«Эмоций масса и есть еще контент вас порадовать». Самарин рассказал о поездке в Китай

Фигурист Александр Самарин опубликовал фото из поездки в Китай.

С 4 по 13 августа Самарин участвует в ледовых шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Пекине.

«Небольшой отчет о прошедших двух днях во время нашего тура в Китае 😊

1. Увидеть Великую Китайскую стену и обалдеть от ее масштабов и величия – done☑️

2. Посетить парк аттракционов Universal Studios Beijing и окунуться в детство, прогуливаясь по миру мальчика, который выжил – done☑️

Эмоций масса и есть еще контент вас порадовать», – написал Самарин в инстаграме.

Фото: instagram.com/alexander.samarin