«Они приехали сами, я никого не звал». Мишин рассказал о работе с иностранными фигуристами Экономидесом и Можейко

Алексей Мишин рассказал о работе с фигуристами Люком Экономидесом и Миланой Можейко.

Экономидес выступает в одиночном катании за Францию, Можейко – за Латвию.

Сборы фигуристов под руководством Мишина проходили этим летом в Турции и Швейцарии.

– Экономидеc не впервые со мной работает. Если вы посмотрите его катание – впечатление, как будто его тренировал Мишин всю жизнь. Люк сделал за несколько дней хорошие успехи, сделал четверной сальхов.

У Можейко очень большой потенциал, прекрасно с ней поработали. Я доволен ей. Они приехали сами, я никого не звал.

– Не планируют к вам приехать в Петербург? Уже во время сезона.

– Об этом речи не шло, я очень занят, – сказал Мишин.