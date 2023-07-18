Шабалин о нейтральном статусе: «С одной стороны, ты не можешь идти против своей страны. С другой, ты делаешь свое дело»
Максим Шабалин рассказал, как относится к идее нейтрального статуса.
«Моя карьера в спорте закончилась и, к счастью, этот тяжелый выбор передо мной сейчас не стоит. И я бы не хотел, чтобы он передо мной встал.
С одной стороны, понятно: ты не можешь идти против своей страны. С другой, ты делаешь свое дело.
Раньше мы служили своей стране тем, что на спортивной арене защищали честь России. Сейчас же сложилась ситуация, из-за которой приходится принимать сложные решения.
Насколько я знаю, какие-то альтернативы наши сейчас ищут», – сказал чемпион мира в танцах на льду.
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