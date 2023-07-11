Михаил Коляда о паузе в карьере: «Хочу попробовать себя в качестве блогера. Мне это интересно»

Михаил Коляда хочет попробовать себя в блогерстве во время паузы в карьере.

Бронзовый призер ЧМ-2018 заявил, что приостановил карьеру в фигурном катании.

– У меня, как и, наверное, у любого человека, бывают какие-то периоды. И сейчас я пришел к тому, что… Это эксклюзив. Я принял решение взять паузу. Я это обговаривал с тренером, хореографом – мы все пришли к тому, что мне это просто необходимо. Переключиться, попробовать себя в чем-то новом, покататься в шоу.

Я был в туре у , мне очень понравилось. Понравилось именно внутренние ощущения, как я могу себя раскрыть с новых сторон.

Я сейчас наконец-таки начал вести соцсети, потому что руки все-таки дошли до этого, стало больше времени. Сейчас такой период – надо немножко подумать над тем, куда двигаться дальше, что делать дальше.

– Это пауза? Не объявление об окончании?

– Это пауза.

– В прошлом сезоне ты себя готовил к этому? Поэтому мы видели тебя не на всех турнирах?

– У меня и травм много было в прошлом сезоне. Я пропускал соревнования только из-за того, что где-то травмировался, а не по моему хотению: все, не хочу – значит, не выступаю.

А вот сейчас, буквально пару недель назад, я пришел к тому, что это необходимо.

– Какие у тебя планы?

– Хочу попробовать себя в качестве блогера, наверное. Мне это интересно.

– Блогер о фигурном катании?

– Пока еще не знаю. Мне вообще нравится смотреть, замечать детали. Вот был в Омске и просто решил поделиться тем, с какой стороны увидел Омск я. Смонтировал это в небольшой ролик, выложил в интернет, вроде всем понравилось. И я сильно кайфанул от процесса. Может, попробовать себя в этом, – сказал в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.