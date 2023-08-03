Елизавета Худайбердиева: «Мы с Базиным сильно различаемся в каких-то «бытовых» штуках, но стараемся не обижаться и не обижать друг друга»

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева ответила на вопросы болельщиков.

– Любимый цвет?

– Все оттенки фиолетового. Забавно, но у меня практически нет одежды любимого цвета. А еще говорят, это цвет шизофреников.

– Хотели бы поучаствовать в прыжковом турнире? Посоревноваться в твизлах.

– Да, мы готовы. Скрутим по двойному сальхову с Егором (Базиным), если нас пригласят.

– Интересно было на Мальдивах?

– Интересно? Ну нет. Это очень спокойный отдых. Я много читала, отдыхала головой. Не всем такое подходит.

– Ты сама собираешь луки?

– К сожалению, до наличия стилиста я еще не доросла.

– Опишите характер Егора в трех словах.

– Егор – это сплошные противоречия. Он очень спокойный, но при этом эмоционально взрывной. Очень терпеливый, но при этом хочет, чтобы все было здесь и сейчас. Он очень добрый. Простой. Без приколов. С ним все находят общий язык.

Он слишком многогранен для трех слов. Плюс в жизни и в работе люди разные практически все. Мы сильно различаемся в каких-то «бытовых» штуках, иногда друг друга не понимаем, но стараемся не обижаться и не обижать друг друга. Как две палочки твикс, – написала .