже не заявились выступать.
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Anna Stefan
Мы все тоже спать не могли и кушать не могли, пребывая в неведении относительно физиологических подробностей поведения организма чемпионки России. Зато теперь (всё будет хорошо))), зная о них, я точно буду плохо спать и не смогу есть, если вдруг не вовремя вспомнится этот крик души)))
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ТатьянаВл
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Рукалицо. И это речь чемпионки России,гордости страны.
Это точно.
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несахар
новости, которые мы заслужили
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Anatiana
За три дня так не худеют. Вешает лапшу
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Алеся Ткаченко
А можно было как-то более корректно о своей болезни рассказать?
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Мурманчанин37
Ответ Идеальный шторм
Никакой связи гриппа и РПП нет. Не надоело этот выдуманный диагноз ко всему цеплять, к месту и нет?
А где автор комментария утверждает, что связь есть? Идет перечисление факторов, но о связи между ними ни слова.
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Elenavasilevna
Ответ Мурманчанин37
И так весь сезон?
С языка сняли. 45 кг- по-моему это её обычный нынешний вес.
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spf12
Ответ natali5228
Тот случай, когда редакторы спортса имеют полное право на корректировку текста. Ну фу же, в самом деле(
Лизу замучаешься корректировать. Не первый раз перлы выдает. Третий палец как откорректировать прикажете?
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Kareglazaya
Ответ Лиля Симонова
Отравление, конечно, вещь печальная и не предсказуемая, но и тащиться на соревнование в таком состоянии не обязательно было. Очень медаль хотелось, любым способом. Понимала, что при любом прокате дадут, что и произошло. Если спортсмен болен, он снимается со старта, если не снялся - не ной и выступай молча. Вопрос, настолько ли нужна была эта медаль, чтобы потом всё время вспоминали, каким прокатом она заработана. Так себе чемпионы получились.
Согласна. Даже если бы снялись, в сборную всё равно бы попали - другие турниры ведь выиграли.
А то и себя измучили, и негатив от болельщиков получили.
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Идеальный шторм
Ответ Мурманчанин37
А где автор комментария утверждает, что связь есть? Идет перечисление факторов, но о связи между ними ни слова.
Внимательно перечитайте комментарий.
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Maturmalai
Какая прелестная барышня!
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Kareglazaya
За три дня не похудеешь так, как похудела Лиза. Так что дело не в отравлении, вернее, не только в нем. Она еще до ЧР похудела.
И да, снижение аппетита на три дня из-за отравления - это не расстройство пищевого поведения.
А вообще незачем сейчас всю эту информацию вываливать: скоро новый сезон начинается.
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natali5228
Тот случай, когда редакторы спортса имеют полное право на корректировку текста. Ну фу же, в самом деле(
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romeo5555
Лизе разобраться с проблемами. В первую очередь, в голове. Хорошего сезона!
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