Елизавета Худайбердиева: «За три дня до чемпионата России блевала дальше, чем видела. Отравилась, не могла поесть, была просто скелетом»
Худайбердиева рассказала, что на ЧР-2023 выходила на лед с сильным отравлением.
Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. На чемпионате России-2023 их дуэт одержал победу.
«За неделю до чемпионата я заболела гриппом. А за три дня до него блевала дальше, чем видела. Видимо, началась интоксикация от противовирусных, перестала справляться печень, и я отравилась.
Три дня я не ела ничего не из-за РПП (расстройства пищевого поведения), а потому что просто не могла. И на чемпионат приехала с весом в 45 килограммов.
Мне было страшно выступать, потому что в день жеребьевки за завтраком, пока я еще не успела даже глотка воды сделать, меня уже начало тошнить. Через сутки старт, а я поесть не могу. Я была просто скелетом, это было ужасно.
С восстановлением здоровья после гриппа и отравления мне очень помогло руководство федерации в лице Елены Анатольевны Чайковской и врачи ФМБА. Было много проблем – вплоть до того, что я просыпалась с пульсом 98 ударов в минуту при норме для спортсмена в 44. Скакало давление», – сказала фигуристка.
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Ну, и колбасило ее, наверное, еще и из за мужа. Что уж там было между ними, не наше дело, но сказалось на Лизе это 100500.
Надеюсь ее коучи (прости господи) ей помогут.
А то и себя измучили, и негатив от болельщиков получили.
И да, снижение аппетита на три дня из-за отравления - это не расстройство пищевого поведения.
А вообще незачем сейчас всю эту информацию вываливать: скоро новый сезон начинается.