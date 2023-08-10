«Ты не был на китайской стене – ты не был в Китае». Алиев показал фото в традиционной азиатской шляпе

Фигурист Дмитрий Алиев побывал на Великой китайской стене.

С 4 по 13 августа спортсмен участвует в ледовых шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Пекине.

«Ты не был на китайской стене – ты не был в Китае...» – написал Алиев в инстаграме, опубликовав фото со шляпой в традиционном азиатском стиле.

«Тебе еще панды не хватает», – написала в комментариях к посту супруга Плющенко Яна Рудковская.

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