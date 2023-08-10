Евгения Медведева: «Как же все-таки это здорово, когда сбываются маленькие мечты. Так классно, правда»
Фигуристка Евгения Медведева рассказала об осуществлении мечты.
«Знаете, друзья, еду уставшая со съемок домой, смотрю в окно и думаю: как же все-таки это здорово, когда сбываются маленькие мечты. Всем бы так. Слушайте, прям настроение такое, так классно, правда», – сказала Медведева.
«Почти никто не понял панча про мечту😭 Спокойной ночи», – добавила фигуристка позже.
В марте 2018 года Медведева рассказывала о встрече с президентом России: «Я попросила у Владимира Путина больше возможностей для нашего творчества, новый каток с двумя аренами, с хорошим разминочным залом, чтобы мальчики не бились головой об потолок, когда вырастали. Я надеюсь, что наша маленькая мечта реализуется».
Накануне стало известно, что Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе планируют открыть в сентябре.
Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на объекте. На встрече с мэром присутствовала сама Тутберидзе и ее ученицы – Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева, Аделия Петросян. Медведевой на встрече не было.
Тутберидзе о новом катке в Ясеневе: «Я очень благодарна, что такой центр построен для нас. Теперь качество тренировочного процесса будет намного выше»
Вот кого надо благодарить и на кого молиться. Вот кто оказывается наш спорт вперёд тащит.А то все про связи Загитовой лопочут.
И на ОИ благодаря ней поехали, и каток дали, потому что она попросила. Что за прелесть.
Женя может вообще не об этом
Прекрасно, что мечта сбылась и у новых восходящих звёзд будут лучшие условия для тренировок.
Просили с Этери вместе, кстати)
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Во-первых, Этери сама ничего не просила, как видно из видеосъёмки. Жени там нет вообще. Зато Алина крутится вокруг Собянина, как собачка, выпячиваясь больше всех одна. Идёт впереди всех, лезет в камеру так, что её просят уже выйти из кадра с Акатьевой.
Очень смешно выглядит на фоне действующих фигуристок.
А Женя, конечно, просто мечтала о катке для Хрустального, и уже этим виновата перед з..тами.
Ничего не меняется в мире. Кринжует одна, а шишки все свалить пытаются на другую.
АЗ усиленно делает вид, что она ещё до сих пор в спорте.
Медведева же давно честно сказала, что больше соревноваться не сможет.
Кстати, з---оты тут же исписались комментами с пожеланиями ей в чате, чтобы у Алины каток был круче, чем у Тутберидзе и скорей бы уже построился.
Королева пляшущих человечков нынче демонстрирует неприкрытое даже ничем лицемерие.
Инициатива была от конкретного спортсмена и тренера, была мечта. Стала реальностью. Какие вопросы?
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