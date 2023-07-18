Шабалин о нейтральном статусе: «С одной стороны, ты не можешь идти против своей страны. С другой, ты делаешь свое дело»

Максим Шабалин рассказал, как относится к идее нейтрального статуса.

​«Моя карьера в спорте закончилась и, к счастью, этот тяжелый выбор передо мной сейчас не стоит. И я бы не хотел, чтобы он передо мной встал.

С одной стороны, понятно: ты не можешь идти против своей страны. С другой, ты делаешь свое дело.

Раньше мы служили своей стране тем, что на спортивной арене защищали честь России. Сейчас же сложилась ситуация, из-за которой приходится принимать сложные решения.

Насколько я знаю, какие-то альтернативы наши сейчас ищут», – сказал чемпион мира в танцах на льду.