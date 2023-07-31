Егор Базин: «Новый произвольный танец в нестандартном для нас с Худайбердиевой стиле. Нам очень нравится»

Егор Базин, выступающий в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой, рассказал о новых программах.

– Как прошли сборы?

– Отлично. В Сочи была теплая погода.

– Можете дать какой‑нибудь намек на программы?

– Лиза уже выкладывала видео, где был намек, но, возможно, не все поймут.

И короткая, и произвольная программы поставлены. Сейчас будем набирать физическую форму. Собрали по прокату каждой программы под конец сбора, чтобы посмотреть общую картину.

Произвольный танец в нестандартном для нас стиле, это немножко новое для нас, нам очень нравится, – сказал фигурист.