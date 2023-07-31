Егор Базин: «Новый произвольный танец в нестандартном для нас с Худайбердиевой стиле. Нам очень нравится»
Егор Базин, выступающий в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой, рассказал о новых программах.
– Как прошли сборы?
– Отлично. В Сочи была теплая погода.
– Можете дать какой‑нибудь намек на программы?
– Лиза уже выкладывала видео, где был намек, но, возможно, не все поймут.
И короткая, и произвольная программы поставлены. Сейчас будем набирать физическую форму. Собрали по прокату каждой программы под конец сбора, чтобы посмотреть общую картину.
Произвольный танец в нестандартном для нас стиле, это немножко новое для нас, нам очень нравится, – сказал фигурист.
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