Евгения Медведева: «У меня твердый характер и, как правило, я не иду на компромиссы. Могу пойти ради общего дела, но мне это не нравится»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева заявила, что обладает твердым характером.

– Насколько легко вы идете на компромисс?

– Я могу пойти на компромисс ради общего дела, но зачастую мне это не нравится. Особенно когда я считаю, что я права. Потому что у меня твердый характер и, как правило, я не иду на компромиссы.

– Есть примеры из карьеры? Допустим, вы придумывали новую программу, и ты сказала: хочу, вот я придумала, что будет вот так.

– Из карьеры, наверное, нет. Потому что когда ты катаешься, все равно у тебя есть начальник – в нашем случае тренер, хореограф, второй тренер.

А сейчас я почувствовала вот эту власть над своей жизнью и люблю иногда оспорить, настоятельно возразить и пойти на компромисс ради общего дела, но дать понять, что мне это не нравится.

– Какие последние привычки или увлечения у тебя изменились? От чего ты отказалась или, наоборот, что ввела?

– У меня плавают хобби абсолютно. То я к ним возвращаюсь, то забрасываю на несколько лет. Иногда такая: вышивка крестиком! Половину сделаю и такая (показывает рукой, будто отодвинула – Sports.ru).

– Есть какое-то актуальное хобби?

– Я «Лего» собираю сейчас! – сказала двукратная чемпионка мира в интервью на ютуб-канале Skillbox. 

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15 комментариев

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Nata Nata
Интересно было бы узнать мнение редакции о данном интервью и ответах Евгении. Если бы Загитова сказала, что ее хобби сейчас - собирать "Лего", то уже бы пара редакционных статей точно была) Хорошо, хоть в "Барби" Евгения еще не играет)
+14
-4
+10
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AlexFed
Жека путает твердость с вредностью и злопамятностью.
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несахар
не любишь идти на компромиссы ради общего дела?
нет, женя. это называется не твердый характер, а нездоровый эгоизм, что в принципе всегда было видно по тебе.
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Лека-Лека
Ну да: главный компромисс оставить Алину в юниорах накрылся медным тазом.
И компромисс с Орсером и строением нового тела в новой семье тоже накрылся.
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несахар
лего собираешь? отличный выбор, женя! как раз под стать образовательному уровню развития фигуристки.
хотя в фигурке есть и исключения.
кто-то у илона маска космические корабли собирает, а кто-то - лего.
каждому своё, в меру способностей.
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Boginya
Здорово, когда есть возможность и, главное, желание самой принимать решения. Сложно, но важно для дальнейшей жизни. Кстати, как и умение идти на компромиссы.
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Аленка_76
Согласна,для общего дела можно иногда идти на компромисс .
Лего я тоже люблю собирать)
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Сальхов Тулупов
Хобби плавают?
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Слончик
Жэнечка ведь вроде уже чуйствовала в Канаде, что там делают все с учетом ее пожеланий. Или теперь новая версия?
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Татьяна Вересова
Да, в спорте делала так, как скажет тренер. А сейчас сама строит свою жизнь, все правильно.
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несахар
Ответ octavis
Твердый характер значит что позора с расписками у нее никогда не было, и быть не могло в принципе. Настоящая чемпионка!
женя не про расписки говорит, а про то, что не любит идти на компромиссы даже ради общего дела. вы каким местом читаете?)
то, что женя эгоистка до мозга костей, давно было видно.
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