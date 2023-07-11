Михаил Коляда о паузе в карьере: «Хочу попробовать себя в качестве блогера. Мне это интересно»
Михаил Коляда хочет попробовать себя в блогерстве во время паузы в карьере.
Бронзовый призер ЧМ-2018 заявил, что приостановил карьеру в фигурном катании.
– У меня, как и, наверное, у любого человека, бывают какие-то периоды. И сейчас я пришел к тому, что… Это эксклюзив. Я принял решение взять паузу. Я это обговаривал с тренером, хореографом – мы все пришли к тому, что мне это просто необходимо. Переключиться, попробовать себя в чем-то новом, покататься в шоу.
Я был в туре у Ильи Авербуха, мне очень понравилось. Понравилось именно внутренние ощущения, как я могу себя раскрыть с новых сторон.
Я сейчас наконец-таки начал вести соцсети, потому что руки все-таки дошли до этого, стало больше времени. Сейчас такой период – надо немножко подумать над тем, куда двигаться дальше, что делать дальше.
– Это пауза? Не объявление об окончании?
– Это пауза.
– В прошлом сезоне ты себя готовил к этому? Поэтому мы видели тебя не на всех турнирах?
– У меня и травм много было в прошлом сезоне. Я пропускал соревнования только из-за того, что где-то травмировался, а не по моему хотению: все, не хочу – значит, не выступаю.
А вот сейчас, буквально пару недель назад, я пришел к тому, что это необходимо.
– Какие у тебя планы?
– Хочу попробовать себя в качестве блогера, наверное. Мне это интересно.
– Блогер о фигурном катании?
– Пока еще не знаю. Мне вообще нравится смотреть, замечать детали. Вот был в Омске и просто решил поделиться тем, с какой стороны увидел Омск я. Смонтировал это в небольшой ролик, выложил в интернет, вроде всем понравилось. И я сильно кайфанул от процесса. Может, попробовать себя в этом, – сказал Коляда в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.
Михаилу удачи и успеха в новых делах и начинаниях.
А блогов о путешествиях - вагон и маленькая тележка. Чтобы на этом зарабатывать, нужно прямо чтобы твои блоги/влоги были уникальными, цепляли чем-то. Не знаю, получится ли это у Миши. Для души - конечно, пусть пробует. Но вообще лучше бы он попытался попасть в зарубежные шоу. Даже если для этого придётся подписать какие-то бумазейки о нейтралитете. Какая теперь-то уже разница?
Потому что его место на льду. В Art on Ice он будет звездой. Миша, поговори с Закаряном, наверняка он как-то сможет помочь.