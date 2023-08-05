Катарина Гербольдт: «Самоделкина однозначно может рассчитывать на то, чтобы занимать самые высокие места на мировом первенстве»

Теги Катарина Гербольдт сборная России сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Катарина Гербольдт высказалась о переходе фигуристки Софьи Самоделкиной в Казахстан.

«Конечно, всегда жалко, когда воспитанники нашей школы (ЦСКА) решают сменить гражданство. Но в любом случае каждый спортсмен идет по тому пути, который будет лучше для него.

Нельзя осуждать их за это, потому что они тратят всю свою жизнь, силы и здоровье на спорт. Это их право. Сейчас Соня однозначно может рассчитывать на то, чтобы занимать самые высокие места на мировом первенстве. По крайней мере, ей точно нужно к этому стремиться.

Соне, действительно, не повезло. У нас сейчас такая огромная сборная сильных девчонок, что десятки наших спортсменов способны выигрывать на мировой арене. К сожалению, Соня родилась в это время.

Если бы она показывала свои результаты лет 5 назад, она была бы лидером сборной и мировой арены. С другой стороны, прогресс всегда идет в конкуренции», – сказала Гербольдт. 

Гербольдт заявила, что нельзя говорить о том, что Самоделкину недооценивали в России.

«Нельзя говорить о том, что кого-то недооценивали. Если бы ты по максимуму каждый раз делал на соревнованиях то, что умеешь на тренировках, то тебя бы и оценивали по другому.

Но если ты где-то ошибаешься, даешь слабину, то в первую очередь надо искать проблему в себе», – заключила экс-фигуристка. 

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Соня подросла, но пубертат для нее еще впереди. Не стоит ничего загадывать заранее. Недавно видела фото Сони с мамой, похоже, что и расти она еще будет, и кость будет крупной. Посмотрим)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Если Соколовская вернёт ей ультра си, с которыми она забирала её к себе от Давыдова..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ей пока нужно отказаться от идеи самой сложной КП. В Казахстане она точно будет лидером, отберется на ГС. А там главное - катать без ошибок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Если будет карантин целый год, то не известно какая форма будет и у самой Сони через год и какая конкуренция. Но через год она уже сможет по взрослым кататься.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В смене гражданства виноваты не спортсмены, а Система мирового спорта, построенная на паспортах, а не на принадлежности к профессиональному клубу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Oleandra
Если Соколовская вернёт ей ультра си, с которыми она забирала её к себе от Давыдова..
От Давыдова её забрали родители,как и решили,что их дочь будет выступать за сборную Казахстана.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Oleandra
Если Соколовская вернёт ей ультра си, с которыми она забирала её к себе от Давыдова..
Поохоже на утопию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий