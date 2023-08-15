Кочкерс о стоимости занятий фигурным катанием в Латвии: «Чтобы плотно заниматься, нужно где-то 50 тысяч евро в год. Никакой помощи со стороны нет»

Теги мужское катание сборная Литвы сборная Латвии деньги Даниэль Кочкерс Фигурное катание

Даниэль Кочкерс рассказал о стоимости занятий фигурным катанием в Латвии.

Кочкерс живет в Латвии и ранее выступал за эту страну. С этого сезона он перешел в сборную Литвы.

– В чем принципиальное отличие тренировок в России и Латвии?

– Принципиальное отличие – подход к тренировкам. В России все очень систематизировано. К примеру, первый лед в 12, значит, перед ним разминка, после льда – заминка. За этим очень следят. А если ты это не делаешь, то потом тебе могут «навешать». Дисциплина намного жестче.

В Латвии в плане фигурного катания сейчас все намного лучше, тоже есть какая-то дисциплина, систематизация, но это все равно еще не так, как в России. Наверное, благодаря именно этой «российской» системе я и добился прогресса в прыжках.

– Насколько дорого в Латвии заниматься фигурным катанием?

– Дорого, очень. Все сами, никакой помощи со стороны нет. Сборы, тренировки, коньки и остальное оплачиваешь сам. Когда попал в сборную, то коньки, наверное, разок или два выдавали, но это был максимум. Чтобы прям плотно заниматься, я думаю, нужно €50 тыс. в год, где-то так.

– В Латвии может появиться такой тренер, как Тутберидзе, например? В европейских странах ее требовательный подход к тренировкам возможен?

– На данный момент не вижу ситуации, что кто-то такой может появиться. Здесь в основном все держится на деньгах. То есть ты платишь – тебя тренируют, не платишь – тебя не тренируют. Нет личного интереса тренера к конкретному спортсмену, – сказал Кочкерс.

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3 комментария

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Anita Levchenko
Ответ Татьяна Вересова
Потому там и катаются не талантливые, а обеспеченные
Тут тоже катаются обеспеченные. Просто тут такое количество фигуристов изначально, что топовые тренера могут из обеспеченных выбрать ещё и талантливых, а там не могут.
+9
-1
+8
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Татьяна Вересова
Потому там и катаются не талантливые, а обеспеченные
+2
-1
+1
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Кокич
Если даже на занятия ФК отдавать четверть доходов, то при таких запросах ежемесячно надо зарабатывать 16-17 тысяч евро чистыми. И много таких в Латвии?
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