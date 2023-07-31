Кевин Аймо представил короткую программу под «Болеро» Равеля. Он катался в красных перчатках

Теги сборная Франции мужское катание Кевин Аймо Фигурное катание

Короткая программа Кевина Аймо поставлена под музыку из «Болеро» Мориса Равеля.

Француз выступил с новой постановкой на шоу в Японии. 

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9 комментариев

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Olga.t
Пока макет программы, к сезону доработают.
Програмы Кевина всегда интересны, он большой артист. Ещё бы техническую составляющую стабилизировал...
Более ритмичное, резкое исполнение, чем у Ками, но это же мужская партия, так и должно быть.
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Док Аксель
" Болеро" Равеля одно из самых популярных произведений у фигуристов. А красными перчатками Кевин заинтриговал, теперь будут разные версии их присутствия.
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Oleandra
Хрустальный задаёт тренды.. хочешь-не хочешь, а движения Камилы будут всплывать в любом уже Болеро..
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N-fox
Наверняка это доработанное болеро должно быть завораживающим. Кевин хороший катальщик, но из категории ромашек, увы... И с прыгами проблемы. С бОльшим интересом у французов жду Сяо Хим Фа.
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Anna
Какое-то юмористическое болеро)
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Mion
Мне нравится. Темп он держит, даже третий прыжок поставил достаточно далеко от начала. Ну и экспрессия есть. Хотя, положа руку на сердце, болеро Гуменника мне понравилось больше - более мужественное что ли. Но Кевин приносит в программу свое прочтение. И это здорово
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Lapo Elkann
Ответ Oleandra
Хрустальный задаёт тренды.. хочешь-не хочешь, а движения Камилы будут всплывать в любом уже Болеро..
Да , Болеро Валиевой историческая программа,
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