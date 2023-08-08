«Эмоций масса и есть еще контент вас порадовать». Самарин рассказал о поездке в Китай

Теги сборная России фото мужское катание Александр Самарин Фигурное катание

Фигурист Александр Самарин опубликовал фото из поездки в Китай.

С 4 по 13 августа Самарин участвует в ледовых шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Пекине.

«Небольшой отчет о прошедших двух днях во время нашего тура в Китае 😊

1. Увидеть Великую Китайскую стену и обалдеть от ее масштабов и величия – done☑️

2. Посетить парк аттракционов Universal Studios Beijing и окунуться в детство, прогуливаясь по миру мальчика, который выжил – done☑️

Эмоций масса и есть еще контент вас порадовать», – написал Самарин в инстаграме.

Фото: instagram.com/alexander.samarin

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5 комментариев

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Что-то я запамятовала - он идёт в новый сезон или нет?
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Очень красивые фото ,Саша в пост выложил.
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Ответ Анаис_Анаис
Что-то я запамятовала - он идёт в новый сезон или нет?
Там же и Алиев. Наверное, будут между соревнованиями по шоу кататься.
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Ни хао, Саша !
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Ждем еще контента😍
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