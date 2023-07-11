Михаил Коляда о паузе в карьере: «Хочу попробовать себя в качестве блогера. Мне это интересно»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Михаил Коляда хочет попробовать себя в блогерстве во время паузы в карьере.

Бронзовый призер ЧМ-2018 заявил, что приостановил карьеру в фигурном катании.

– У меня, как и, наверное, у любого человека, бывают какие-то периоды. И сейчас я пришел к тому, что… Это эксклюзив. Я принял решение взять паузу. Я это обговаривал с тренером, хореографом – мы все пришли к тому, что мне это просто необходимо. Переключиться, попробовать себя в чем-то новом, покататься в шоу.

Я был в туре у Ильи Авербуха, мне очень понравилось. Понравилось именно внутренние ощущения, как я могу себя раскрыть с новых сторон.

Я сейчас наконец-таки начал вести соцсети, потому что руки все-таки дошли до этого, стало больше времени. Сейчас такой период – надо немножко подумать над тем, куда двигаться дальше, что делать дальше.

Это пауза? Не объявление об окончании?

– Это пауза.

В прошлом сезоне ты себя готовил к этому? Поэтому мы видели тебя не на всех турнирах?

– У меня и травм много было в прошлом сезоне. Я пропускал соревнования только из-за того, что где-то травмировался, а не по моему хотению: все, не хочу – значит, не выступаю.

А вот сейчас, буквально пару недель назад, я пришел к тому, что это необходимо.

Какие у тебя планы?

– Хочу попробовать себя в качестве блогера, наверное. Мне это интересно.

Блогер о фигурном катании?

– Пока еще не знаю. Мне вообще нравится смотреть, замечать детали. Вот был в Омске и просто решил поделиться тем, с какой стороны увидел Омск я. Смонтировал это в небольшой ролик, выложил в интернет, вроде всем понравилось. И я сильно кайфанул от процесса. Может, попробовать себя в этом, – сказал Коляда в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

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9 комментариев

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AllaS
Миша ещё не определился и это сложно когда все своё время с детства было посвящено спорту . По завершению карьеры начинается новая жизнь. Но думаю Михаил будет востребован в шоу. И его катание будем видеть . А там время покажет будет ли продолжать соревноваться когда вернут нашим фигуристам ГС.
Михаилу удачи и успеха в новых делах и начинаниях.
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мистер бин
Я понимаю, если фрезеровщиком на завод, а то блогером. Наивность какая-то.
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kate_ko
неожиданно от Мишеля! перефразирую классика: заводы стоят - одни блогеры, "журналисты", ведущие в стране)))
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Светлана Менова
Блогерство - очень конкурентная среда.
А блогов о путешествиях - вагон и маленькая тележка. Чтобы на этом зарабатывать, нужно прямо чтобы твои блоги/влоги были уникальными, цепляли чем-то. Не знаю, получится ли это у Миши. Для души - конечно, пусть пробует. Но вообще лучше бы он попытался попасть в зарубежные шоу. Даже если для этого придётся подписать какие-то бумазейки о нейтралитете. Какая теперь-то уже разница?

Потому что его место на льду. В Art on Ice он будет звездой. Миша, поговори с Закаряном, наверняка он как-то сможет помочь.
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Marya Y
Ответ Anatiana
Миша прям подчёркивает: "Это пауза". А в чём смысл настаивать? Он не имеет контрактов, вообще не замечен в рекламах. Что ему даст фиктивное спортсменство? Может и правда не заканчивает?
==Что ему даст фиктивное спортсменство?== Морально успокоиться, возможно. Это как страховка "а вдруг?".
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Killer Whale
Неожиданно
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Navian
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Раньше блогеров называли по-другому - "где-бы не работать, лишь бы не работать" 😀
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