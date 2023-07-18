Шабалин о нейтральном статусе: «С одной стороны, ты не можешь идти против своей страны. С другой, ты делаешь свое дело»

Теги Максим Шабалин сборная России танцы на льду Фигурное катание

Максим Шабалин рассказал, как относится к идее нейтрального статуса.

​«Моя карьера в спорте закончилась и, к счастью, этот тяжелый выбор передо мной сейчас не стоит. И я бы не хотел, чтобы он передо мной встал.

С одной стороны, понятно: ты не можешь идти против своей страны. С другой, ты делаешь свое дело.

Раньше мы служили своей стране тем, что на спортивной арене защищали честь России. Сейчас же сложилась ситуация, из-за которой приходится принимать сложные решения.

Насколько я знаю, какие-то альтернативы наши сейчас ищут», – сказал чемпион мира в танцах на льду.

6 комментариев

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Анастасия Лукьянова
Максим, ну, вы-то куда 🤦‍♀️ Как же тяжело разочаровываться все полтора года
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22somebody22
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С каких пор спортсменов стали приравнивать к госслужащим?А самих себя на мировой арене не представляете?
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Olga.t
А кто предлагает спортсменам идти против своей страны???
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Назар Игорь
В общем "и на ëлку влезть и ж..у не ободрать.
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Anna
Как же они, интересно, запоют , когда изменится вектор
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Katerina Sunny
Вот лучше бы спортсмены занимались своим делом и не ходили по всяким митингам.
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