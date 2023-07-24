Трусова о занятиях стрип-пластикой: «Всегда писали, что я непластичная и не умею выражать эмоции, хореографию. Здесь я не согласна»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова рассказала о занятиях стрип-пластикой.

– Я давно хотела попробовать. Мне очень нравится танцевать, и конкретно этот стиль очень нравился. И еще всегда писали, что я непластичная и не умею выражать эмоции, хореографию.
Здесь я не согласна. Я выражаю эмоции только искренние.

И для меня эмоциональность, когда ты делаешь то, что нужно, но очень искренне. Не могу выделить человека, который прям так делает на льду. Я считаю, что наигранные они не очень выглядят.

– А ты видишь наигранные эмоции?

– Да. Может, улыбки, может, грустное лицо. Можно сделать грустное лицо, но тогда это должно быть искренне.

– А стрип-пластика и искренние эмоции как коррелируются?

– Никак. Это я к тому, что писали, что я непластичная, плохо танцую и плохо на льду именно телом.

Я пошла не то чтобы учиться именно этому, но одно из таких, наверное… Мне нравится танцевать. Когда есть чуть свободного времени, я хожу.

– А будет твоя следующая работа на льду связана со стрип-пластикой?

– Я не знаю, как можно применить именно этот стиль, потому что мы на полу всегда. Все возможно. Будет случай, будет возможность – то может… – ответила Трусова.

«Говорят, я самая неумелая в танцах». Трусова пробует стрип-пластику – выбрала особый стиль и получила похвалу от Тарасовой

23 комментария

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Abdul Aziz
в детстве казалась такой милой девочкой, а получило, что она завистливая особа. Даже по этим ответам это прослеживается,не говоря уже по многим другим интервью
+33
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Призрачный триксель
Саша,ты прости конечно, но стрип с каменным лицом это совсем не то
+26
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наталья Головченко
Когда нет таланта и внутреннего наполнения, искренности неоткуда взяться. Когда человек эмоционален, он держит образ, где образ дает эмоции, которые выплескиваются наружу. Одним словом, одаренность, способность и талант. У Саши, этого нет!!!
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Mion
А что значит: должна грустить, но искренне?)
Разве не выражение эмоций как раз должно отрабатываться на тренировках, чтобы не грустить по-настоящему во время проката?)

В общем, Саша прям как тру упертый подросток: если я не понимаю, значит, это не надо)
+20
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Залина Малина
Саша вообще не обучалась актёрскому мастерству? Не знает, что это такое? Странно, тренеры обычно подключают таких специалистов. Хотя в этом не всегда есть смысл, у Ани Щербаковой это врождённое, например.
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-6
+12
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Svetlana Yablonskaya
Предельно токсичная девушка выросла, жаль. По юниорам даже нравилась.
+13
-2
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EmperorNazer
Саш, умение естественно преподнести "наигранные" эмоции - это и есть одна из задач фигуриста, передающего образ. Интересно, актеры в фильмах по мнению Саши самих себя играют?
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Большое Путешествие Рузика
Ответ rtun
Отлично Саша припечатал бровеносиц😆
Ага, припечатала так припечатала страдалицу на льду Муравьёву... А ведь с ней ей ещё в Пекин лететь... Нехорошо вышло. Да и Соня Самоделкина в АвеМарии тоже очень бровями старалась играть, значит и её припечатала, а Соня фотки их совместные любит выкладывать....
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antrrap
Ответ Abdul Aziz
в детстве казалась такой милой девочкой, а получило, что она завистливая особа. Даже по этим ответам это прослеживается,не говоря уже по многим другим интервью
Обожаю юниорский период Саши. Она была солнышком
+12
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Даша Лавренова
Ответ Залина Малина
Саша вообще не обучалась актёрскому мастерству? Не знает, что это такое? Странно, тренеры обычно подключают таких специалистов. Хотя в этом не всегда есть смысл, у Ани Щербаковой это врождённое, например.
Может, обучали, но кто-то впитывал как губка, а у кого-то получалось или не было желания
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Abdul Aziz
Ответ antrrap
Обожаю юниорский период Саши. Она была солнышком
да, тогда я всей душой был за нее. Вообще не нравились Аня и Алена. Переживал за нее, будто это моя дочь или племянница. но последние годы просто убили ее репутацию. Печально.
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Anna
Ответ rtun
Отлично Саша припечатал бровеносиц😆
Себя она припечатала в очередной раз, проявив неуважение к соперницам, оправдывая свое неумение выражать эмоции на льду
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Delirium
Ответ Залина Малина
Саша вообще не обучалась актёрскому мастерству? Не знает, что это такое? Странно, тренеры обычно подключают таких специалистов. Хотя в этом не всегда есть смысл, у Ани Щербаковой это врождённое, например.
ТЩК и прочие, все обучались танцам у Железнякова и не только. Но одни танцуют на загляденье, и в программах образ показывают, у Саши с этим сложнее. Не дано от природы, пытается компенсировать натаскиванием, но результат, конечно, далек от совершенства.
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Анастасия Платонова
Ответ Abdul Aziz
да, тогда я всей душой был за нее. Вообще не нравились Аня и Алена. Переживал за нее, будто это моя дочь или племянница. но последние годы просто убили ее репутацию. Печально.
Хотела пройти мимо, не получилось...
Как может не нравится Алёна в юниорах?
Воплощение нежности, трогательности, наивности и при этом бесконечного таланта!
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Lapo Elkann
Саша от тебя ждали эстетичной хореографии.
Хотя ты не одна, другие фигуристки тоже мучаются стрип пластикой.
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Док Аксель
У кого-то есть врождённое чувство ритма и им легче даются танцы любого направления во время занятий. Кто-то обучаем и легко всё схватывает и реализует. Другим это даётся сложнее, видно, что они скованны, нет той лёгкости в движениях и пластике.
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Залина Малина
Ответ Delirium
ТЩК и прочие, все обучались танцам у Железнякова и не только. Но одни танцуют на загляденье, и в программах образ показывают, у Саши с этим сложнее. Не дано от природы, пытается компенсировать натаскиванием, но результат, конечно, далек от совершенства.
Так я не про танцы, а про актёрское мастерство) Да, Саша не одарена ни в том, ни в другом вотличие от Ани, что поделать?
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плюшевая Ракета
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Ответ Mion
А что значит: должна грустить, но искренне?) Разве не выражение эмоций как раз должно отрабатываться на тренировках, чтобы не грустить по-настоящему во время проката?) В общем, Саша прям как тру упертый подросток: если я не понимаю, значит, это не надо)
Да не согласна я. - С кем? С Волковым или с Плющенко? - С обоими, — ответила Шурик. - Это замечательно, клянусь богом. "Всех, кто скажет, что другая…" А что бы вы со своей стороны могли предложить? - Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… хореография, эмоции какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и пойти на стрип-пластику.…
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Адриана
Что значит "искренне сделать грустное лицо?", то есть для того, чтобы эмоции Липницкой в "Списке Шиндлера "казались искренними нужно было обязательно побывать в концлагере? И брови у неё тоже были, как и в "Аве Марии" у Самоделкиной, а Мише, наверное, стоило пожить в сумасшедшем доме, чтобы передать все эмоции... Нет, Саша, это и есть артистизм, то чего тебе всегда не хватало, и чему ты не хотела учиться. "Наигранные эмоции" - это и есть актерское мастерство, которому надо учиться.
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stella88
Ответ Залина Малина
Саша вообще не обучалась актёрскому мастерству? Не знает, что это такое? Странно, тренеры обычно подключают таких специалистов. Хотя в этом не всегда есть смысл, у Ани Щербаковой это врождённое, например.
Как это может быть врожденным, если она ни в одном интервью не может выглядеть естественно?)
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As per
Ответ наталья Головченко
Когда нет таланта и внутреннего наполнения, искренности неоткуда взяться. Когда человек эмоционален, он держит образ, где образ дает эмоции, которые выплескиваются наружу. Одним словом, одаренность, способность и талант. У Саши, этого нет!!!
Очень точное описание скромного героя!
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