«Ты не был на китайской стене – ты не был в Китае». Алиев показал фото в традиционной азиатской шляпе
Фигурист Дмитрий Алиев побывал на Великой китайской стене.
С 4 по 13 августа спортсмен участвует в ледовых шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Пекине.
«Ты не был на китайской стене – ты не был в Китае...» – написал Алиев в инстаграме, опубликовав фото со шляпой в традиционном азиатском стиле.
«Тебе еще панды не хватает», – написала в комментариях к посту супруга Плющенко Яна Рудковская.
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Ты не видел мою бабушку, ты и меня не знаешь" (с)
Даже не удивлен, что Алиев в теме))
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