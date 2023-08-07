«Моей языковой мышце нужно немного дать отдохнуть, и, мне кажется, завтра я буду весь день молчать». Медведева о работе над проектом на ютубе
Евгения Медведева рассказала о работе над новым проектом на ютубе.
«Друзья, если вы думаете, что я пропала – это действительно так. Я пропала на съемках, ибо что вчера, что сегодня мы усердно трудимся над нашим новым проектом.
Сегодня у нас было еще два гостя. Вы уже знаете, что у нас была Зоя Яровицына. Вчера Зоя была вторая. Скажу вам по секрету: мы уже шесть выпусков отсняли.
Впереди еще два гостя, но это послезавтра, ибо моей языковой мышце нужно немного дать отдохнуть, и, мне кажется, завтра я буду весь день молчать.
Сегодня был, наверное, самый неожиданный, но самый интересный гость, и совсем скоро вы все увидите», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
«Снималась в новом проекте Жени Медведевой. Очень приятно провела три часа». Стендапер Зоя Яровицына о шоу на ютубе
Очень жду!!!
Жени, жду! Желаю ей удачи и успехов!
Хорошо, что есть день отдыха.
Жду премьеру!