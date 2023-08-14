«Готовлюсь к сезону в фигурном катании и к мейджору по CS:GO». Марк Кондратюк пошутил о тренировках
Фигурист Марк Кондратюк пошутил о подготовке к мейджору по CS:GO.
«Готовлюсь к сезону фигурного катания и к мейджору по CS:GO 😂✌», – написал спортсмен, показав фото с ноутбуком и запущенной на нем игрой.
Мейджорами в киберспорте называют престижные турниры с крупным призовым фондом.
Кондратюк – чемпион Европы по фигурному катанию 2022 года.
Командник, что ль, проводится, чтобы только один фигурист что-то выиграл? Или это другое? :)