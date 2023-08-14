Энберт о желании Коляды стать блогером: «Удивился, что Миша этим заинтересовался. Если есть классные идеи, то он может много интересного рассказать и показать»

Александр Энберт высказался о желании Михаила Коляды стать блогером.

В июле этого года бронзовый призер ЧМ-2018 заявил, что приостанавливает карьеру в фигурном катании.

«Для меня его желание стало неожиданным. Я очень удивился, что Миша этим заинтересовался. Насчет блогерского потенциала не знаю. Если у Миши есть классные идеи, то, учитывая его спортивный опыт, он может много интересного рассказать и показать.

Например, история про шоу – кадры Питера, кадры катка, кадры с Мишей на льду. За счет визуального ряда он погружает в нас атмосферу и показывает историю спортсмена, который приезжает на каток и начинает выступать.

Что касается его немногословности в интервью: это отличается от речи в своем блоге, потому что микст-зона – это не твоя творческая реализация. Тут, скорее, идет запрос от болельщиков, и ты рассказываешь, как ты готовился и что чувствовал во время выступления.

А блогерская деятельность больше исходит от тебя: ты сам хочешь о чем-то рассказать и делаешь это», – сказал Энберт.

Михаил Коляда о паузе в карьере: «Хочу попробовать себя в качестве блогера. Мне это интересно»

«Вкус поражения я знаю от и до». Коляда приостановил карьеру – устал морально и хочет быть блогером