Александр Галлямов: «Раскатывать коньки для меня очень тяжело. Москвина сказала – набери туда горячей воды. Стало реально лучше»

Фигурист Александр Галлямов рассказал о трудностях с инвентарем.

– Ты написал, что в Сочи раскатывал новые коньки. А сейчас вообще есть проблема с коньками? Они ж импортные все.

– Даже шнурки тяжело найти. Я пытался искать и Risport, и Edea – я на Risport Royal катаюсь, в них были заправлены шнурки. Но раскатывать коньки для меня вообще... какой-то триггер, что ли.

Очень тяжело. Два года назад было прямо больно, и Тамара Николаевна сказала: набери в коньки горячей воды, станет легче. Я доверился – и реально стало лучше. Но три недели ушло. Сейчас быстрее раза в два справился.

Но проблема была со шнурками – они оказались максимально тонкие и могли порваться в любой момент. Поискал на условном «Озоне», нашел шнурки какого-то бренда, буквально вчера перешнуровал и 5 августа выступал с новыми.

Раньше лутц прыгал – аж нога подворачивалась, фиксация слабая. Поменял – все лутцы хорошие. Такие нюансы тоже решают, от инвентаря многое зависит, – сказал чемпион мира в парном катании.