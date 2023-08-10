Евгения Медведева: «Как же все-таки это здорово, когда сбываются маленькие мечты. Так классно, правда»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева рассказала об осуществлении мечты.

«Знаете, друзья, еду уставшая со съемок домой, смотрю в окно и думаю: как же все-таки это здорово, когда сбываются маленькие мечты. Всем бы так. Слушайте, прям настроение такое, так классно, правда», – сказала Медведева. 

«Почти никто не понял панча про мечту😭 Спокойной ночи», – добавила фигуристка позже. 

В марте 2018 года Медведева рассказывала о встрече с президентом России: «Я попросила у Владимира Путина больше возможностей для нашего творчества, новый каток с двумя аренами, с хорошим разминочным залом, чтобы мальчики не бились головой об потолок, когда вырастали. Я надеюсь, что наша маленькая мечта реализуется». 

Накануне стало известно, что Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе планируют открыть в сентябре. 

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на объекте. На встрече с мэром присутствовала сама Тутберидзе и ее ученицы – Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева, Аделия Петросян. Медведевой на встрече не было. 

Тутберидзе о новом катке в Ясеневе: «Я очень благодарна, что такой центр построен для нас. Теперь качество тренировочного процесса будет намного выше»

 

53 комментария

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Елена Спирина
Женя, пусть все твои мечты сбываются.
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ЛисаАлиса78
И сборная на ОИ поехала, и хоккеисты золото получили с Алиной, и командник был. Теперь ещё и арена ледовая.
Вот кого надо благодарить и на кого молиться. Вот кто оказывается наш спорт вперёд тащит.А то все про связи Загитовой лопочут.
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Rina
Круто, когда мечты сбываются!
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Наталья Полякова
Самое интересное, что Женя никак не озвучила, какая мечта сбылась, но её уже заранее осудили. Сами придумали и сами оскорбились. Женя, желаю тебе всего самого наилучшего! Как говорится:Собаки лают, караван идёт! "Успехов тебе во всех твоих начинаниях и пусть твои мечты сбываются, как можно чаще!!! ❤❤❤
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Sky Smoker
Меня почти искренне умиляет желание Жени впихнуть свою величественную, важную персону абсолютно во все спортивные события, хоть как-то ее косвенно касающиеся)
И на ОИ благодаря ней поехали, и каток дали, потому что она попросила. Что за прелесть.
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Иррина
Я вообще далеко не поклонница Медведевой , но с чего взяли что она про каток?
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Лия Романова
сами придумали, сами накинули
Женя может вообще не об этом
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Lana Kazakova
Журналисты спортс умеют читать мысли? Откуда они взяли, что это про каток? Логичнее, что Женя говорила о своём новом ютуб-шоу со съёмок которого она ехала.
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Лия Романова
Ответ именименя
Что-то как-то даже стебаться над Медведевой рука не поднимается. Явно же работа с психологом ей не помогает, а наоборот, страшный грех убийство мечты, мания величия, попытки типа смешно шутить. В последних кружочках вообще выглядит как не совсем психически здоровая. Жаль ее, хотя никогда она мне не нравилась.
странно от подобных вам про психическое здоровье читать.. сапожник без сапог)))))
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Arzu0203
Ответ Татьяна Вересова
Кто-то себе дорогих собачек просит, а кто-то ледовый дворец для спортсменов и тренеров. Прекрасно, что мечта сбылась и у новых восходящих звёзд будут лучшие условия для тренировок. Просили с Этери вместе, кстати)
конечно Этери просила, ведь у неё был повод--золото в личке Олимпийских игр и это была безызбежно не Медведева
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Татьяна Вересова
Кто-то себе дорогих собачек просит, а кто-то ледовый дворец для спортсменов и тренеров.
Прекрасно, что мечта сбылась и у новых восходящих звёзд будут лучшие условия для тренировок.
Просили с Этери вместе, кстати)
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Milorada K
Ответ Сальхов Тулупов
С самооценкой надо что-то делать... Такое заявление, как и несколько предыдущих, говорят о комплексах. Но ничего, она со всем справится🙏
При всём моём скептическом отношении к ЕМ, про каток она не сказала не слова. Думаю, что слова про каток приписаны с подачи её агента и админов Спортс. И что-то мне подсказывает, что она имела ввиду совсем иное.
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Татьяна Вересова
Ответ Verysia
А Тутберидзе у Собянина просила дворец.
Она даже в интервью себя поправила. Сказала "Я" потом исправилась на "мы". Не смотрели-ознакомьтесь. Не так давно все было, чтобы забывать.
https://t.me/LeksaDC/605
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Аленка_76
Это действительно здорово, когда мечты сбываются!
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Лия Романова
Ответ Сальхов Тулупов
С самооценкой надо что-то делать... Такое заявление, как и несколько предыдущих, говорят о комплексах. Но ничего, она со всем справится🙏
о ваших, раз пишете тут об этом)))
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Назар Игорь
Особенно когда мечты сбываются по приказанию президента страны.
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Verysia
Ответ Татьяна Вересова
Кто-то себе дорогих собачек просит, а кто-то ледовый дворец для спортсменов и тренеров. Прекрасно, что мечта сбылась и у новых восходящих звёзд будут лучшие условия для тренировок. Просили с Этери вместе, кстати)
А Тутберидзе у Собянина просила дворец.
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Лия Романова
Ответ ЛисаАлиса78
И сборная на ОИ поехала, и хоккеисты золото получили с Алиной, и командник был. Теперь ещё и арена ледовая. Вот кого надо благодарить и на кого молиться. Вот кто оказывается наш спорт вперёд тащит.А то все про связи Загитовой лопочут.
безизбежно лопочут, независимо от разных музык)
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Татьяна Вересова
Ответ Лека-Лека
Из мира фантастики: И спортсмены наши на ОИ-2018 поехали только благодаря пламенной речи МЖ. И теперь оказывается каток Этери построили только потому, что МЖ интимно с президентом этот вопрос перетерла. Если завтра война закончится, окажется тоже, что только благодаря МЖ. Это ж надо так себя любить и небылицы придумывать.
Вы бы про главу государства думали бы, что пишете
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nikolett
Ответ Arzu0203
аааа, кто б сомневался, что каток хрустальному тоже заслуга Женечки, все ФК кружится вокруг неё, даже хоккеисты с клюшками вокруг Жеки катаются, чтоб российское ФК без неё делало😂😂😂😂😂😂
Вообще-то все фан-группы Алины обсуждают одну тему и хвалят Алину за то, что "помогла Этери получить свой каток своей победой на ОИ". И якобы "Этери именно после победы Алины обратилась к Собянину с просьбой о катке".
Во-первых, Этери сама ничего не просила, как видно из видеосъёмки. Жени там нет вообще. Зато Алина крутится вокруг Собянина, как собачка, выпячиваясь больше всех одна. Идёт впереди всех, лезет в камеру так, что её просят уже выйти из кадра с Акатьевой.
Очень смешно выглядит на фоне действующих фигуристок.
А Женя, конечно, просто мечтала о катке для Хрустального, и уже этим виновата перед з..тами.
Ничего не меняется в мире. Кринжует одна, а шишки все свалить пытаются на другую.
АЗ усиленно делает вид, что она ещё до сих пор в спорте.
Медведева же давно честно сказала, что больше соревноваться не сможет.
Кстати, з---оты тут же исписались комментами с пожеланиями ей в чате, чтобы у Алины каток был круче, чем у Тутберидзе и скорей бы уже построился.
Королева пляшущих человечков нынче демонстрирует неприкрытое даже ничем лицемерие.
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Люсия Федосова
Ответ именименя
Что-то как-то даже стебаться над Медведевой рука не поднимается. Явно же работа с психологом ей не помогает, а наоборот, страшный грех убийство мечты, мания величия, попытки типа смешно шутить. В последних кружочках вообще выглядит как не совсем психически здоровая. Жаль ее, хотя никогда она мне не нравилась.
Она вам не нравиться но гадость написать надо
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Татьяна Вересова
Ответ ЛисаАлиса78
И сборная на ОИ поехала, и хоккеисты золото получили с Алиной, и командник был. Теперь ещё и арена ледовая. Вот кого надо благодарить и на кого молиться. Вот кто оказывается наш спорт вперёд тащит.А то все про связи Загитовой лопочут.
Молятся в церкви.
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Victoria Troshin
обожаю мягкую иронию жени,а уж когда мечты сбываются,особенно мечты жени,это вдвойне приятно,и всем хорошо,есть что обсудить, и лишний повод порадоваться за прекрасную девчонку!!!
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Татьяна Вересова
Ответ Arzu0203
аааа, кто б сомневался, что каток хрустальному тоже заслуга Женечки, все ФК кружится вокруг неё, даже хоккеисты с клюшками вокруг Жеки катаются, чтоб российское ФК без неё делало😂😂😂😂😂😂
"Я-мы в 2018 ещё просили",- говорит Этери. В октябре 2019 года объект уже был в Адресной инвестиционной программе. В 2023 сдают готовый объект.
Инициатива была от конкретного спортсмена и тренера, была мечта. Стала реальностью. Какие вопросы?
https://t.me/LeksaDC/605
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Lana Kazakova
Ответ Sky Smoker
Меня почти искренне умиляет желание Жени впихнуть свою величественную, важную персону абсолютно во все спортивные события, хоть как-то ее косвенно касающиеся) И на ОИ благодаря ней поехали, и каток дали, потому что она попросила. Что за прелесть.
Женя ни слова не сказала про каток. Спортс сам это придумал и дописал.
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