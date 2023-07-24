Трусова о занятиях стрип-пластикой: «Всегда писали, что я непластичная и не умею выражать эмоции, хореографию. Здесь я не согласна»

Фигуристка Александра Трусова рассказала о занятиях стрип-пластикой.

– Я давно хотела попробовать. Мне очень нравится танцевать, и конкретно этот стиль очень нравился. И еще всегда писали, что я непластичная и не умею выражать эмоции, хореографию.

Здесь я не согласна. Я выражаю эмоции только искренние.

И для меня эмоциональность, когда ты делаешь то, что нужно, но очень искренне. Не могу выделить человека, который прям так делает на льду. Я считаю, что наигранные они не очень выглядят.

– А ты видишь наигранные эмоции?

– Да. Может, улыбки, может, грустное лицо. Можно сделать грустное лицо, но тогда это должно быть искренне.

– А стрип-пластика и искренние эмоции как коррелируются?

– Никак. Это я к тому, что писали, что я непластичная, плохо танцую и плохо на льду именно телом.

Я пошла не то чтобы учиться именно этому, но одно из таких, наверное… Мне нравится танцевать. Когда есть чуть свободного времени, я хожу.

– А будет твоя следующая работа на льду связана со стрип-пластикой?

– Я не знаю, как можно применить именно этот стиль, потому что мы на полу всегда. Все возможно. Будет случай, будет возможность – то может… – ответила Трусова.

«Говорят, я самая неумелая в танцах». Трусова пробует стрип-пластику – выбрала особый стиль и получила похвалу от Тарасовой