Александр Галлямов: «Раскатывать коньки для меня очень тяжело. Москвина сказала – набери туда горячей воды. Стало реально лучше»
Фигурист Александр Галлямов рассказал о трудностях с инвентарем.
– Ты написал, что в Сочи раскатывал новые коньки. А сейчас вообще есть проблема с коньками? Они ж импортные все.
– Даже шнурки тяжело найти. Я пытался искать и Risport, и Edea – я на Risport Royal катаюсь, в них были заправлены шнурки. Но раскатывать коньки для меня вообще... какой-то триггер, что ли.
Очень тяжело. Два года назад было прямо больно, и Тамара Николаевна сказала: набери в коньки горячей воды, станет легче. Я доверился – и реально стало лучше. Но три недели ушло. Сейчас быстрее раза в два справился.
Но проблема была со шнурками – они оказались максимально тонкие и могли порваться в любой момент. Поискал на условном «Озоне», нашел шнурки какого-то бренда, буквально вчера перешнуровал и 5 августа выступал с новыми.
Раньше лутц прыгал – аж нога подворачивалась, фиксация слабая. Поменял – все лутцы хорошие. Такие нюансы тоже решают, от инвентаря многое зависит, – сказал чемпион мира в парном катании.
Словарный запас наших спортсменов удивляет, совсем не читают?
Языковые мышцы безызбежно триггерят, когда не отдыхают.
По колодке уже больше не делают? Санкции?
Это проверенный способ разнашивания любой обуви, времён СССР - наливаешь в ботинки горячую воду, чем горячее - тем лучше, надеваешь их и ходишь . Помню дед мой так делал.))