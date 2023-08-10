Евгения Медведева: «Как же все-таки это здорово, когда сбываются маленькие мечты. Так классно, правда»

Фигуристка Евгения Медведева рассказала об осуществлении мечты.

«Знаете, друзья, еду уставшая со съемок домой, смотрю в окно и думаю: как же все-таки это здорово, когда сбываются маленькие мечты. Всем бы так. Слушайте, прям настроение такое, так классно, правда», – сказала Медведева.

«Почти никто не понял панча про мечту😭 Спокойной ночи», – добавила фигуристка позже.

В марте 2018 года Медведева рассказывала о встрече с президентом России: «Я попросила у Владимира Путина больше возможностей для нашего творчества, новый каток с двумя аренами, с хорошим разминочным залом, чтобы мальчики не бились головой об потолок, когда вырастали. Я надеюсь, что наша маленькая мечта реализуется».

Накануне стало известно, что Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе планируют открыть в сентябре.

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на объекте. На встрече с мэром присутствовала сама Тутберидзе и ее ученицы – Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева, Аделия Петросян. Медведевой на встрече не было.

Тутберидзе о новом катке в Ясеневе: «Я очень благодарна, что такой центр построен для нас. Теперь качество тренировочного процесса будет намного выше»