Елизавета Худайбердиева: «Мы с Базиным сильно различаемся в каких-то «бытовых» штуках, но стараемся не обижаться и не обижать друг друга»
Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева ответила на вопросы болельщиков.
– Любимый цвет?
– Все оттенки фиолетового. Забавно, но у меня практически нет одежды любимого цвета. А еще говорят, это цвет шизофреников.
– Хотели бы поучаствовать в прыжковом турнире? Посоревноваться в твизлах.
– Да, мы готовы. Скрутим по двойному сальхову с Егором (Базиным), если нас пригласят.
– Интересно было на Мальдивах?
– Интересно? Ну нет. Это очень спокойный отдых. Я много читала, отдыхала головой. Не всем такое подходит.
– Ты сама собираешь луки?
– К сожалению, до наличия стилиста я еще не доросла.
– Опишите характер Егора в трех словах.
– Егор – это сплошные противоречия. Он очень спокойный, но при этом эмоционально взрывной. Очень терпеливый, но при этом хочет, чтобы все было здесь и сейчас. Он очень добрый. Простой. Без приколов. С ним все находят общий язык.
Он слишком многогранен для трех слов. Плюс в жизни и в работе люди разные практически все. Мы сильно различаемся в каких-то «бытовых» штуках, иногда друг друга не понимаем, но стараемся не обижаться и не обижать друг друга. Как две палочки твикс, – написала Худайбердиева.
главное, не тянуть их в либретто