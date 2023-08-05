Катарина Гербольдт: «Самоделкина однозначно может рассчитывать на то, чтобы занимать самые высокие места на мировом первенстве»

Катарина Гербольдт высказалась о переходе фигуристки Софьи Самоделкиной в Казахстан.

«Конечно, всегда жалко, когда воспитанники нашей школы (ЦСКА) решают сменить гражданство. Но в любом случае каждый спортсмен идет по тому пути, который будет лучше для него.

Нельзя осуждать их за это, потому что они тратят всю свою жизнь, силы и здоровье на спорт. Это их право. Сейчас Соня однозначно может рассчитывать на то, чтобы занимать самые высокие места на мировом первенстве. По крайней мере, ей точно нужно к этому стремиться.

Соне, действительно, не повезло. У нас сейчас такая огромная сборная сильных девчонок, что десятки наших спортсменов способны выигрывать на мировой арене. К сожалению, Соня родилась в это время.

Если бы она показывала свои результаты лет 5 назад, она была бы лидером сборной и мировой арены. С другой стороны, прогресс всегда идет в конкуренции», – сказала Гербольдт.

Гербольдт заявила, что нельзя говорить о том, что Самоделкину недооценивали в России.

«Нельзя говорить о том, что кого-то недооценивали. Если бы ты по максимуму каждый раз делал на соревнованиях то, что умеешь на тренировках, то тебя бы и оценивали по другому.

Но если ты где-то ошибаешься, даешь слабину, то в первую очередь надо искать проблему в себе», – заключила экс-фигуристка.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?