Евгения Медведева: «У меня твердый характер и, как правило, я не иду на компромиссы. Могу пойти ради общего дела, но мне это не нравится»

Евгения Медведева заявила, что обладает твердым характером.

– Насколько легко вы идете на компромисс?

– Я могу пойти на компромисс ради общего дела, но зачастую мне это не нравится. Особенно когда я считаю, что я права. Потому что у меня твердый характер и, как правило, я не иду на компромиссы.

– Есть примеры из карьеры? Допустим, вы придумывали новую программу, и ты сказала: хочу, вот я придумала, что будет вот так.

– Из карьеры, наверное, нет. Потому что когда ты катаешься, все равно у тебя есть начальник – в нашем случае тренер, хореограф, второй тренер.

А сейчас я почувствовала вот эту власть над своей жизнью и люблю иногда оспорить, настоятельно возразить и пойти на компромисс ради общего дела, но дать понять, что мне это не нравится.

– Какие последние привычки или увлечения у тебя изменились? От чего ты отказалась или, наоборот, что ввела?

– У меня плавают хобби абсолютно. То я к ним возвращаюсь, то забрасываю на несколько лет. Иногда такая: вышивка крестиком! Половину сделаю и такая (показывает рукой, будто отодвинула – Sports.ru).

– Есть какое-то актуальное хобби?

– Я «Лего» собираю сейчас! – сказала двукратная чемпионка мира в интервью на ютуб-канале Skillbox.