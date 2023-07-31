«Они приехали сами, я никого не звал». Мишин рассказал о работе с иностранными фигуристами Экономидесом и Можейко
Алексей Мишин рассказал о работе с фигуристами Люком Экономидесом и Миланой Можейко.
Экономидес выступает в одиночном катании за Францию, Можейко – за Латвию.
Сборы фигуристов под руководством Мишина проходили этим летом в Турции и Швейцарии.
– Экономидеc не впервые со мной работает. Если вы посмотрите его катание – впечатление, как будто его тренировал Мишин всю жизнь. Люк сделал за несколько дней хорошие успехи, сделал четверной сальхов.
У Можейко очень большой потенциал, прекрасно с ней поработали. Я доволен ей. Они приехали сами, я никого не звал.
– Не планируют к вам приехать в Петербург? Уже во время сезона.
– Об этом речи не шло, я очень занят, – сказал Мишин.
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