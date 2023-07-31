Кевин Аймо представил короткую программу под «Болеро» Равеля. Он катался в красных перчатках
Короткая программа Кевина Аймо поставлена под музыку из «Болеро» Мориса Равеля.
Француз выступил с новой постановкой на шоу в Японии.
Короткая программа Кевина Аймо поставлена под музыку из «Болеро» Мориса Равеля.
Француз выступил с новой постановкой на шоу в Японии.
Програмы Кевина всегда интересны, он большой артист. Ещё бы техническую составляющую стабилизировал...
Более ритмичное, резкое исполнение, чем у Ками, но это же мужская партия, так и должно быть.