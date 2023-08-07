«Моей языковой мышце нужно немного дать отдохнуть, и, мне кажется, завтра я буду весь день молчать». Медведева о работе над проектом на ютубе

Теги Евгения Медведева YouTube Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о работе над новым проектом на ютубе.

«Друзья, если вы думаете, что я пропала – это действительно так. Я пропала на съемках, ибо что вчера, что сегодня мы усердно трудимся над нашим новым проектом.

Сегодня у нас было еще два гостя. Вы уже знаете, что у нас была Зоя Яровицына. Вчера Зоя была вторая. Скажу вам по секрету: мы уже шесть выпусков отсняли.

Впереди еще два гостя, но это послезавтра, ибо моей языковой мышце нужно немного дать отдохнуть, и, мне кажется, завтра я буду весь день молчать.

Сегодня был, наверное, самый неожиданный, но самый интересный гость, и совсем скоро вы все увидите», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

«Снималась в новом проекте Жени Медведевой. Очень приятно провела три часа». Стендапер Зоя Яровицына о шоу на ютубе

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27 комментариев

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Очень жду шоу Жени. Так любопытно с какими героями уже отсняли выпуски 😍
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Женя - молодец. Не сидит на месте. Очень интересно посмотреть на какую тему будет шоу и какие гости примут в нем участие. Удачи тебе, девочка
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Ответ Аленка_76
Очень жду шоу Жени. Так любопытно с какими героями уже отсняли выпуски 😍
Зоя Яровицина, "самый интересный гость" и еще 6 человек , из которых 4 - уже, 2 - послезавтра
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Интересно, когда шоу запустят. И кто гости. И что за шоу. Столько вопросов :)))
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Жду шоу Жени, скорее бы
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Ответ Lia Lia
К отдыхающим мозгам присоединяется отдыхающая языковая мышца 😂
зато у вас пальцы 24/7 работают))
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Ураааааа,новый проект.
Очень жду!!!
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Интересненько, что там в шоу у
Жени, жду! Желаю ей удачи и успехов!
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ждём шоу и выпуски!
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Интрига запредельная, осталось дождаться🤩
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Ответ Лека-Лека
Ее языковой мышце необходим длительный отдых - на пару лет.
Как же прожить Жене на этом свете без ваших ценных советов, заботливая Лека-Лека?
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Ответ Лека-Лека
Ее языковой мышце необходим длительный отдых - на пару лет.
И вам тоже не мешало бы отдохнуть
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Ответ Леван Мкртчян
Зоя Яровицина, "самый интересный гость" и еще 6 человек , из которых 4 - уже, 2 - послезавтра
Круто! Ждем😎
+11
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Заинтриговала , интересно кто еще гости, жду выпуски
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Ответ Lia Lia
К отдыхающим мозгам присоединяется отдыхающая языковая мышца 😂
по вам заметно, но не обязательно делиться своими недостатками с окружающими))) не всем интересно
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Ого 6 выпусков👍👍ждем ждем очень ждем!!! 😍
+7
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Ничего себе! Очень интенсивный у них график съемки! Для меня Зоя была супер-неожиданным и крутым гостем, а это, оказывается, не последний сюрприз.
Хорошо, что есть день отдыха.
Жду премьеру!
+7
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заинтриговала интересным гостем)
+7
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Вроде мышца язычная, подъязычная, что-то такое. Не языковая). Если уж поправлять, то всех).
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Ответ Boginya
Интересно, когда шоу запустят. И кто гости. И что за шоу. Столько вопросов :)))
#скоро
+5
-4
+1
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Ответ olvl
Вроде мышца язычная, подъязычная, что-то такое. Не языковая). Если уж поправлять, то всех).
новая мышца в организме
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