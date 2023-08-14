Энберт о желании Коляды стать блогером: «Удивился, что Миша этим заинтересовался. Если есть классные идеи, то он может много интересного рассказать и показать»

Теги сборная России Александр Энберт мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Александр Энберт высказался о желании Михаила Коляды стать блогером.

В июле этого года бронзовый призер ЧМ-2018 заявил, что приостанавливает карьеру в фигурном катании.

«Для меня его желание стало неожиданным. Я очень удивился, что Миша этим заинтересовался. Насчет блогерского потенциала не знаю. Если у Миши есть классные идеи, то, учитывая его спортивный опыт, он может много интересного рассказать и показать.

Например, история про шоу – кадры Питера, кадры катка, кадры с Мишей на льду. За счет визуального ряда он погружает в нас атмосферу и показывает историю спортсмена, который приезжает на каток и начинает выступать.

Что касается его немногословности в интервью: это отличается от речи в своем блоге, потому что микст-зона – это не твоя творческая реализация. Тут, скорее, идет запрос от болельщиков, и ты рассказываешь, как ты готовился и что чувствовал во время выступления.

А блогерская деятельность больше исходит от тебя: ты сам хочешь о чем-то рассказать и делаешь это», – сказал Энберт. 

Михаил Коляда о паузе в карьере: «Хочу попробовать себя в качестве блогера. Мне это интересно»

«Вкус поражения я знаю от и до». Коляда приостановил карьеру – устал морально и хочет быть блогером

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7 комментариев

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Девушка Безимени
энберт - сотрудник спортса?
реально есть люди, которым интересно, что он думает по любому поводу?
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Леди Брэкнелл
Ответ Девушка Безимени
энберт - сотрудник спортса? реально есть люди, которым интересно, что он думает по любому поводу?
С языка сняли. Самый унылый и неинтересный "эксперт". Теперь и до Миши добрался.
+2
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Блинчик
А есть хоть один фигурист, кто пошёл работать на завод?
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Valdai
Честно говоря не очень представляю Мишу блогером.
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Татьяна Вересова
Люблю интервью Александра Энберта. Всегда ко всем доброжелательно, при этом без пустословия, всегда ответ по теме и содержательно.
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Anna Stefan
Не угадал, Энберт. Миша зашёл сразу с козырей - с котиков - по причине чего я незамедлительно на него подписалась. Удивляюсь, что подпищиков на Дзене у него совсем немного - даже меньше, чем у блогера Тани Серен, которая уже года два ничего не пишет🤷‍♀️
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22somebody22
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Ответ Девушка Безимени
энберт - сотрудник спортса? реально есть люди, которым интересно, что он думает по любому поводу?
Мне интересно.
Энберт воспитанный и адекватный спортсмен.
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