Евгения Медведева: «Мне нравится стоять перед камерой, работать на камеру – что-то дикторское. Это тот вид деятельности, который хотелось бы развивать»

Евгения Медведева рассказала, что ей нравится работа, связанная со съемками.

Фигуристка ответила на вопросы о работе в интервью Skillbox.

– Твоя спортивная карьера уже завершилась. Получается, ты уже сменила профессию или ты еще в поиске нового направления?

– Мне как фигуристке повезло. Соревноваться я перестала, но при этом у меня есть куча активностей – например, ледовые шоу, мастер-классы. То есть это вид спорта, который дает возможности после карьеры.

Не то чтобы я сменила профессию, но я стараюсь развиваться в каких-то других отраслях.

– Помимо спорта какие виды деятельности у тебя вызывают ощущение полного погружения, когда ты не замечаешь, как проходит время?

– Мне нравится стоять перед камерой и работать на камеру. В основном, имеется в виду что-то дикторское.

То есть я не имею в виду актерское какое-то мастерство, потому что для меня это не то что чуждо. Но для меня это поле непаханое. Но это, наверное, тот вид деятельности, который хотелось бы развивать.

– Если бы тебе платили за любое повседневное увлечение помимо работы и фигурного катания, на чем бы ты разбогатела?

– На конфетах и фастфуде.

– Ты бы производила или поглощала?

– Поглощала, конечно. Люблю вкусно покушать. Когда карьера заканчивается, ты такой (откидывается на стуле назад – Sports.ru): бургер вот сюда, шоколадочку вот сюда, а потом вот сюда (показывает на живот – Sports.ru).

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