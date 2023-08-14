«Готовлюсь к сезону в фигурном катании и к мейджору по CS:GO». Марк Кондратюк пошутил о тренировках

Теги сборная России фото мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Фигурист Марк Кондратюк пошутил о подготовке к мейджору по CS:GO.

«Готовлюсь к сезону фигурного катания и к мейджору по CS:GO 😂✌», – написал спортсмен, показав фото с ноутбуком и запущенной на нем игрой.

Мейджорами в киберспорте называют престижные турниры с крупным призовым фондом.

Кондратюк – чемпион Европы по фигурному катанию 2022 года.

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24 комментария

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Amneris
Один вопрос: а почему всегда, когда вы публикуете новости, у вас Кондратюк, МГ и КС - чемпионы Европы, России и т.д., но как только появляется информация о Камиле Валиевой, она сразу именуется Олимпийской чемпионкой? Ничего, что она личный турнир завалила, и только теоретически вместе с остальными заняла предварительное первое место в общем турнире до оглашения решений CAS?

Командник, что ль, проводится, чтобы только один фигурист что-то выиграл? Или это другое? :)
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smoky eyes
Ответ Amneris
Один вопрос: а почему всегда, когда вы публикуете новости, у вас Кондратюк, МГ и КС - чемпионы Европы, России и т.д., но как только появляется информация о Камиле Валиевой, она сразу именуется Олимпийской чемпионкой? Ничего, что она личный турнир завалила, и только теоретически вместе с остальными заняла предварительное первое место в общем турнире до оглашения решений CAS? Командник, что ль, проводится, чтобы только один фигурист что-то выиграл? Или это другое? :)
Тоже стало интересно, полистала ленту, нашла две самые последние статьи с высказываниями Ками. В обеих она просто фигуристка без каких-либо титулов. Прочесывать все времени не хватит, но даже если так раньше было, то спортс исправился)
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Amneris
Ответ Владислава Крюкова
У вас в чем претензия-то? Вроде начали правильно, почему оч не называют, а потом вы сами опровергаете свои слова, что их оч называть не надо. Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите🤷‍♀️
Так и ее как раз не надо называть ОЧ, пока нет окончательного решения CAS. Уже год об этом говорят, но нашим платформам и комментаторам спортивных ивентов, видимо, фиолетово.
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asusp527
Ответ smoky eyes
Тоже стало интересно, полистала ленту, нашла две самые последние статьи с высказываниями Ками. В обеих она просто фигуристка без каких-либо титулов. Прочесывать все времени не хватит, но даже если так раньше было, то спортс исправился)
Это не спортс исправился, а ситуация изменилась. Как изменилась можно догадаться.
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Amneris
Ответ Oleandra
да, только она и выиграла, без неё они бы с бронзой остались бы)
Без нее они бы остались с золотом) Там гарантированно две другие девочки откатали бы на точно такую же награду) Но мы это уже обсуждали миллион раз - вопрос в двойных стандартах при объявлении спортсменов. Либо уже всех называйте ОЧ (что неправильно в корне до решения CAS), либо все пока просто фигуристы, чемпионы локальных соревнований и т.д.
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Ольга Долгова
Самое то, что ему теперь осталось делать.
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Jessi
Нуга вчера выложила в сторис фото с Сашей, Мурочкой и Николаем Батуриным. Есть ощущение, что Лизе встречается с Колей)
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Amneris
Ответ smoky eyes
Тоже стало интересно, полистала ленту, нашла две самые последние статьи с высказываниями Ками. В обеих она просто фигуристка без каких-либо титулов. Прочесывать все времени не хватит, но даже если так раньше было, то спортс исправился)
Да, еще пару недель назад везде была ОЧ (за последними публикациями я не следила). Надеюсь, что поняли, что до решения CAS вообще не нужно больше никаких реверансов в сторону чемпионства Олимпиады делать.
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Алеся Ткаченко
Ответ Amneris
Один вопрос: а почему всегда, когда вы публикуете новости, у вас Кондратюк, МГ и КС - чемпионы Европы, России и т.д., но как только появляется информация о Камиле Валиевой, она сразу именуется Олимпийской чемпионкой? Ничего, что она личный турнир завалила, и только теоретически вместе с остальными заняла предварительное первое место в общем турнире до оглашения решений CAS? Командник, что ль, проводится, чтобы только один фигурист что-то выиграл? Или это другое? :)
Тоже интересно.Тогда уж или всех фигуристов кто в команднике выступал называть ОЧ,или не называть никого.
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Владислава Крюкова
Ответ Лека-Лека
История не любит сослагательного наклонения. Федра поставила одну конкретную девочку. Решающее слово в победе было именно за ней именно в этом составе. При чем тут Аня и Саша?
Они сами не знают что хотят🤷‍♀️ Сначала они страдают что Аня с Сашей в команднике не участвовали, а потом они говорят, что медаль командника это недомедаль, оч в команднике это недоОч🤷‍♀️
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Oleandra
Ответ Amneris
Без нее они бы остались с золотом) Там гарантированно две другие девочки откатали бы на точно такую же награду) Но мы это уже обсуждали миллион раз - вопрос в двойных стандартах при объявлении спортсменов. Либо уже всех называйте ОЧ (что неправильно в корне до решения CAS), либо все пока просто фигуристы, чемпионы локальных соревнований и т.д.
естественно, при других девочках Тутберидзе тоже были бы с золотом..
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Lennuci
Ответ Jessi
Нуга вчера выложила в сторис фото с Сашей, Мурочкой и Николаем Батуриным. Есть ощущение, что Лизе встречается с Колей)
Ну, хоть не с Колей Морозовым, и то ладно.
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