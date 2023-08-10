Евгения Медведева: «Мне нравится стоять перед камерой, работать на камеру – что-то дикторское. Это тот вид деятельности, который хотелось бы развивать»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, что ей нравится работа, связанная со съемками.

Фигуристка ответила на вопросы о работе в интервью Skillbox. 

– Твоя спортивная карьера уже завершилась. Получается, ты уже сменила профессию или ты еще в поиске нового направления?

– Мне как фигуристке повезло. Соревноваться я перестала, но при этом у меня есть куча активностей – например, ледовые шоу, мастер-классы. То есть это вид спорта, который дает возможности после карьеры.

Не то чтобы я сменила профессию, но я стараюсь развиваться в каких-то других отраслях.

– Помимо спорта какие виды деятельности у тебя вызывают ощущение полного погружения, когда ты не замечаешь, как проходит время?

– Мне нравится стоять перед камерой и работать на камеру. В основном, имеется в виду что-то дикторское.

То есть я не имею в виду актерское какое-то мастерство, потому что для меня это не то что чуждо. Но для меня это поле непаханое. Но это, наверное, тот вид деятельности, который хотелось бы развивать.

– Если бы тебе платили за любое повседневное увлечение помимо работы и фигурного катания, на чем бы ты разбогатела?

– На конфетах и фастфуде.

– Ты бы производила или поглощала?

– Поглощала, конечно. Люблю вкусно покушать. Когда карьера заканчивается, ты такой (откидывается на стуле назад – Sports.ru): бургер вот сюда, шоколадочку вот сюда, а потом вот сюда (показывает на живот – Sports.ru).

Узнаете наших фигуристов в детстве? Загитова с косичками, Валиева с хитрой улыбкой, а молодая Тутберидзе – брюнетка

29 комментариев

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AllaS
Этот диктор заставляет отключат звук при ее комментирование на Окко , хорошо там есть такая функция.
Мало трубный, зычный голос, так комментируя начинает употреблять сленг и главное все комментирование сводится к констатации факта прыгнул или упал фигурист. Что видно и так и после рассказ о себе , а не о прокате.
+17
-1
+16
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Лека-Лека
Кривляться на камеру на сомнительных каналах - это отнюдь не дикторство.
Вот бы ее послушали великие советские дикторы.
+22
-9
+13
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private dancer
Ответ Oleandra
Комментарий удален модератором
Да, не повезло Женечке с фигурой.
+22
-11
+11
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Сальхов Тулупов
Эллочка-людоедка
+9
-1
+8
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Nata Nata
Интересно, кто это все будет смотреть, где и зачем ей это нужно? Может надо было сначала увидеть реакцию на ее "шедевры", а потом их тиражировать?
+5
0
+5
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Сальхов Тулупов
Ответ octavis
представились?
А это пост знакомств или всё же комментарии к новости? 😉
+4
0
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Лека-Лека
Ответ AllaS
Этот диктор заставляет отключат звук при ее комментирование на Окко , хорошо там есть такая функция. Мало трубный, зычный голос, так комментируя начинает употреблять сленг и главное все комментирование сводится к констатации факта прыгнул или упал фигурист. Что видно и так и после рассказ о себе , а не о прокате.
Святая правда.
+3
0
+3
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Lubas
Да, покушать она любит)
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Arzu0203
Ответ Nata Nata
Интересно, кто это все будет смотреть, где и зачем ей это нужно? Может надо было сначала увидеть реакцию на ее "шедевры", а потом их тиражировать?
Серёга Сон будет смотреть со своей свитой
+2
0
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Елена Спирина
Посмотрела передачу. Хорошо и быстро отвечает на вопросы, не теряется. Удачи в жизни все получится
+18
-16
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Oleandra
Ответ Александр Рыбаков
Комментарий удален модератором
завидует)
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Oleandra
Ответ private dancer
Да, не повезло Женечке с фигурой.
всем с чем-то да не повезло.. кому-то с фигурой, кто-то гыгыкать складно на камеру не умеет..
+11
-10
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именименя
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Аленка_76
Отличный выпуск,как всегда на позитиве и с юмором.
+18
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octavis
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Ответ Сальхов Тулупов
А это пост знакомств или всё же комментарии к новости? 😉
упоротым закон не писан, они представляются везде.
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Oleandra
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Александр Рыбаков
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