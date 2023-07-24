Трусова о планах после завершения карьеры: «Я не решила. Учусь, тренируюсь и потихоньку пробую разное»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала, чем могла бы заняться после завершения карьеры.

– До скольки ты планируешь кататься?

– Я на такие вопросы больше не отвечаю. Я не загадываю.

– Кем себя видишь после фигурного катания? Что тебе отзывается? Я могла бы хорошо… И дальше продолжи фразу.

– Не знаю.

– Тренер, журналистка, телеведущая, актриса, постановщик программ.

– Постановщик программ – точно нет. Тренером я пробую, подкатываю иногда детей, уже сейчас.

– Терпения хватает?

– Да. Но я люблю, когда постарше, и профессиональный спорт. Часто меня просят просто покататься с людьми, которые любительски занимаются. Мне приятно, я с ними разговариваю больше, пытаюсь подсказать. А когда есть результаты…

– То есть, может быть, ты будешь тренером?

– Такого, чтобы я чем-то хотела заниматься, еще нет. Я не решила. Я учусь, тренируюсь и потихоньку пробую разное. Как получится, уже будем смотреть, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию.

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