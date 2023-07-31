«Они приехали сами, я никого не звал». Мишин рассказал о работе с иностранными фигуристами Экономидесом и Можейко

Теги Алексей Мишин сборная Франции мужское катание женское катание сборная Латвии Люк Экономидес Фигурное катание

Алексей Мишин рассказал о работе с фигуристами Люком Экономидесом и Миланой Можейко.

Экономидес выступает в одиночном катании за Францию, Можейко – за Латвию.

Сборы фигуристов под руководством Мишина проходили этим летом в Турции и Швейцарии. 

– Экономидеc не впервые со мной работает. Если вы посмотрите его катание – впечатление, как будто его тренировал Мишин всю жизнь. Люк сделал за несколько дней хорошие успехи, сделал четверной сальхов.

У Можейко очень большой потенциал, прекрасно с ней поработали. Я доволен ей. Они приехали сами, я никого не звал.

– Не планируют к вам приехать в Петербург? Уже во время сезона.

– Об этом речи не шло, я очень занят, – сказал Мишин.  

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2 комментария

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Oleandra
Не виноваааат я, они сами пришли)
+3
0
+3
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Алеся Ткаченко
Что там с Лизой в итоге?Будет она выступать или нет?
+2
-1
+1
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