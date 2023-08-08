Александр Галлямов: «Раскатывать коньки для меня очень тяжело. Москвина сказала – набери туда горячей воды. Стало реально лучше»

Теги сборная России пары Александр Галлямов Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов рассказал о трудностях с инвентарем.

– Ты написал, что в Сочи раскатывал новые коньки. А сейчас вообще есть проблема с коньками? Они ж импортные все.

– Даже шнурки тяжело найти. Я пытался искать и Risport, и Edea – я на Risport Royal катаюсь, в них были заправлены шнурки. Но раскатывать коньки для меня вообще... какой-то триггер, что ли.

Очень тяжело. Два года назад было прямо больно, и Тамара Николаевна сказала: набери в коньки горячей воды, станет легче. Я доверился – и реально стало лучше. Но три недели ушло. Сейчас быстрее раза в два справился.

Но проблема была со шнурками – они оказались максимально тонкие и могли порваться в любой момент. Поискал на условном «Озоне», нашел шнурки какого-то бренда, буквально вчера перешнуровал и 5 августа выступал с новыми.

Раньше лутц прыгал – аж нога подворачивалась, фиксация слабая. Поменял – все лутцы хорошие. Такие нюансы тоже решают, от инвентаря многое зависит, – сказал чемпион мира в парном катании. 

17 комментариев

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Раскатывать коньки-это "триггер"... мда
Словарный запас наших спортсменов удивляет, совсем не читают?
Языковые мышцы безызбежно триггерят, когда не отдыхают.
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Алина рассказывала, что Дудаков для своих в ТШТ как-то "разбивает" коньки (ботинки) в проблемных местах. Может я не корректно выразилась, но суть должна быть понятна. Три недели проблемно разнашивать - это очень долго, даже морально вытерпеть это сложно.
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Отличный лайфхак 🔥🔥🔥
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Тесную обувь всегда разнашивали с помощью спирта. Попробуй, часть в ботинки, часть внутрь.
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Надеюсь, Москвина пакеты с горячей водой имела ввиду 😆
По колодке уже больше не делают? Санкции?
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Дорогие Вы наши чемпионы! Формуйте свои новые ботинки на гипсовом слепке вашего голеностопа. Можно горячим способом на парафиновой пропитке, а если хотите совсем крутые ботинки под 4х оборотные, то их надо расшивать и вставлять подвижный МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ каркас из листовой стали ГС (пружинной). И пора на эластичную лонжу на запястье переходить, а то посмотрела как в плюшевой академии фигуристов до сих пор на трапеции таскают, чуть с дивана не съехала.
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Интересный лайфхак,первый раз слышу о таком)
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Ответ Pkatushki
Для этого конструкцию ботинка надо знать. Если каркас пластиковый, то надо проблемные места пресовать с нагревом.
Я с технологией не знакома, но просто слышала, что Дудаков с этим в ТШТ прекрасно справляется, он и коньки всем точит сам. Почему у Москвиной каждый фигурист решает эти проблемы самостоятельно, вот вопрос.
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Ответ Lennuci
Надеюсь, Москвина пакеты с горячей водой имела ввиду 😆 По колодке уже больше не делают? Санкции?
Нет. Это рептильный способ на вымачивание самой кожи ботинка. При этом зачастую чтобы сделать "косточки" вклеиваются вставки из толстой кожи с выборкой углублений под косточки голеностопа.
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Всякое слышала, но чтоб горячую воду🤔Тамара Николаевна плохого не посоветует 😍
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Раскатывать коньки-это "триггер"... мда Словарный запас наших спортсменов удивляет, совсем не читают? Языковые мышцы безызбежно триггерят, когда не отдыхают.
За самими собими следите!!! :))
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Ответ Lennuci
Надеюсь, Москвина пакеты с горячей водой имела ввиду 😆 По колодке уже больше не делают? Санкции?
Какие пакеты?)))
Это проверенный способ разнашивания любой обуви, времён СССР - наливаешь в ботинки горячую воду, чем горячее - тем лучше, надеваешь их и ходишь . Помню дед мой так делал.))
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И с Озона можно деньги да рекламу брать.
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Ответ Nata Nata
Алина рассказывала, что Дудаков для своих в ТШТ как-то "разбивает" коньки (ботинки) в проблемных местах. Может я не корректно выразилась, но суть должна быть понятна. Три недели проблемно разнашивать - это очень долго, даже морально вытерпеть это сложно.
Для этого конструкцию ботинка надо знать. Если каркас пластиковый, то надо проблемные места пресовать с нагревом.
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Ответ Nata Nata
Я с технологией не знакома, но просто слышала, что Дудаков с этим в ТШТ прекрасно справляется, он и коньки всем точит сам. Почему у Москвиной каждый фигурист решает эти проблемы самостоятельно, вот вопрос.
Моё уважение Сергею Викторовичу, если он справляется с такой кропотливой задачей. Но что-то мне подсказывает, что стрессовый перелом стопы Акатьевой это недостаток ботинок. Так что даже опытный мастер "на глаз" не всегда способен идеально подготовить снаряжение.
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