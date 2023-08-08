Кондратюк о шоу в Пекине: «Флешбэки от Олимпиады есть, 100 процентов. Все эти логотипы, кольца, места по щелчку пальца возвращают на 1,5 года назад»

Фигурист Марк Кондратюк после визита в Пекин рассказал о «флешбэках от Олимпиады».

В прошлом году столица Китая принимала зимние Олимпийские игры, где Кондратюк в составе сборной России занял первое место в командном турнире. Сейчас фигурист участвует в шоу Евгения Плющенко, которые проходят в Пекине 4-13 августа.

«Флешбэки от Олимпиады есть, 100 процентов. Все эти логотипы, кольца, места, которые я видел из окна автобуса, – все это по щелчку пальца возвращает на полтора года назад. Мы выступаем на арене, где играли хоккеисты. Но мне очень хотелось бы оказаться у стадиона, где проходило фигурное катание. Мне кажется, внутрь меня не пустят, но можно будет хотя бы погулять вокруг.

От болельщиков я получаю здесь теплые приятные подарки. Удивительно, что с каждым шоу их количество заметно увеличивается. Также увеличивается число моментов, когда меня здесь узнают на улицах. В Китае я ощущаю немного другое отношение болельщиков, наверное, из-за менталитета. Сформировать это принципиальное отличие я пока не могу, но разница чувствуется.

Удалось наконец-то погулять по Пекину – пока что только по самому городу, но планирую посетить парк аттракционов, музей изобразительного искусства, музей современного искусства, Запретный город и площадь Тяньаньмэнь.

Также хочу увидеть Великую Китайскую стену, но, думаю, что не успею, хотя шанс есть (после интервью Кондратюк все же посетил эту достопримечательность – Sports.ru). И Пекинский зоопарк. Хочу увидеть панд! Когда я только узнал, что поеду сюда, был очень рад – достопримечательности, о которых я рассказал выше, я хотел посетить еще задолго до Олимпиады», – отметил Кондратюк.

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